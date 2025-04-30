Повысят урожайность и уничтожат вредителей: 8 цветов, которые надо посадить на грядки с помидорами

Помидор / © lady.tsn.ua

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Содержание Календула Бархатцы Настурции Лаванда Бурачник Космея Алиссум Циннии

Посадка цветов и помидоров вместе подчеркнет красоту вашего огорода, а еще она имеет множество дополнительных преимуществ. Эта практика известна как посадка-компаньон, предусматривающая тщательное сочетание или расположение растений для оптимизации их преимуществ друг для друга. Это проверенный садоводческий метод, используемый в органических садах для отпугивания вредителей, привлечения опылителей и даже улучшение вкуса.

Поэтому назвал GardeningKnowHow назвал 8 идеальных цветов для посадки с помидорами для повышения урожайности и борьбы с вредителями.

Растения-компаньоны для помидоров часто ассоциируются с овощами, среди хороших партнеров — лук, чеснок, огурец и перец. Однако существует множество полезных трав для посадки с помидорами, таких как базилик и петрушка, а также цветы. Продуманный подход к сочетанию растений будет иметь решающее значение между богатым и плохим урожаем.

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Выращивание специальных цветов-компаньонов для помидоров может отпугнуть вредителей сильным запахом или они могут служить ловушками и отвлекать вредителей от ваших помидоров, а также будут привлекать опылителей в ваш сад, улучшая урожайность, и полезных насекомых, которые будут охотиться на вредителей. Кроме того, цветы могут обеспечить почвенный покров, помогая сдерживать рост сорняков и удерживать влагу в почве, максимально используя пространство для посадки.

Итак, если вы хотите научиться выращивать помидоры с помощью этого проверенного временем метода, тогда сейте эти цветы одновременно с посевом семян помидоров.

Выбирайте цветы-компаньоны для ваших помидоров, исходя из преимуществ, которые они могут предоставить, насколько хорошо они будут расти на ваших грядках, а также по их внешнему виду и вашим личным предпочтениям. Вот несколько идей для начала.

Календула

Календула / © Credits

Календула — это красивый оранжевый цветок, который прекрасно выглядит на грядках, а также приносит пользу соседним помидорам. Сильный, мускусный запах цветов отпугивает многих вредителей. Самое главное для помидоров — то, что эти цветы отпугивают тлей, нематод и некоторых млекопитающих-вредителей.

Календула имеет и другое применение кроме поддержки помидоров. Цветы съедобны и обладают некоторыми лечебными свойствами, поэтому вы можете наслаждаться ими как на кухне, так и на грядках.

Бархатцы

Бархатцы / © Associated Press

Бархатцы — это яркие, жизнерадостные однолетние цветы с классической формой помпона и цветами от желтого до насыщенно-красного. включая кроликов, белокрылок и нематод. Они давно используются для того, чтобы отпугивать кроликов от огородов благодаря своему сильному и характерному аромату, вызываемому химическим веществом под названием лимонен. Вблизи помидоров бархатцы отпугивают нескольких вредителей, включая кроликов, белокрылок и нематод.

Настурции

Настурции / © Associated Press

Настурции служат ловушкой для некоторых вредителей, включая гусениц капустной моли, белокрылок и тлей.

Есть также некоторые дополнительные преимущества для выращивания настурций с помидорами. Растения разрастаются и распространяются, создавая живой почвопокровный покров, который удерживает влагу в почве и предотвращает появление сорняков. Кроме того, листья и цветы настурции съедобны и имеют перечный вкус.

Лаванда

Лаванда / © Credits

Лаванда — это растение, ценное за свои красивые, нежные фиолетовые цветы и сильный аромат. Именно этот аромат делает растения полезными как компаньоны для помидоров. Сильный запах обычно привлекает людей, но отпугивает некоторых вредителей, которым он не нравится. К ним относятся блошки и нематоды. Цветы лаванды также привлекают полезных опылителей.

Однако помните, что у лаванды другие потребности в почве и воде, чем помидоры. Попытайтесь выращивать их в контейнерах рядом с помидорами, чтобы лучше контролировать условия.

Бурачник

Бурачник / © Credits

Хотя бурачник технически считается травой, большинство людей выращивают его ради цветов и как растение-компаньона. Ярко-голубые цветы привлекательны, имеют звездообразную форму и делают вашу грядку с помидорами интереснее.

Бурачник отпугивает рогозок, но также привлекает опылителей и паразитических ос, питающихся тлей. Он также добавляет микроэлементы в почву, которые могут способствовать росту растений помидоров и делать их здоровее.

Космея

Космея / © Associated Press

Если вы новичок в выращивании цветов, попробуйте космею. Эти простые однолетние растения — хорошие компаньоны для помидоров. Они привлекают многих полезных насекомых, включая опылителей и хищников вредителей. Зеленые златоглазки, в частности, любят космею и прожорливо питаются трипсами, тлей и щитовками. Оранжевый — лучший цвет космеи для привлечения насекомых.

Имейте в виду, что космея может вырастать достаточно высокой, поэтому не сажайте ее там, где она будет затенять растения помидоров.

Алиссум

Алиссум / © Credits

Алиссум сладкий — это растение со сладким запахом и большим количеством крошечных цветков. Оно хорошо известно своей способностью привлекать насекомых-хищников, отпугивающих вредителей.

Поскольку алиссум сладкий растет близко к земле, он может обеспечить живой покров почвы. Он особенно полезен для выращивания помидоров в контейнерах. Посадите их у основания и дайте им разрастаться по краям.

Циннии

Циннии / © Associated Press

Циннии не только создают потрясающий контраст с помидорами, но и являются очень эффектными растениями-компаньонами, цветущими все лето вплоть до первых заморозков. Их главное преимущество заключается в том, что они привлекают опылителей, а также полезных насекомых, включая божьих коровок, паразитических ос и журчалок.

Циннии также отлично подходят для срезки, поэтому вы можете собрать несколько цветов для домашних букетов одновременно со сбором помидоров.

Успешная посадка цветов-компаньонов для помидоров требует определенного планирования и обдумывания. Вот несколько советов, которые следует помнить при планировке грядки:

Не перенасыщайте цветы или помидоры. Цветы не должны быть расположены прямо у растений помидоров, чтобы приносить пользу. Следуйте инструкциям по расстоянию на пакетах с семенами или рассадой, чтобы избежать скопления и борьбы за ресурсы между растениями. Или выращивайте их в контейнерах рядом.

Помидоры нуждаются в полном солнце для роста и плодоношения, поэтому подумайте о том, насколько высокими будут цветы и как их размещение может блокировать солнце.

Учитывайте условия выращивания выбранных цветов. Они должны хорошо расти в вашем типе почвы и местном климате — проверьте свою зону морозостойкости. Для наилучших результатов их потребности также должны быть подобны потребностям помидоров.

Не забывайте проверять помидоры и цветы. Не просто сажайте цветы-компаньоны и считайте, что они защитят ваши помидоры от вредителей. Регулярно следите за ними на наличие признаков вредителей, чтобы определить нужны ли вам дополнительные методы борьбы.

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