Природное земледелие и поликультура: как выращивать пищу в сорняках и без удобрений

Природное земледелие / © Credits

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Натурализм и сохранение биоразнообразия — это самые популярные садовые тренды 2025 года. Тенденция к природному земледелию, включающая отказ от химии, удобрений и неестественных манипуляций типа мульчирования и спания, касается и огородничества.

Фермер из Девона Джошуа Спаркс с большим успехом выращивает еду в поликультурах вместе с вредителями и сорняками. Фермер предлагает выращивать пищу как часть сложной и разнообразной экосистемы, которая поможет создать и защитить биоразнообразие; где огород больше похож на прекрасную пустыню, полную пищи и цветущих сорняков, где вы найдете прячущихся под капустой ежей или змей, загорающих на замульчированных сеном грядках, постоянно окружены оркестром насекомых и птиц от рассвета до сумерек. О том, как создать такую экосистему, в которой вы сможете вырастить пищу в сорняках, он рассказал GardensIllustrated.

Что такое природное земледелие и поликультура

Природное земледелие состоит в том, чтобы мы пытались понять и имитировать природу — ничто не растет изолированно и важно развивать сложные поликультуры. Поликультура — ​​это метод выращивания разнообразных растений вместе на одной грядке.

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Главное преимущество состоит в том, что, имея широкий ассортимент растений в одном пространстве, вы также получаете широкий спектр диких животных, включая множество лягушек, тритонов и хищных насекомых. Каждая поликультура также включает в себя ряд видов цветов, таких как астровые и зонтические, а также ароматические травы. Одна из лучших комбинаций — это капуста кале, мангольд, свекла, салат, руккола, горох и фенхель.

Как спланировать полукультурную посадку

Базовая поликультура для нас планируется в три этапа: долгосрочный, вторичный и промежуточный. Долгосрочные обычно будут культурами, которые продлятся более девяти месяцев, такими как капустные и пастернак. Вторичные — это более короткие культуры, которые продлятся около трех месяцев, такие как свекла и репа; а наши промежуточные — это быстрый урожай, который являются нашими салатными культурами, такими как салат и руккола.

Высота также играет важную роль в поликультуре, поскольку мы чередуем высшие и меньшие растения — например, долгосрочный ряд может быть чередованием капусты кейл и мангольда, при этом мангольд находится под кроной капусты кейл после созревания. Важно разбивать монокультуры, когда это возможно.

К примеру, четыре ряда долгосрочных культур будут высажены на грядках шириной 1,2 м, а вторичные культуры будут высажены в рядах между ними. Самое интересное — это когда мы высаживаем все промежуточные растения между собой.

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Когда будете повторять посадку капусты кейл и мангольда, между ними можно разместить одно или два растения салата. К тому времени, когда капусте кейл понадобится место, салат будет собран, и прежде чем образуется слишком много тени, вторичный урожай свеклы будет готов. В конце концов грядки будут полны капусты кейл, мангольда и зелени.

Какие проблемы могут возникнуть в начале внедрения природного земледелия

Джошуа предостерегает, что природное земледелие — это отпуск. Вы никогда не учтете, сколько времени понадобится природе, чтобы восстановиться после лет пахоты и удобрения.

Первые несколько лет, делится опытом фермер, наблюдалось апокалиптическое количество улиток, поскольку на ферме не было хищников, чтобы с ними бороться. Однако я Джошуа, удалось воздержаться от применения гранул, иначе можно было бы никогда не дождаться появления хищников. Теперь фермер имеет незначительный ущерб от улиток и можем выращивать все культуры рядом с грудами травы или грудами бревен.

Джошуа даже посадил три ряда несъедобных растений в пределах выращивания овощей, чтобы обеспечить улиткам и жукам среду обитания и место для размножения. Улитки имеют решающее значение для общего здоровья экосистемы как редуценты и источник пищи. Они являются проблемой только тогда, когда система исходит из равновесия.

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Почему не нужно вырывать сорняки

Сорняки также играют огромную роль, поскольку они являются ключом к плодородию фермы. Многие поликультуры будут включать от десяти до пятнадцати различных сорняков, имеющих огромное разнообразие глубины корневой системы, причем корни являются основным улучшителем почвы.

Сорняки нужно контролировать в течение первых шести недель после посадки овощей, если помочь овощам в течение этого времени, они будут иметь достаточную фору, чтобы вытеснить сорняки. После этого нет больше необходимости бороться с сорняками и можно позволить им расти как части поликультуры. Возделывать сорняки нужно серпом, потому что это позволит сохранить все корневые системы в земле.

Сорняки можно обрезать и использовать в качестве мульчи несколько раз в течение года.

Все растения сначала лучше высевать в грунтовые блоки, поэтому не нужна будет масса пластиковых лотков. Для этого можно использовать смесь для горшков, изготовленную собственноручно из компоста и местной земли.

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Выращивание большого количества пищи сегодня связано с подавлением природы. Страх перед сорняками, вредителями и потребность в эффективности привели к тому, что мы мульчируем природу к забвению, что часто приводит к стерильным и монокультурным системам, говорит Джошуа.

Как работает экосистема

Если вы откажетесь от борьбы с природой, то сможете наблюдать, как жуки едят улиток, а ястребы отпугивают голубей. Природное земледелие сделает ваш огород всегда занятым и активным, с большим количеством разных сообществ, утверждает фермер.

По мнению Джошуа, жизнь гораздо легче и приятнее, когда работаешь с природой, а не борешься с ней. Природа имеет ответ на большинство проблем, и от нас зависит, доверяем ли мы этому процессу. Многие вещи, которых нам говорят бояться и беспокоиться из-за них, обычно техногенные проблемы, когда мы вмешиваемся в ритм природы. Время, стойкость и терпение являются ключевыми, но когда вы их достигнете, природное земледелие — это самый приятный способ выращивания пищи.