Правильное расхламление: как быстро навести порядок в доме / © Associated Press

Реклама

У беспорядока есть странное свойство незаметно накапливаться. День за днем, вещи, которые «пока оставлю», превращаются в целые горы. И вот однажды утром вы стоите посреди квартиры и не знаете, с чего начать.

Издание Real Simple рассказало о методе, который может помочь сломать этот замкнутый круг — «правило худшего сначала» («Worst First Rule»). Его суть проста, сначала беретесь за самое тяжелое, самое страшное или самое эмоциональное место. Да, это звучит пугающе, но именно поэтому и работает.

Суть метода

Это своеобразная «жаба» по уборке — как в популярной теории тайм-менеджмента. Идея в том, чтобы сначала «проглотить» самую неприятную задачу, а дальше всё пойдёт легче. Метод предполагает, что вы начинаете с самой сложной, эмоционально нагруженной зоны, например, старых документов, антресолей или шкафа с детскими вещами.

Реклама

После того как вы преодолеете первую «гору», последующие задачи будут казаться пустяками. И действительно, после десяти коробок старых бумаг упорядочить полку в ванной — как глоток свежего воздуха.

Преимущества метода

Вы ломаете барьер страха. То, что выглядит как обычный беспорядок, часто является отражением страха увидеть воспоминания, с которыми не готовы попрощаться. Когда вы сначала беретесь за самое страшное, вы снимаете психологическую блокаду и даете себе ощущение контроля. Это — мини-терапия, но с коробками и мешками.

Развивает навык принимать решения. Начав со сложного, вы тренируете свою «решительность». Если вы научились отпускать старые фото или вещи, которые ассоциируются с прошлым, то решить, какую кухонную миску оставить, становится элементарно.

Идеально для мотивированных людей. Метод работает лучше всего для тех, кто любит быстрый результат и не боится дискомфорта. Если вы — человек действия, для которого «погрузиться в хаос» означает «сделать прорыв», тогда это именно ваш путь.

Осторожно, метод не для всех

Риск выгореть. «Начать с самого тяжелого» — означает потратить максимум энергии на старте. Если не дозировать силы, можно выгореть, еще даже не закончив первый этап. Лучше разбивать процесс на сессии по 30-45 мин (техника «Pomodoro»), делать перерывы и давать себе отдых.

Может повысить уровень тревоги, особенно если речь о завалах, которые накапливались годами, например, чердак с вещами прошлого. В этом случае важно подготовиться эмоционально, например, пересмотреть старые фото, вспомнить, почему вы готовы отпустить эти вещи или даже сделать короткую медитацию перед стартом.

Не подходит для чувствительных людей. Если вы быстро устаете или склонны к сентиментальности, выберите более мягкие методы, например:

Метод 10-10 — ежедневно избавляйтесь от 10 вещей. «Аудит беспорядка» — оцените, какие вещи действительно используете. Метод границ — храните только то, что помещается в отведенное пространство.

В уборке, как и в жизни, нет универсального рецепта. Кому-то нужен резкий старт, другим постепенный, нежный темп. Но независимо от того, какой метод вы выберете, результат будет один — чистое пространство. Когда мы избавляемся от хаоса вокруг, мы освобождаем место для новых возможностей. Поэтому если вы сегодня наконец решитесь разобрать тот страшный шкаф, начните с худшего. А уже завтра увидите, как ваш дом дышит.