Повреждают стены, пол и заборы: 4 популярных растения, которые не стоит заводить в своем саду

Глициния / © ТСН

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Хотя пышный зеленый сад может производить сильное впечатление, а лиственные кроны могут быть привлекательным местом для друзей и семьи, эксперты предостерегают людей быть осторожными с тем, что они сажают. Несколько распространенных растений на самом деле могут подвергать ваш дом опасности.

Британские эксперты по страхованию жилья определили, что, казалось бы, невинные садовые любимцы являются причиной большого ущерба имуществу. Об этом сообщает Еxpress.co.uk. Вот четыре самых вредных садовых растения.

Английский плющ

Английский плющ / © Credits

Любимец, который может серьезно повредить ваш дом, — это английский плющ. Это культовое растение известно тем, что выглядит потрясающе, когда оно тянется по старым кирпичным постройкам и покрывает их пышной зеленью. Но это пышное растение имеет серьезную силу — его воздушные корни, которые оно использует, чтобы цепляться за здания, может фактически зарываться в трещины и швы раствора и разрывать их.

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Плющ может сбить черепицу, вытащить водостоки из стен и добавить структурное напряжение всей конструкции дома.

Важно регулярно ухаживать за плющом и следить за тем, чтобы он не нанес никакого вреда. Но будьте осторожны — плющ предоставляет убежище гнездящимся птицам. Если вы думаете об удалении плюща, всегда проверяйте наличие гнездовой активности, особенно весной и летом.

Бамбук

Бамбук / © Associated Press

Еще одно популярное растение — бамбук. Это быстрорастущее растение обеспечивает превосходную конфиденциальность и экзотическую эстетику для вашего сада, но она может быстро превратиться в кошмар.

Бамбук имеет подземные корни, которые агрессивно распространяются на многие метры за пределы начального участка посадки. Эти корни могут поднимать плиты патио, пробивать подъездные пути и даже трескать напольные доски в вашем доме.

Корни бамбука обычно не растрескивают прочный фундамент самостоятельно, но они будут использовать трещины и щели. Оно может также блокировать стоки и трубопроводы, а также дестабилизировать садовые стены или заборы, прорастая под ними.

Глициния

Глициния / © ТСН

Это очаровательное фиолетовое стеблевое растение с древесными лианами и каскадами цветов потрясающее, но оно имеет некоторые скрытые опасности для вашего дома.

По мере взросления этих деревянных стеблей они оказывают давление на стены, водостоки и крышные линии, постепенно расширяя щели и создавая потенциальные точки проникновения воды и повреждения от мороза. Если позволить глицинии бесконтрольно распространяться, она может даже сбить черепицу или водостоки. А если усадить ее слишком близко к дому, ее корневая система также может начать препятствовать подземному дренажу систему или неглубокому фундаменту.

Жасмин

Жасмин / © Credits

Жасмин — еще одна быстрорастущая лиана, которая может похвастаться красивыми белыми цветами и прекрасным сладким ароматом, но это прекрасное растение может нанести вред, если его не контролировать.

Летом жасмин может образовывать толстый зеленый коврик, маскирующий скрытые уязвимости. Если кирпичная кладка уже выветрилась или потрескалась, это длительное воздействие влаги может привести к проблемам с влажностью, особенно в старых постройках.

Жасмин также может закупоривать желоба, водосточные трубы, вентиляционные отверстия или вентиляционные блоки, уменьшая поток воздуха и создавая идеальные условия для попадания воды и плесени.

Итак, если вы хотите наслаждаться этими замечательными лианами, обязательно следите за уходом, чтобы избежать проблем.