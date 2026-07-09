Принесут урожай через считанные недели: 7 овощей, которые ещё не поздно посадить в июле

Свекла / © Associated Press

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Виюлемногие садоводы убеждены, что они упустили подходящий момент для посева овощей на год. В конце концов, с повышением температуры легко предположить, что сезон посадки подходит к концу.

Но не откладывайте работу с лопаткой на потом, ведь июль на самом деле может стать прекрасным временем для посева удивительного количества овощей. Теплая почва способствует быстрому прорастанию, а многие теплолюбивые культуры предпочитают условия середины лета. А ещё лучше то, что некоторые из них можно собрать всего за несколько недель.

Эксперты GardeningKnowYowпредлагают посадить эти 7 простых жаростойких овощей в июле.

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Конечно, то, что именно вы сможете выращивать, будет зависеть от местного климата и зоны морозостойкости. Садоводам в более жарких регионах может понадобиться обеспечить дополнительный полив или тень после полудня, тогда как тем, кто живёт в более прохладных северных районах, часто можно продолжать сеять до конца лета.

Кустовая фасоль

Кустовая фасоль — один из самых неприхотливых овощей для посева в середине лета. Она любит тёплую почву, быстро прорастает, и многие сорта начнут образовывать нежные стручки уже через 50–60 дней.

Июль также идеально подходит для последующего посева, что позволяет садоводам распределить урожай и наслаждаться свежей фасолью вплоть до осени. Высевайте семена прямо там, где они будут расти, и поддерживайте почву постоянно влажной, пока рассада приживается.

Летний кабачок

Если вы хотите быстро получить урожай, летний кабачок — лучший выбор. Кабачки и цуккини хорошо растут в жаркую погоду и могут начать плодоносить уже через шесть недель.

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При наличии достаточного количества солнца, воды и пространства эти растения, известные своей урожайностью, часто дают более чем достаточный урожай.

Просто помните, что регулярный сбор урожая очень важен (некоторые более строгие садоводы могут даже назвать это непременным условием, но в моём мире вы сами себе начальник), поскольку это будет стимулировать растения продолжать плодоносить в течение всего сезона.

Огурцы

Огурцы / © ТСН

Огурцы обожают летнюю жару. Если посадить их в июле, они часто быстро растут благодаря теплой температуре почвы и длинному световому дню.

Высевайте семена прямо на солнечное место и, по возможности, установите шпалеру, так как вертикальное выращивание улучшает циркуляцию воздуха и может помочь уменьшить риск заболеваний.

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Помните: регулярный полив очень важен, особенно в жаркий период, поскольку стресс от засухи может привести к появлению горьких плодов (что не идеально, если вы хотите приготовить вкусный бутерброд или салат).

Мангольд

Многие листовые зеленые культуры плохо переносят летнюю жару, но мангольд является заметным исключением.

Эта красочная культура гораздо более устойчива к жаре, чем салат, и может продолжать давать питательные листья вплоть до осени. Просто регулярно собирайте наружные листья, и растения будут продолжать давать свежие побеги в течение нескольких месяцев.

В более тёплых регионах некоторые садоводы могут даже собирать мангольд в течение зимы.

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Окра (съедобная бамия)

Для садоводов на Юге июль и окра идут рука об руку. Этот теплолюбивый овощ процветает, когда температура повышается, и зачастую лучше всего растет в самые жаркие недели лета.

Даже садоводы, проживающие за пределами традиционных регионов выращивания окры, всё чаще открывают для себя её преимущества, поскольку лето становится теплее.

Черноглазый горох

Пусть название вас не вводит в заблуждение — южный горох, также известный как черноглазый горох, — один из самых выносливых овощей, которые можно сеять в летнюю жару. На самом деле, он часто растёт лучше в июле, чем в более прохладную погоду.

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Свекла

Свекла / © Associated Press

В более прохладных и северных регионах июль — прекрасное время для посева свеклы под осенний урожай. Теплая почва способствует быстрому прорастанию, а более прохладные температуры в конце сезона помогают корням приобрести превосходный вкус.

Как корни, так и верхушки листьев этих замечательных маленьких овощей съедобны, что делает свеклу особенно подходящей культурой для небольших огородов.

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