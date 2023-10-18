Правда и мифы о стерилизации: что нужно знать владельцам домашних животных

Среди различных методов защиты от нежелательного размножения и ряда заболеваний стерилизация является наиболее эффективным и распространенным методом в мире. Это не только ответственный выбор каждого владельца, но и хорошая мировая практика, позволяющая поддерживать здоровье и благополучие наших животных.

По данным Uanimals, стерилизация домашних животных может продлить жизнь животного в среднем на 3-5 лет и существенно уменьшает риск появления злокачественных опухолей и ряда других заболеваний вашего любимца. Кроме того, стерилизация позволяет уберечь их от побегов из дома в сезон половой охоты. Это особенно важно для животных, обитающих в больших населенных пунктах, где большое количество бездомных животных могут быть носителями болезней.

Однако в обществе до сих пор распространены некоторые мифы, связанные со стерилизацией домашних животных, которые нередко становятся препятствием для проведения этой важной для здоровья животного процедуры. Врач-репродуктолог, основательница ветеринарной клиники ДОВІРА Валерия Форкун и менеджер по научным коммуникациям и связям Royal Canin, врач ветеринарной медицины Юлия Романишина развенчивают самые распространенные из этих мифов.

Миф 1: Стерилизация — сложная и опасная операция, а животное требует длительного послеоперационного ухода

Факт: На самом деле эта операция достаточно безопасна и хорошо изучена. Хотя каждое хирургическое вмешательство связано с определенным риском, стерилизация животных — рутинная и распространенная операция, которая проводится под общим наркозом и обычно длится не более часа. После операции животное нуждается в определенном внимании и уходе, но это не является длительным процессом. Обычно ваш любимец возвращается к привычным активностям уже на следующий день.

Иногда могут потребоваться определенные ограничения в активности в течение нескольких дней после операции, но это зависит от каждого частного случая, о котором непременно сообщит ваш ветеринарный врач. В любом случае послеоперационный уход не является чрезмерно сложным или опасным для животного.

Миф 2: Перед стерилизацией животное должно привести первое потомство

Факт: К сожалению, это распространенное заблуждение, которое может привести к нежелательной репродукции. О количестве ежегодно выброшенных котят и щенков мы можем только догадываться, глядя на переполненные приюты для животных.

На самом деле такая рекомендация не имеет никаких медицинских оснований. Стерилизация домашних животных не только позволяет предотвратить неконтролируемое размножение, но и может значительно уменьшить риск появления определенных заболеваний, таких как рак молочных желез и заболеваний репродуктивных органов.

Также доказано , что анестезия и хирургические процедуры безопасны для молодых животных, а реабилитация происходит быстрее, чем у взрослых. Сегодня риск побочных эффектов у животных, стерилизованных в раннем возрасте, не выше, чем у животных, стерилизованных в половозрелом возрасте.

Стерилизация к первому потомству может помочь предотвратить заболевания, связанные с половой зрелостью у животных. Таким образом, стерилизация в рекомендованные ветеринарными врачами сроки является безопасной и эффективной процедурой, которая может обеспечить долгую и здоровую жизнь вашего животного.

Миф 3: Гормональные препараты более безопасны

Факт: Гормональные препараты не являются безопасным средством, ведь могут иметь побочные эффекты для здоровья животного, поэтому не рекомендованы для продолжительного применения. Например, использование гормональных препаратов увеличивает риск развития опухолей в яичниках и матке у кошек, а также заболеваний предстательной железы у котов.



Кроме того, гормональные препараты не предотвращают развитие нежелательных поведенческих проблем, таких как агрессия и маркировка территории. В любом случае следует поговорить с ветеринарным врачом о преимуществах и рисках процедуры стерилизации или применения гормональных препаратов именно для вашего питомца. Это поможет вам принять обоснованное решение о проведении процедуры.

Миф 4: После стерилизации животное становится ленивым

Факт: На самом деле стерилизация не влияет на "ленивость" животного. Да, в зависимости от характера домашнего любимца он может стать более спокойным.

“Что касается изменений в поведении животного, то, по данным исследований, после стерилизации вы можете заметить определенные изменения пищевого поведения. В частности, аппетит животного может возрасти на 20%, однако потребность в энергии и общая активность – наоборот уменьшиться. То есть для поддержания веса ей потребуется меньшее количество калорий, чем до процедуры. Хорошей рекомендацией может стать контроль количества употребленного корма, а также использование специальных рационов для стерилизованных животных. Такие рационы могут иметь более низкую калорийность, а также содержать клетчатку, которая показала свою эффективность для контроля чувства голода и поддержания идеальной упитанности. Пищевые волокна в рационе позволяют животному дольше чувствовать эффект насыщения, а значит, уменьшать выпрашивание и спонтанное потребление корма”, – комментирует Юлия Романишина.

Миф 5: "Это против природы"

Факт: В дикой природе популяция животных регулируется множеством других факторов, таких как доступность пищи и пространства для жизни, конкуренция за самок и территорию, погодные условия и хищники. У домашних животных на попечении человека эти факторы отсутствуют или контролируются, что может привести к чрезмерной популяции.

Стерилизация является эффективным и безопасным способом снижения рисков чрезмерной популяции уличных животных и улучшения здоровья домашних питомцев. Стерилизуя животных, мы уменьшаем риск возникновения проблем с репродуктивной системой.

Стерилизация домашних животных – ответственный выбор владельца, помогающий нашим любимцам жить более здоровой и счастливой жизнью, а не нарушение естественных законов.

Стерилизация — это больше чем просто защита от нежелательного потомства. Это об улучшении качества жизни и уменьшении рисков заболеваний. Несмотря на распространенные мифы, стерилизация может не только защитить от ненужного размножения, но и предотвратить серьезные заболевания, а также обеспечить здоровый и счастливый стиль жизни наших любимцев.

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