Собака / © Associated Press

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Мы привыкли думать, что с возрастом собаки становятся менее подвижными, больше спят и уже не так охотно играют. Однако старение может влиять не только на физическую активность, но и на работу мозга. У собак, как и у людей, иногда развивается деменция — состояние, известное как синдром когнитивной дисфункции. Оно влияет на память, поведение и способность ориентироваться в привычной среде. И хотя полностью вылечить его пока невозможно, внимательность хозяев способна существенно улучшить качество жизни четвероногого друга, об этом рассказало издание Good Housekeeping.

Признаки, которые могут свидетельствовать о деменции

Следует обращать внимание не на одну отдельную странную привычку, а на совокупность изменений в поведении. Среди наиболее распространенных симптомов:

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Дезориентация. Собака может теряться в собственном доме, застревать за мебелью, долго стоять в углу или бесцельно бродить по комнатам. Необычное поведение с людьми и животными. Питомец внезапно становится чрезмерно назойливым, отстранённым или по-другому реагирует на знакомых. Нарушение сна. Днём собака больше дремлет, а ночью ходит по дому, скулит или лает без видимой причины. Проблемы с туалетом. Даже приученная к выгулу собака может начать справлять нужду дома. Изменения в активности. Питомец теряет интерес к играм, становится беспокойным или, наоборот, необычно пассивным. Повышенная тревожность. Собака чаще нервничает, пугается знакомых ситуаций или постоянно ищет внимания хозяина. Ухудшение памяти и способности к обучению. Возможно , питомец забывает знакомые команды или перестает узнавать привычные маршруты.

Важно понимать, что эти симптомы не обязательно означают деменцию. Подобные проявления могут быть связаны с болью, неврологическими нарушениями или проблемами мочевыделительной системы. Поэтому самостоятельно ставить диагноз не стоит, лучше обратиться к ветеринару.

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Опасность деменции для жизни собаки

Когнитивная дисфункция сама по себе не считается непосредственно смертельным заболеванием, однако она носит прогрессирующий характер. Со временем симптомы могут усиливаться, а повседневная жизнь животного — усложняться.

Скорость развития такого состояния индивидуальна, некоторые собаки живут с первыми признаками годами. Именно поэтому важно регулярно оценивать самочувствие питомца вместе с ветеринаром и следить за тем, остается ли его жизнь комфортной.

Как помочь пожилому питомцу

Хотя лекарств, полностью излечивающих собачью деменцию, пока нет, существуют способы облегчить её проявления. Ветеринар может назначить препараты, которые помогают некоторым собакам справиться с отдельными симптомами, в частности с нарушениями сна и дезориентацией. В то же время эффективность лечения зависит от конкретного животного. Не менее важны повседневные привычки:

Поддерживайте умственную активность. Предлагайте игры по поиску лакомств, задания на обоняние и повторение знакомых команд.

Не отказывайтесь от прогулок. Регулярно выводите собаку на свежий воздух, адаптируйте продолжительность прогулок к её возможностям.

Оставляйте время для общения. Игры, ласка и внимание помогают поддерживать связь между хозяином и животным.

Позаботьтесь о безопасном пространстве. Уберите предметы, о которые собака может пораниться, и не создавайте лишних препятствий на её привычных маршрутах.

Пересмотрите рацион. Ветеринар может порекомендовать корм с качественными ингредиентами и продуктами, содержащими полезные для мозга питательные вещества. Среди возможных вариантов — рыба, ягоды и некоторые овощи, однако изменения в меню лучше согласовывать со специалистом.

Старение питомца — непростой этап для каждого хозяина, особенно когда меняется его привычное поведение. Однако даже при когнитивной дисфункции собака может продолжать вести полноценную и счастливую жизнь.

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