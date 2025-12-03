ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
107
Время на прочтение
3 мин

Праздничные украшения, которые пора выбросить в этом сезоне

Мы достаем из кладовых коробки с гирляндами, мерцающими игрушками, праздничными салфетками и той самой скатертью с оленями, которая каждый год «пока еще нормальная».

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Праздничные украшения, которые пора выбросить в этом сезоне

Праздничные украшения, которые пора выбросить в этом сезоне / © Associated Press

Однако именно сейчас — идеальный момент пересмотреть свои сокровища и решить, что из них стоит оставить, а что уже не подходит ни вашему дому, ни настроению. На странице Martha Stewart рассказали о декорациях, которые лучше без колебаний отправить «на пенсию». Не только ради эстетики — но и для безопасности и энергоэффективности.

Сломанный декор

У каждого из нас есть та самая коробка, где хранятся сломанные лампочки, надорванные гирлянды и игрушки «на всякий случай». Но правда такова, что если этот случай не наступил за несколько лет, он уже он не наступит. Лучше выделить 1 час, чтобы перебрать все перед украшением дома. Оставляйте только то, что:

  • работает

  • имеет эмоциональную ценность

  • имеет красивый вид

Со всем остальным прощаемся и двигаемся дальше.

Старые гирлянды

Да, их теплый светло-ретро вид может вызвать ностальгию, но пора переходить на LED.

  • старые лампы сильно нагреваются

  • могут стать причиной воспламенения, особенно если провод потрескался

  • не соответствуют современным стандартам безопасности

  • потребляют значительно больше электроэнергии

LED-гирлянды бывают в теплых оттенках, поэтому атмосферу можно сохранить без лишних рисков.

Декор с потекшими батарейками

Световые фигурки, рождественские домики, объемные гирлянды — все, что питается от батареек, нужно регулярно проверять. Признаки опасности:

  • белый порошок

  • влажное липкое вещество

  • запах химии

  • коррозия на клеммах

Такой декор стоит сразу утилизировать, а перед тем, как складывать украшения в коробки после праздников, батарейки лучше вынуть, это продлит жизнь и декору, и контейнерам.

Ретро игрушки, у которых осыпается краска

Стеклянные винтажные шарики имеют особый шарм. Но если краска трескается или осыпается, это уже не романтика, а риск, особенно для детей и домашних любимцев. Важно понимать, что игрушки, изготовленные до 1970-х годов, могли содержать свинцовую краску. Такие реликвии лучше держать на высоких полках или хранить как коллекционный декор, который не участвует в праздничном украшении.

Искусственные елки старше 10 лет

Да, искусственные елки могут служить долго, но после 10 лет они теряют безопасность и качество. Почему стоит заменить:

  • иголочки становятся хрупкими

  • материалы могут разлагаться и выделять токсичные частицы

  • старые модели не всегда изготовлены из огнестойких материалов

  • встроенные старые лампочки — потенциальный риск

Вместо этого можно выбрать:

  • новую более экологичную елку

  • модель с LED-подсветкой

  • живой хвойный саженец, который затем высаживают в землю

Праздничные текстильные изделия с пятнами

Скатерти, салфетки, пледы, чехлы для стульев, елочные «юбочки» — текстиль теряется быстрее всего. Пятна от глинтвейна, воска или шоколада могут быть остаться навсегда. Лучше:

  • откладывать только то, что имеет аккуратный вид

  • переделывать ткань на декор, например, сделать елочные мешочки или цепочки

  • не держать вещи «на всякий случай», если их вид уже не праздничный

Помните, что текстиль — финальный штрих, который задает настроение.

Устаревшие удлинители и потрескавшиеся провода

Это недооцененный, но критический пункт. Именно старые удлинители и перегруженные розетки — одна из ключевых причин зимних пожаров. Нужно заменить сразу, если:

  • провода стали жесткими

  • есть трещины или оголенные участки

  • удлинитель греется

  • розетка «искрит»

  • вы включаете в одну полосу слишком много техники

Выбирайте модели из:

  • защитой от перенапряжений

  • автоматическим отключением

  • современной сертификацией

И да, цвет также имеет значение — теперь можно подобрать удлинитель, который не портит декор, а становится его частью.

Предпраздничный «детокс» декораций — это не про минимализм, а про заботу о своем доме, безопасность, эстетику и комфортное праздничное настроение. Свежие, качественные и безопасные элементы создают тот самый эффект уюта, которого мы все ждем зимой.

Дата публикации
Количество просмотров
107
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie