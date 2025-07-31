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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Правда ли, что большинство белых кошек глухие

Белые кошки всегда привлекали внимание, ведь их элегантная внешность, очаровательная белоснежная шерсть и часто голубые или разноцветные глаза кажутся чем-то сказочным. Но за этой красотой нередко скрывается важная особенность — повышенный риск глухоты.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Правда ли, что большинство белых кошек глухие

Правда ли, что большинство белых кошек глухие / © Credits

Действительно ли белые коты чаще рождаются глухими ответили на странице centralna.vet и этот ответ — да, но с нюансами. Генетика белых котов — тема, которая давно изучается ветеринарами и генетиками. В этой статье попробуем разобраться, почему так случается, на что обратить внимание и как заботиться о котах с такими особенностями.

Белоснежный окрас у кошек — это не просто цвет, а результат работы особого гена. Чаще всего речь идет о W-гене («white»), он подавляет все остальные гены, которые отвечают за пигментацию шерсти, кожи, носа и даже радужки глаз. Именно этот ген и связывают с вероятностью врожденной глухоты.

W-ген влияет на развитие пигментных клеток меланоцитов, которые нужны не только для цвета шерсти, но и для правильного формирования слухового аппарата уха. Если эти клетки не формируются во внутреннем ухе, котик может родиться глухим.

Статистика

  • 22% белых кошек в целом могут быть глухими (на одно или оба уха).

  • Если у белого кота один голубой глаз, риск глухоты возрастает до 40%.

  • Если оба глаза голубые, риск глухоты может достигать до 80%.

  • При гетерохромии (разноцветных глазах), обычно глухота проявляется со стороны голубого глаза.

Это не абсолютная закономерность, но именно это подтверждают ветеринарные данные по всему миру.

Цвет глаз и слух

Именно голубые глаза являются индикатором возможных проблем со слухом у белых кошек. Причина — все в той же пигментации. Голубой цвет глаз у кошек не имеет настоящего пигмента, это эффект рассеивания света (как в голубом небе) и его тоже связывают с недостатком меланоцитов, необходимых для слуха.

Интересно: у белых кошек с желтыми или зелеными глазами риск глухоты гораздо ниже — около 10%.

Безопасно ли иметь глухого кота

Глухота — это не приговор. Многие белые кошки прекрасно живут с этой особенностью. Они остаются ласковыми, игривыми, здоровыми во всех остальных аспектах. Важно лишь создать для них безопасные условия, ведь глухой кот:

  • не услышит автомобиля на дороге;

  • не среагирует на клич или опасность;

  • может испугаться неожиданного прикосновения.

Поэтому глухим котам противопоказано гулять без присмотра на улице. Они нуждаются в большей домашней заботе, спокойной среде и внимании со стороны человека.

Как проверить слух у кота

  • У котят это можно сделать дома, осторожно создавая звук вне поля зрения, например, гремя ключами или хлопая в ладоши.

  • У взрослых кошек рекомендуется пройти специальный тест BAER (Brainstem Auditory Evoked Response) — это аудиологическая диагностика, которая точно показывает уровень слуха.

Глухие коты и здоровое потомство

Глухота у белых кошек не обязательно передается по наследству, хотя риск есть. Владельцы белых кошек, особенно с голубыми глазами, должны взвешенно подходить к вопросу разведения. Лучше всего — консультация с ветеринарным генетиком.

Советы

  • Если планируете завести белого кота, обязательно проверьте слух.

  • Создайте безопасную среду: избегайте выгула без поводка или свободного выхода на улицу.

  • Общайтесь с котиком жестами, вибрациями, например, топаньем ногами, световыми сигналами.

  • Не будите резко глухого кота, он может испугаться. Лучше нежно коснуться лапки или подуть.

  • Глухие котики очень преданные, они ориентируются на человека еще больше, чем обычные животные.

Белый кот — это не просто эстетическая радость, а еще и ответственность. Глухота у таких животных — частое, но не критическое явление. С любовью, заботой и правильным уходом такие коты могут жить долгую, счастливую и полноценную жизнь.

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