Приборы, которые тратят наши деньги: как сэкономить на счетах за электричество

Проблемы с электроэнергией заключаются не только в том, что ее в любой момент могут отключить, даже если ситуация полностью наладится и выключений света не будет, на первый план выйдет вопрос о ее стоимости. Счета за электроэнергию приходят немалые.

Проблема экономии электроэнергии беспокоит не только украинцев - британцы, например, тоже озабочены вопросами разумного потребления и экономии.

Издание Еxpress.co.uk проанализировало, какие приборы в наших домах потребляют больше всего электроэнергии, и попросило экспертов поделиться рекомендациями о том, на чем и как можно сэкономить.

По мнению экспертов, миллионы людей могли бы сэкономить деньги на своих счетах за электроэнергию, используя несколько дорогостоящих бытовых приборов более эффективно и экономно.

"Влажные" приборы

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На первом месте в списке самых дорогостоящих предметов стоят стиральные, посудомоечные и сушильные машины.

Энергия, необходимая для нагрева воды, которую они используют, увеличивает потребление электричества, что делает их очень энергоемкими бытовыми приборами.

Как сэкономить

Если вы будете стирать одежду при более низкой температуре, это может помочь снизить потребление энергии.

Тот же совет касается и посудомоечной машины. Используйте эко-режим, если он есть, и попробуйте подождать, пока она полностью не заполнится.

Холодильные приборы

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Следующими в списке идут холодильники и морозильники.

По самой своей природе эти приборы должны оставаться включенными все время, поэтому они постоянно потребляют энергию для поддержания постоянной температуры. Они также являются одними из самых долговечных приборов в домах, поскольку срок службы типичного холодильника с морозильной камерой составляет около 17 лет.

Как сэкономить

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Поскольку они будут работать 24 часа в сутки и могут прослужить вам 17 лет, инвестирование в энергосберегающее холодильное устройство принесет огромную выгоду. Когда вы собираетесь купить новый холодильник или морозильник, вы должны выбрать самый энергосберегающий вариант.

Бытовая электроника

Ноутбуки, телевизоры и игровые консоли занимают третье место.

Как сэкономить

Некоторые из самых старых советов по экономии остаются актуальными по сей день: не забывайте по возможности выключать свои устройства из режима ожидания. Если пришло время для нового телевизора, ищите наиболее экономичный и доступный по цене или выберите экран меньшего размера, чтобы сэкономить на эксплуатационных расходах.

Освещение

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Сразу после электроники идет освещение

Как сэкономить

Одним из первых способов сэкономить на освещении является замена галогенных ламп на светодиоды. Светодиоды бывают разных оттенков - от холодных до теплых, что позволяет создать тот световой эффект, который вы хотите видеть в своем доме.

Помимо замены лампочек стоит выключать свет, когда он не используется или когда вы выходите из комнаты. Даже если вы пользуетесь энергосберегающими лампами, свет все же выключать за собой стоит.

Кухонная техника

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Значительное количество электроэнергии тратится на питание кухонных приборов, включая плиту, духовку, чайник и микроволновую печь.

Как сэкономить

Специалисты посоветовали использовать микроволновую печь вместо духовки всегда, когда это возможно, поскольку микроволновые печи более эффективны, чем духовки, они нагревают только пищу, а не воздушное пространство внутри.

Постарайтесь также не переполнять чайник, а наливать туда ровно столько воды, сколько собираетесь использовать.

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