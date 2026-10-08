Правило 80/20: оставьте дома 20 % свободного места / © Associated Press

Реклама

Если шкафы и кухонные полки по какой-то причине снова заполняются сразу после уборки, возможно, проблема не в организации, а в количестве вещей. Издание Real Simple рассказало о методе 80/20 — простом принципе, который предлагает не заполнять каждый сантиметр жилья.

Идея предельно проста: вещи должны занимать примерно 80% доступного пространства, а остальные 20% должны оставаться свободными. То есть вместо того, чтобы пытаться втиснуть в шкаф всё до последней чашки или футболки, стоит избавиться примерно от пятой части ненужного. Свободное пространство — важная часть упорядоченной жизни. Пустое место между вещами не только создает ощущение простора, но и облегчает дальнейшее поддержание порядка.

Реклама

Начать можно с одной конкретной категории, например, чашек, книг, футболок или кухонного шкафчика. Выложите всё наружу и на каждые четыре вещи, которые оставляете, одну отправляйте на благотворительность, выбрасывайте или отдавайте тем, кому она нужна.

Реклама

Также стоит повторять такую уборку несколько дней подряд, но каждый раз в новой зоне. Так она превращается не в изнурительный марафон, а в постепенно формирующуюся привычку. Важно и то, как выглядит пространство после уборки. Необязательно оставлять полки полупустыми, достаточно создать немного «воздуха» между предметами. А если свободного места стало слишком много, его можно заполнить, например, небольшим растением или декоративной деталью.

Где это правило работает лучше всего

Наибольшую пользу этот метод приносит в тех случаях, когда вещей одного типа накопилось слишком много. После сортировки чашек, например, оказывается, что даже минус 20% коллекции почти не влияет на комфорт, их всё равно остается достаточно для всей семьи и гостей.

В то же время это правило не является универсальным. Оно не всегда подходит для ящика с мелочами, где каждая вещь может иметь конкретное назначение, или для коллекций, которые человек собирает сознательно. В таких случаях нет смысла механически выбрасывать каждый пятый предмет.

Зато результат заметен сразу: шкафы становятся просторнее, вещи легче доставать, а уборка занимает меньше времени. Когда на кухонных поверхностях меньше предметов, их гораздо проще быстро протереть после приготовления еды.

Реклама

И есть ещё один интересный бонус: правило 80/20 можно применять не только к вещам. Можно оставлять около 20% свободного времени в своём календаре. Не планировать день с утра до вечера — это тоже способ создать пространство для себя.

Новости партнеров

Новости партнеров