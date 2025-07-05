Продукты, которые лучше не покупать консервированными / © Associated Press

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Однако не все продукты одинаково хорошо переносят консервацию. Некоторые из них теряют не только вкусовые качества, но и полезные свойства, а иногда — даже могут навредить здоровью. Издание Real Simple рассказало о продуктах, которые лучше не покупать в банках.

Курятина: лучше свежая

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Хотя консервированная курица содержит белок и кажется удобной для салатов или сэндвичей, она проходит термическую стерилизацию — процесс, который уничтожает полезные вещества и меняет текстуру мяса. Кроме того, в большинстве таких консервов — высокое содержание соли. Регулярное употребление соленых продуктов способствует повышению давления, задержке жидкости и нагрузке на сердце. Лучше выбрать охлажденное филе курицы, приготовить его самостоятельно и наслаждаться натуральным вкусом.

Паста и каши из банки: удобно, но очень не вкусно

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Консервированные спагетти, равиоли или различные каши могут спасти ситуацию, когда времени на готовку нет. Но в большинстве случаев они перенасыщены сахаром, консервантами и стабилизаторами вкуса, а сама паста имеет сверхмягкую, иногда даже клейкую текстуру. Отдайте предпочтение сухим продуктам, которые можно сварить за 7-10 мин. Добавьте любимый соус и ваш ужин будет более полезным и вкусным.

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Оливки в банке: вкус, который теряется

Оливки / © Associated Press

Оливки, особенно уже нарезанные или без косточки, в консервированном виде часто имеют мягкую, «переваренную» текстуру из-за агрессивного рассола (смесь воды, соли и уксуса). Такой рассол может испортить вкус и сделать оливки слишком солеными. Лучше выбирайте оливки в стеклянных банках или в вакуумной упаковке, которые обрабатываются менее агрессивно, сохраняют плотность и больше вкуса.

Квашеная капуста: живые бактерии — только в сыром виде

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Настоящая квашеная капуста — это ферментированный продукт, богатый пробиотиками, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника. Но термическая обработка, которую проходит капуста во время консервирования, убивает эти «живые» бактерии, снижает ее пользу почти до нуля. Вместо этого выберите капусту в стеклянных банках (не пастеризованную) или приготовьте самостоятельно. Домашняя квашеная капуста — это просто, бюджетно и очень полезно.

Тунец: нечастый гость на столе

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Тунец — ценный источник Омега-3 жиров и белка, но, например, альбакор (белый тунец) имеет более высокое содержание ртути, чем другие виды. Чрезмерное потребление этого металла может привести к неврологическим нарушениям. Диетологи советуют ограничить именно его потребление до 1-2 порций в неделю. Вместо альбака выбирайте тунец других сортов — они имеют более низкое содержание ртути и так-же очень полезны для вашего здоровья.

Консервированные фрукты: больше сиропа, чем витаминов

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Фруктовые миксы из банок — это удобно, но не всегда выгодно. Например консервированные груши, яблоки, абрикосы, цитрусовые и ягоды часто дороже замороженных или свежих. К тому же большинство таких консервов плавают в сладком сиропе с добавлением сахара или глюкозо-фруктозного сиропа, а это способствует скачкам уровня глюкозы в крови. Вместо этого замороженные фрукты — отличная альтернатива, особенно для смузи, выпечки или завтраков.

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Овощи: не каждая консерва выгодна и безопасна

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Некоторые овощи в консервированном виде не только теряют структуру и вкус, но и могут быть потенциально опасными. Например, грибы, шпинат, свекла, капуста кале, тыква или брюссельская капуста в банках могут содержать споры ботулизма, особенно если продукт неправильно хранился. Также некоторые консервированные овощи дороже свежих — особенно в сезон. Покупайте их на рынке или замороженными, ведь они часто замораживаются сразу после сбора и сохраняют питательные вещества.

Консервы — это удобно, но удобство не всегда равно качеству. Внимательно читайте состав, проверяйте содержание натрия и избегайте частого употребления продуктов, которые потеряли свои ценные свойства из-за консервации. Помните: иногда лучше потратить 10 мин на приготовление, чем потом тратить время и ресурсы на восстановление здоровья.