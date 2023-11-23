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Прекрасный аромат в вашем доме: как сделать аромадиффузор своими руками

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
356
Время на прочтение
1 мин
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Прекрасный аромат в вашем доме: как сделать аромадиффузор своими руками

Аромадифузор для дома / Фото: Credits

Не всегда легко найти хороший долговечный аромадиффузор. Если вам надоело выбирать между дешевым – с очень слабым запахом или тратить деньги, покупая дорогой, тогда почему бы не сделать свой собственный и сэкономить.

Блогерша Линси Кромби предложила идею создания такого аромадиффузора:

  • Для этого используйте старую банку, прогрейте ее стенку феном, чтобы удалить наклейку.
  • Наполните 3/4 банки маслом сладкого миндаля.
  • Добавьте 30 капель эфирных масел, которые вам нравятся.
  • Перемешайте и вставьте палочки.

Женщина использовала эфирные масла апельсина и корицы.

Вместо палочек можно использовать деревянные бамбуковые шпажки для шашлыков.

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Дата публикации
Просмотры
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