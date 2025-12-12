Праздничные подарки из секондхенда: как выбрать особенную вещь

Винтажные книги / © Associated Press

Мало того, что такие подарки более экологичны, они еще и несут в себе историю и особую атмосферу. Издание Martha Stewart рассказало, как сделать из обычных вещей из секондхенда настоящие «драгоценные» подарки.

Набор для домашнего вечера. Если хотите подарить тепло и уют, скомпонуйте набор из секонд-хендовых вещей, например, мягкого кашемирового свитера, кружки для горячего шоколада, домашних маршмеллоу, парочки книг и чистого пледа. Такой подарок создает атмосферу идеального вечера дома.

Книги на кофейный столик . Винтажные магазины — настоящий рай для ценителей красивых книг с твердым переплетом. Выберите две-три книги на одну тему, например, искусство, путешествия, садоводство или дизайн. Свяжите их лентой из бархата или льна и добавьте маленькую открытку с личным посланием. Такие подарки не просто стоят на полке, они становятся частью интерьера и добавляют стиля дому.

Собственноручно сделанные свечи. Свечи — классика праздников, но хендмейд в секондхендовых стаканах или чайных чашках выглядят интереснее. Достаточно чистой посуды, воска и эфирных масел. Добавьте маленькую этикетку или спичечный коробок и подарок готов.

Набор для выпечки. Для тех, кто любит готовить, можно составить собственный набор для выпечки. Используйте секондхенд миску или керамическую форму, застелите чистым полотенцем, добавьте деревянную ложку, формочки для печенья и винтажную кулинарную книгу. Такой подарок практичный и вдохновляет на творчество.

Минибар в коробке . Для ценителей коктейлей подойдет маленький барный набор из винтажной посуды, например, два бокала, шейкер, бутылка вашего любимого напитка или домашняя настойка. Все можно красиво выложить в деревянный ящик или корзину, добавить веточку розмарина или сушеный цитрус, а также рецепт коктейля.

Подарок для садовода. Старые горшки и вазоны из секондхенда можно превратить в стильный подарок. Добавьте винтажную книгу о садоводстве или набор инструментов, пакетик семян сортовых растений и обвяжите все веревкой с этикеткой. Подарок растет вместе с владельцем и дарит радость долго после праздников.

Чай для двоих. В магазинах секондхенд часто попадаются забытые сервизы и различные чашки. Выберите две, которые подходят друг другу и добавьте ассортимент листового чая и маленькую баночку меда. Идеальный подарок для зимних утренников и тихих вечеров за окном со снегом.

Не бойтесь креативить и добавлять собственную нотку. Винтажные вещи могут стать волшебными подарками, если их выбрать с душой и красиво оформить. В этом году дарите не просто вещи, а атмосферу и эмоции.