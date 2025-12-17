Праздничная вечеринка без стресса: советы по этикету

Праздничная вечеринка без стресса / © Credits

Чтобы ваши праздничные вечера были легкими, комфортными и по-настоящему волшебными, издание Martha Stewart предоставило полезные и действенные советы, а также ответы на самые распространенные вопросы, как выбрать подарки и правильно вести себя за столом.

Планирование гостей. Лучше приглашать людей, с общими интересами, например, соседей, друзей или коллег . Помните о границах между работой и личной жизнью, ведь вечеринка с коллегами требует другого подхода, чем семейная встреча.

Время — это вежливость . Указывайте начало и конец вечеринки, например, 19:00-21:00 поможет гостям правильно распланировать время и не чувствовать неловкости.

Плюс-один — с осторожностью . Не берите с собой дополнительного гостя, если вас пригласили на одного. Если хотите пригласить кого-то из близких, уточните у хозяина заранее.

Подарки — красиво и продуманно. Гостеприимный жест в виде вина или сладостей всегда приятен, но это не обязательно должно подаваться сразу. Если хотите удивить, выбирайте подарок в соответствии с интересами хозяина, например, для садовника — кормушка для птиц, для того, кто любит вечеринки — стильные салфетки или бокалы.

Когда покидать вечеринку. Даже если конечное время не указано, внимательно наблюдайте за сигналами: люди расходятся, музыка затихает, бар закрывается. Пребывание после сигналов окончания вечеринки считается неприличным.

Социальные сети. Фотографии вечеринки лучше не выкладывать без разрешения хозяина. Кто-то может не хотеть разглашения места или состава гостей .

Помощь на вечеринке. Если хозяин просит принести что-то для стола — это отличная возможность сделать свой вклад. Лучше уточнить, что конкретно приносить, чтобы избежать повторов.

Придерживайтесь правил RSVP (фр. «Répondez s’il vous plaît», означает «Пожалуйста, ответьте»). Своевременное подтверждение участия помогает хозяину организовать пространство и меню. Если по каким-то причинам опаздываете с ответом, сообщите как можно скорее.

Знакомства на вечеринке. Во время знакомства назовите свое имя и связь с хозяином, например, «Привет, я Катерина, подруга Марины из школы. А откуда вы знаете хозяина?» Это помогает завязать легкий разговор.

Обувь и комфорт. Многие хозяева просят снимать обувь. Не волнуйтесь, вам должны предложить носки или одноразовые тапочки, чтобы было удобно.

Дети и диеты. Если вечеринка для взрослых, детей можно деликатно занять другими активностями. А что касается диетических особенностей, хозяева обычно предусматривают варианты для веганов, безглютеновые блюда или другие запросы.

Телефон на паузу. Праздничная вечеринка — о живом общении. Телефон держите подальше от стола, важные звонки принимайте в другой комнате.

Благодарность. После праздничного вечера всегда приятно отправить хозяину сообщение с благодарностью. Это вежливо и показывает вашу благодарность за их время и усилия.

Бонус-советы

Избегайте тем о деньгах, политике, религии и сексе.

Если вечеринка корпоративная, будьте осторожны с приглашением коллег, не все должны участвовать.

Праздничные вечеринки — это не только угощения и напитки, но и атмосфера, где каждый чувствует себя комфортно. Когда вы придерживаетесь простых правил этикета, то можете быть очаровательным гостем и замечательным хозяином одновременно.