Правда ли, что большинство белых кошек глухие / © Credits

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Действительно ли белые коты чаще рождаются глухими ответили на странице centralna.vet и этот ответ — да, но с нюансами. Генетика белых котов — тема, которая давно изучается ветеринарами и генетиками. В этой статье попробуем разобраться, почему так случается, на что обратить внимание и как заботиться о котах с такими особенностями.

Белоснежный окрас у кошек — это не просто цвет, а результат работы особого гена. Чаще всего речь идет о W-гене («white»), он подавляет все остальные гены, которые отвечают за пигментацию шерсти, кожи, носа и даже радужки глаз. Именно этот ген и связывают с вероятностью врожденной глухоты.

W-ген влияет на развитие пигментных клеток меланоцитов, которые нужны не только для цвета шерсти, но и для правильного формирования слухового аппарата уха. Если эти клетки не формируются во внутреннем ухе, котик может родиться глухим.

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Статистика

22% белых кошек в целом могут быть глухими (на одно или оба уха).

Если у белого кота один голубой глаз, риск глухоты возрастает до 40%.

Если оба глаза голубые, риск глухоты может достигать до 80%.

При гетерохромии (разноцветных глазах), обычно глухота проявляется со стороны голубого глаза.

Это не абсолютная закономерность, но именно это подтверждают ветеринарные данные по всему миру.

Цвет глаз и слух

Именно голубые глаза являются индикатором возможных проблем со слухом у белых кошек. Причина — все в той же пигментации. Голубой цвет глаз у кошек не имеет настоящего пигмента, это эффект рассеивания света (как в голубом небе) и его тоже связывают с недостатком меланоцитов, необходимых для слуха.

Интересно: у белых кошек с желтыми или зелеными глазами риск глухоты гораздо ниже — около 10%.

Безопасно ли иметь глухого кота

Глухота — это не приговор. Многие белые кошки прекрасно живут с этой особенностью. Они остаются ласковыми, игривыми, здоровыми во всех остальных аспектах. Важно лишь создать для них безопасные условия, ведь глухой кот:

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не услышит автомобиля на дороге;

не среагирует на клич или опасность;

может испугаться неожиданного прикосновения.

Поэтому глухим котам противопоказано гулять без присмотра на улице. Они нуждаются в большей домашней заботе, спокойной среде и внимании со стороны человека.

Как проверить слух у кота

У котят это можно сделать дома, осторожно создавая звук вне поля зрения, например, гремя ключами или хлопая в ладоши.

У взрослых кошек рекомендуется пройти специальный тест BAER (Brainstem Auditory Evoked Response) — это аудиологическая диагностика, которая точно показывает уровень слуха.

Глухие коты и здоровое потомство

Глухота у белых кошек не обязательно передается по наследству, хотя риск есть. Владельцы белых кошек, особенно с голубыми глазами, должны взвешенно подходить к вопросу разведения. Лучше всего — консультация с ветеринарным генетиком.

Советы

Если планируете завести белого кота, обязательно проверьте слух.

Создайте безопасную среду: избегайте выгула без поводка или свободного выхода на улицу.

Общайтесь с котиком жестами, вибрациями, например, топаньем ногами, световыми сигналами.

Не будите резко глухого кота, он может испугаться. Лучше нежно коснуться лапки или подуть.

Глухие котики очень преданные, они ориентируются на человека еще больше, чем обычные животные.

Белый кот — это не просто эстетическая радость, а еще и ответственность. Глухота у таких животных — частое, но не критическое явление. С любовью, заботой и правильным уходом такие коты могут жить долгую, счастливую и полноценную жизнь.