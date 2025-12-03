Праздничные украшения, которые пора выбросить в этом сезоне / © Associated Press

Однако именно сейчас — идеальный момент пересмотреть свои сокровища и решить, что из них стоит оставить, а что уже не подходит ни вашему дому, ни настроению. На странице Martha Stewart рассказали о декорациях, которые лучше без колебаний отправить «на пенсию». Не только ради эстетики — но и для безопасности и энергоэффективности.

Сломанный декор

У каждого из нас есть та самая коробка, где хранятся сломанные лампочки, надорванные гирлянды и игрушки «на всякий случай». Но правда такова, что если этот случай не наступил за несколько лет, он уже он не наступит. Лучше выделить 1 час, чтобы перебрать все перед украшением дома. Оставляйте только то, что:

работает

имеет эмоциональную ценность

имеет красивый вид

Со всем остальным прощаемся и двигаемся дальше.

Старые гирлянды

Да, их теплый светло-ретро вид может вызвать ностальгию, но пора переходить на LED.

старые лампы сильно нагреваются

могут стать причиной воспламенения, особенно если провод потрескался

не соответствуют современным стандартам безопасности

потребляют значительно больше электроэнергии

LED-гирлянды бывают в теплых оттенках, поэтому атмосферу можно сохранить без лишних рисков.

Декор с потекшими батарейками

Световые фигурки, рождественские домики, объемные гирлянды — все, что питается от батареек, нужно регулярно проверять. Признаки опасности:

белый порошок

влажное липкое вещество

запах химии

коррозия на клеммах

Такой декор стоит сразу утилизировать, а перед тем, как складывать украшения в коробки после праздников, батарейки лучше вынуть, это продлит жизнь и декору, и контейнерам.

Ретро игрушки, у которых осыпается краска

Стеклянные винтажные шарики имеют особый шарм. Но если краска трескается или осыпается, это уже не романтика, а риск, особенно для детей и домашних любимцев. Важно понимать, что игрушки, изготовленные до 1970-х годов, могли содержать свинцовую краску. Такие реликвии лучше держать на высоких полках или хранить как коллекционный декор, который не участвует в праздничном украшении.

Искусственные елки старше 10 лет

Да, искусственные елки могут служить долго, но после 10 лет они теряют безопасность и качество. Почему стоит заменить:

иголочки становятся хрупкими

материалы могут разлагаться и выделять токсичные частицы

старые модели не всегда изготовлены из огнестойких материалов

встроенные старые лампочки — потенциальный риск

Вместо этого можно выбрать:

новую более экологичную елку

модель с LED-подсветкой

живой хвойный саженец, который затем высаживают в землю

Праздничные текстильные изделия с пятнами

Скатерти, салфетки, пледы, чехлы для стульев, елочные «юбочки» — текстиль теряется быстрее всего. Пятна от глинтвейна, воска или шоколада могут быть остаться навсегда. Лучше:

откладывать только то, что имеет аккуратный вид

переделывать ткань на декор, например, сделать елочные мешочки или цепочки

не держать вещи «на всякий случай», если их вид уже не праздничный

Помните, что текстиль — финальный штрих, который задает настроение.

Устаревшие удлинители и потрескавшиеся провода

Это недооцененный, но критический пункт. Именно старые удлинители и перегруженные розетки — одна из ключевых причин зимних пожаров. Нужно заменить сразу, если:

провода стали жесткими

есть трещины или оголенные участки

удлинитель греется

розетка «искрит»

вы включаете в одну полосу слишком много техники

Выбирайте модели из:

защитой от перенапряжений

автоматическим отключением

современной сертификацией

И да, цвет также имеет значение — теперь можно подобрать удлинитель, который не портит декор, а становится его частью.

Предпраздничный «детокс» декораций — это не про минимализм, а про заботу о своем доме, безопасность, эстетику и комфортное праздничное настроение. Свежие, качественные и безопасные элементы создают тот самый эффект уюта, которого мы все ждем зимой.