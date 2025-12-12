ТСН в социальных сетях

Праздничные подарки из секондхенда: как выбрать особенную вещь

Кто сказал, что подарки должны быть новыми, главное — внимание, забота и немного креатива. В этом году попробуйте подарить вещи из секондхенда, винтажных магазинов или блошиных рынков и увидите, как простые находки превращаются в уникальные и стильные подарки.

Станислава Бондаренко
Винтажные книги

Винтажные книги / © Associated Press

Мало того, что такие подарки более экологичны, они еще и несут в себе историю и особую атмосферу. Издание Martha Stewart рассказало, как сделать из обычных вещей из секондхенда настоящие «драгоценные» подарки.

  • Набор для домашнего вечера. Если хотите подарить тепло и уют, скомпонуйте набор из секонд-хендовых вещей, например, мягкого кашемирового свитера, кружки для горячего шоколада, домашних маршмеллоу, парочки книг и чистого пледа. Такой подарок создает атмосферу идеального вечера дома.

  • Книги на кофейный столик. Винтажные магазины — настоящий рай для ценителей красивых книг с твердым переплетом. Выберите две-три книги на одну тему, например, искусство, путешествия, садоводство или дизайн. Свяжите их лентой из бархата или льна и добавьте маленькую открытку с личным посланием. Такие подарки не просто стоят на полке, они становятся частью интерьера и добавляют стиля дому.

  • Собственноручно сделанные свечи. Свечи — классика праздников, но хендмейд в секондхендовых стаканах или чайных чашках выглядят интереснее. Достаточно чистой посуды, воска и эфирных масел. Добавьте маленькую этикетку или спичечный коробок и подарок готов.

  • Набор для выпечки. Для тех, кто любит готовить, можно составить собственный набор для выпечки. Используйте секондхенд миску или керамическую форму, застелите чистым полотенцем, добавьте деревянную ложку, формочки для печенья и винтажную кулинарную книгу. Такой подарок практичный и вдохновляет на творчество.

  • Минибар в коробке. Для ценителей коктейлей подойдет маленький барный набор из винтажной посуды, например, два бокала, шейкер, бутылка вашего любимого напитка или домашняя настойка. Все можно красиво выложить в деревянный ящик или корзину, добавить веточку розмарина или сушеный цитрус, а также рецепт коктейля.

  • Подарок для садовода. Старые горшки и вазоны из секондхенда можно превратить в стильный подарок. Добавьте винтажную книгу о садоводстве или набор инструментов, пакетик семян сортовых растений и обвяжите все веревкой с этикеткой. Подарок растет вместе с владельцем и дарит радость долго после праздников.

  • Чай для двоих. В магазинах секондхенд часто попадаются забытые сервизы и различные чашки. Выберите две, которые подходят друг другу и добавьте ассортимент листового чая и маленькую баночку меда. Идеальный подарок для зимних утренников и тихих вечеров за окном со снегом.

Не бойтесь креативить и добавлять собственную нотку. Винтажные вещи могут стать волшебными подарками, если их выбрать с душой и красиво оформить. В этом году дарите не просто вещи, а атмосферу и эмоции.

