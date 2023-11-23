Прекрасный аромат в вашем доме: как сделать аромадиффузор своими руками

Не всегда легко найти хороший долговечный аромадиффузор. Если вам надоело выбирать между дешевым – с очень слабым запахом или тратить деньги, покупая дорогой, тогда почему бы не сделать свой собственный и сэкономить.
Блогерша Линси Кромби предложила идею создания такого аромадиффузора:
- Для этого используйте старую банку, прогрейте ее стенку феном, чтобы удалить наклейку.
- Наполните 3/4 банки маслом сладкого миндаля.
- Добавьте 30 капель эфирных масел, которые вам нравятся.
- Перемешайте и вставьте палочки.
Женщина использовала эфирные масла апельсина и корицы.
Вместо палочек можно использовать деревянные бамбуковые шпажки для шашлыков.
Читайте также:
- Действенные советы, которые помогут навести порядок в ванной
- Вы ни за что не догадаетесь: эксперт назвал 5 неочевидных средств против царапин на мебели и стекле
- Маленькие уловки: 4 способа сделать комнату уютной
- Топ-5 советов: как избавиться от пауков в вашем доме
- Комфорт и уют: блогерша показала, как навести порядок в маленькой квартире