Праздничные подарки для ваших любимцев: подборка идей

Праздничные подарки для ваших любимцев / © Associated Press

Реклама

Издание RTÉ поделилось пятью идеями подарков, которые понравятся любому домашнему любимцу. Эти советы помогут выбрать вещи, которые будут стимулировать ум, поддерживать физическое здоровье и даже помогут в учебе, а также принесут радость и уют вашим любимцам в эти зимние праздники. Ведь это идеальное время, чтобы показать своим пушистым друзьям, что они часть семьи и что их любят не меньше, чем людей, для которых мы так тщательно выбираем подарки под елку.

Игрушки

Развитие и стимуляция важны для всех животных, не только для собак. Самые эффективные — игрушки с элементами кормления или головоломки.

Собаки: интерактивные игрушки, где нужно решить головоломку, чтобы достать корм, или «карта», где спрятан корм, стимулируют мозг и природные инстинкты.

Коты: похожие игрушки с едой, которые заставляют их мыслить и охотиться.

Грызуны и птицы: занятия с пряткой пищи и грызением природных материалов имитирует их жизнь в дикой природе.

Почти всем домашним животным важно давать игрушки, которые позволяют одновременно играть и питаться.

Реклама

Лакомства

Животные обожают вкусности, но важно делать выбор с пользой для здоровья:

Для собак существуют лакомства для суставов, кожи и зубов.

Для всех домашних любимцев подходят здоровые тренировочные лакомства.

Лакомства можно использовать как награду за хорошее поведение — это одновременно удовольствие и польза.

Ошейники и шлейки

Собаки обожают прогулки, а правильный ошейник или шлейка значительно повышает комфорт:

Шлейки, которые крепятся к груди, помогают контролировать собаку, когда она тянет.

Несколько вариантов поводков с регулируемой длиной удобно сочетать.

Избегайте растягивающихся поводков — они опасны и неудобны.

Одежда

Некоторым собакам комфортно и нормально носить куртки или жилеты, особенно во время дождя или снега:

Защищает шерсть от грязи и воды.

Собаки, которые проводят много времени на улице, оценят тепло и комфорт.

Важно не ограничивать естественную речь тела животного — одежда не должна мешать общению с другими животными.

Следует избегать чрезмерной одежды, которая полностью покрывает животное, ведь это может привести к стрессу и недоразумениям в общении.

Реклама

Кровати

Комфортное место для сна важно для всех:

Для собак можно выбирать ортопедические кровати, которые поддерживают суставы, особенно у старших животных.

Коты любят высокие места — специальные кровати-стойки или полки, прикрепленные к стене, помогают им чувствовать себя в безопасности.

Питомцы, как и люди, ценят уютные и удобные кровати, где можно отдохнуть и восстановить силы.

Праздничные подарки для животных — это не только развлечение, но и забота об их здоровье и эмоциональном состоянии. Игрушки, вкусности, шлейки, одежда и кровати — это пять идей, которые помогут сделать вашего любимца счастливым в этом сезоне.