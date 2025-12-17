ТСН в социальных сетях

Праздничная вечеринка без стресса: советы по этикету

Праздники — это время блеска, теплых встреч и вкусных угощений, но вместе с радостью часто приходят вопросы, вроде, когда приходить, что брать с собой, сколько оставаться и как себя вести.

Станислава Бондаренко
Праздничная вечеринка без стресса

© Credits

Чтобы ваши праздничные вечера были легкими, комфортными и по-настоящему волшебными, издание Martha Stewart предоставило полезные и действенные советы, а также ответы на самые распространенные вопросы, как выбрать подарки и правильно вести себя за столом.

  • Планирование гостей. Лучше приглашать людей, с общими интересами, например, соседей, друзей или коллег. Помните о границах между работой и личной жизнью, ведь вечеринка с коллегами требует другого подхода, чем семейная встреча.

  • Время — это вежливость. Указывайте начало и конец вечеринки, например, 19:00-21:00 поможет гостям правильно распланировать время и не чувствовать неловкости.

  • Плюс-один — с осторожностью. Не берите с собой дополнительного гостя, если вас пригласили на одного. Если хотите пригласить кого-то из близких, уточните у хозяина заранее.

  • Подарки — красиво и продуманно. Гостеприимный жест в виде вина или сладостей всегда приятен, но это не обязательно должно подаваться сразу. Если хотите удивить, выбирайте подарок в соответствии с интересами хозяина, например, для садовника — кормушка для птиц, для того, кто любит вечеринки — стильные салфетки или бокалы.

  • Когда покидать вечеринку. Даже если конечное время не указано, внимательно наблюдайте за сигналами: люди расходятся, музыка затихает, бар закрывается. Пребывание после сигналов окончания вечеринки считается неприличным.

  • Социальные сети. Фотографии вечеринки лучше не выкладывать без разрешения хозяина. Кто-то может не хотеть разглашения места или состава гостей.

  • Помощь на вечеринке. Если хозяин просит принести что-то для стола — это отличная возможность сделать свой вклад. Лучше уточнить, что конкретно приносить, чтобы избежать повторов.

  • Придерживайтесь правил RSVP (фр. «Répondez s’il vous plaît», означает «Пожалуйста, ответьте»). Своевременное подтверждение участия помогает хозяину организовать пространство и меню. Если по каким-то причинам опаздываете с ответом, сообщите как можно скорее.

  • Знакомства на вечеринке. Во время знакомства назовите свое имя и связь с хозяином, например, «Привет, я Катерина, подруга Марины из школы. А откуда вы знаете хозяина?» Это помогает завязать легкий разговор.

  • Обувь и комфорт. Многие хозяева просят снимать обувь. Не волнуйтесь, вам должны предложить носки или одноразовые тапочки, чтобы было удобно.

  • Дети и диеты. Если вечеринка для взрослых, детей можно деликатно занять другими активностями. А что касается диетических особенностей, хозяева обычно предусматривают варианты для веганов, безглютеновые блюда или другие запросы.

  • Телефон на паузу. Праздничная вечеринка — о живом общении. Телефон держите подальше от стола, важные звонки принимайте в другой комнате.

  • Благодарность. После праздничного вечера всегда приятно отправить хозяину сообщение с благодарностью. Это вежливо и показывает вашу благодарность за их время и усилия.

Бонус-советы

  • Избегайте тем о деньгах, политике, религии и сексе.

  • Если вечеринка корпоративная, будьте осторожны с приглашением коллег, не все должны участвовать.

Праздничные вечеринки — это не только угощения и напитки, но и атмосфера, где каждый чувствует себя комфортно. Когда вы придерживаетесь простых правил этикета, то можете быть очаровательным гостем и замечательным хозяином одновременно.

