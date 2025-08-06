Прежде чем отправляться в отпуск: 4 вещи, которые вам нужно сделать, чтобы защитить свой дом

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Чемоданы упакованы, животные устроены и вы привлекли доверенного соседа, чтобы он присматривал за домом или квартирой, пока вас нет.

Но прежде чем отправиться в большой отпуск, изучите контрольный список безопасности дома от экспертов, который они составили для GoodHousekeeping. Затем вы можете расслабиться и отдохнуть, зная, что ваш дом будет таким же, как вы его оставили, когда вернетесь.

Включите систему безопасности

После того как вы закроете окна и двери, обязательно проверьте систему безопасности. Хорошо иметь привычку включать систему охраны каждый раз, когда выходите из дома, даже если вы просто бежите в супермаркет. Если у вас есть профессиональная система безопасности, сообщите компании о своих планах.

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Отсоедините электронные устройства

Подключенные к сети устройства представляют серьезную пожарную опасность, поскольку внезапный скачок напряжения может привести к их перегреву. Многие электронные устройства также используют электроэнергию, когда они не используются, поэтому вы теряете деньги, оставляя их подключенными.

Аккумуляторные батареи, такие как те, что используются для электровелосипедов и электроинструментов, являются одними из самых опасных устройств, поэтому обязательно отсоединяйте их от сети и храните при комнатной температуре. Небольшие приборы, генерирующие тепло, включая тостеры и электрические чайники, также входят в список обязательных отключений.

Включите свет на таймер

Один из старейших трюков до сих пор является лучшим в отпугивании потенциальных грабителей, создавая впечатление, что дом заселен. Это можно сделать с помощью умных розеток и лампочек, которые позволяют программировать включение и выключение света в случайное время суток — в отличие от механических таймеров, которые, как правило, более предсказуемы, включая и выключая свет в одно и то же время каждый день.

Защитите двор

Храните любые ценные вещи, такие как дорогая мебель для веранды или уличные колонки, в гараже или сарае. Эксперты также рекомендуют убрать садовые кресла, игрушки для улицы и любые другие предметы, которые могут попасть в воздух во время сильного ветра.

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Убедитесь, что все внешние камеры безопасности полностью заряжены. Если у вас их нет, сейчас самое время сделать инвестиции. Исследования показывают, что одного присутствия внешней камеры достаточно, чтобы грабители дважды подумали, прежде чем ворваться в ваш дом.