Прищипывание растений: сделайте это для пышного урожая и кустистого роста / © Credits

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Этот лайфхак помогает растениям не тратить силы на рост в высоту, а взамен развиваться вширь становиться гуще, зеленее и продуктивнее. Такой уход нужен не только для хорошего вида, но и для пышного урожая и длительного цветения, об этом рассказал садовник Jamie Walton.

Прищипывание — это удаление верхушки побега, обычно вручную или ножницами. Делается это над узлом (местом, где растут листочки или новые веточки). После этого на месте одного срезанного стебля вырастает два новых и так кустик становится ветвистым.

Как это работает

У растений есть природная «прагматичность», если не удалить главный побег, они сосредотачивают энергию на росте вверх. Но когда верхушка обрезана, включается «режим выживания» и активируются боковые почки.

В результате, вместо одного стебля получите несколько, вместо нескольких листочков — обильную зелень, вместо одного цветоноса будет настоящий букет.

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Какие растения любят прищипывание

Базилик

Эта ароматная зелень становится вдвое продуктивнее, если правильно прищипнуть его:

Не срезайте отдельные листья;

Прищипывайте над узлом, где растут две новые пары листьев;

Результат: из каждой точки вырастет по две новые ветви и базилик превратится в настоящий кустик.

Травы из семейства мятных

Мята, мелисса (лимонная мята), тархун, розмарин, тимьян — все они любят регулярное прищипывание.

Такие травы станут пушистыми, более ароматными и лучше поддаются сбору.

Цветущие растения

Космея, цинния, георгина, львиный зев, если прищипывать главный стебель на ранней стадии, получите: больше соцветий, более продолжительное цветение, кустистую форму, которая не нуждается в опоре.



Срезанные цветы

Не чувствуйте вины, когда срезаете несколько цветов в вазу. Это, по сути, тоже форма прищипывания, которая стимулирует появление новых бутонов. Когда обрезаете соцветия для декора, вы одновременно помогаете растению омолодиться и расцвести еще пышнее.

Как прищипывать

Выберите побег, который уже немного подрос (обычно 3-4 пары листьев). Найдите узел — место, где из основного стебля растут два маленьких листочка или побега. Прищипните или срежьте верхушку пальцами или острыми ножницами. Регулярно повторяйте (каждые 1-2 недели), когда появляются новые «вершинки».

Прищипывание — это не сложное агротехника, а маленький, но чрезвычайно эффективный ритуал, который сделает вашу зелень и цветы густыми, обильными и крепкими. Это уход с любовью — то самое прикосновение, которое превращает обычный подоконник в мини-сад, а клумбу — в источник радости.