Праздничный ужин / © Credits

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Даже если вы уже в совершенстве освоили правила этикета, стоит задуматься: делаете ли вы всё возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно и были полноценными участниками праздника.

The Spruce собрали шесть моментов, которые могут вызвать у гостей дискомфорт (часто незаметный для вас), а также подсказали, как поступить по-другому.

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Отсутствие предварительной уборки

Первое впечатление от вашего дома задает тон всему празднику. Вряд ли вы хотите, чтобы гости спотыкались о разбросанные вещи или были вынуждены постоянно смотреть под ноги, вместо того чтобы наслаждаться общением.

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Чтобы не перегружать себя накануне праздника, распределите уборку на несколько дней. Не пытайтесь сделать всё за один вечер перед приходом гостей.

Комнаты, в которые гости не будут заходить, необязательно должны быть идеально убраны. Сосредоточьтесь на тех местах, где люди бывают чаще всего: в ванной комнате, гостиной, кухне, а также в гостевой спальне, если кто-то остаётся на ночь.

Пренебрежение практическими организационными аспектами

Даже безупречно организованная вечеринка может показаться небрежной, если гостям негде припарковать автомобиль или оставить верхнюю одежду.

Чтобы вечер начался удачно, заранее сообщите гостям необходимую организационную информацию. Если вы живете в регионе с холодным климатом, стоит также продумать план действий на случай непогоды в день праздника.

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Отсутствие планировки пространства

Каждый дом уникален. Потратьте время на то, чтобы оценить планировку вашего жилья — это поможет понять, как лучше всего организовать пространство: от зоны для приготовления пищи до мест, где будут сидеть гости. Если вы пройдетесь по помещению, представив себя на месте гостей, вам будет легче решить, где разместить вещи и как организовать пространство так, чтобы всем было удобно передвигаться.

Слишком громкая музыка

Существует большая разница между музыкой, создающей веселую, праздничную атмосферу, и громкими звуками, из-за которых гостям приходится перекрикивать друг друга, чтобы просто поговорить. Хуже того, из-за чрезмерного шума соседи могут пожаловаться на вас, и вечеринку придётся преждевременно завершить.

Уважайте людей — как тех, кто находится в вашем доме, так и тех, кто живёт по соседству. Позаботьтесь о том, чтобы музыка звучала достаточно тихо: она не должна заглушать всё вокруг, мешая гостям свободно общаться.

Несоблюдение диетических ограничений

Не будьте тем хозяином, из-за которого кто-то из гостей останется голодным только потому, что вы заранее не поинтересовались наличием аллергий или особых требований к питанию.

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Прежде чем окончательно утвердить меню для предстоящей вечеринки, спросите гостей, есть ли у них какие-либо диетические ограничения, о которых вам следует знать. Даже если никто ничего не сообщит, приготовьте несколько блюд, не содержащих глютена, орехов или продуктов животного происхождения (веганские) — это позволит избежать неловких ситуаций.

Недостаток внимания к гостям

Быть внимательным и хорошо подготовленным хозяином — это, безусловно, замечательно. Однако не увлекайтесь подготовкой настолько, чтобы у вас совсем не осталось времени на общение с гостями. Это особенно важно, если некоторые из присутствующих встречаются впервые — в таких случаях помощь хозяина в знакомстве будет очень кстати.

По возможности составьте и просмотрите план ещё накануне вечером. Тогда вы будете уверены, что на следующий день всё будет готово, и сможете позволить себе расслабиться и насладиться праздником.

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