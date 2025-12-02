ТСН в социальных сетях

Праздничная магия своими руками: как сделать рождественскую гирлянду из яичной упаковки

Если вы ищете креативный и доступный способ украсить свой дом к праздникам, то эта идея именно для вас.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
как сделать рождественскую гирлянду из яичной упаковки

как сделать рождественскую гирлянду из яичной упаковки / © Credits

Оказывается, даже обычная яичная упаковка может стать волшебным элементом декора. Блогер Alexia Delarosa показала, как превратить обычные вещи в настоящее искусство.

Что понадобится

  • Яичная упаковка (картонная)

  • Акриловые краски: красная и белая

  • Ватные палочки

  • Большая игла

  • Нить

Что делать

  1. Разрежьте яичную упаковку так, чтобы у вас остались конусы, это часть посередине, которая разделяет яйца. Затем аккуратно разъедините их между собой.

  2. Каждый конус покрасьте в красный цвет — это будет основа вашего праздничного декора.

  3. Низ конуса покрасьте в белый цвет. Таким образом, конусы будут напоминать маленькие рождественские шапочки Санты.

  4. Возьмите ушные палочки, разрежьте их пополам, затем вставьте каждую палочку в верхушку конуса.

  5. Возьмите большую иглу, наденьте на нее нитку и нанизывайте на нее готовые конусы. Удобно делать это по очереди, чтобы гирлянда имела гармоничный вид.

Гирлянду можно развесить на окнах, полке, камине или даже на елке. Яркие цвета и ручная работа создают атмосферу тепла и уюта, которую мы так любим на праздники.

Этот проект не только экологический и бюджетный, но и развивает креативность. Когда мы превращаем обычные вещи в декор, то создаем уникальное праздничное пространство. К тому же это отличная идея для семейного досуга, ведь дети могут помогать красить и нанизывать конусы, а взрослые наслаждаться процессом и результатом.

