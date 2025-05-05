Продукты, которые всегда нужно покупать свежими и незамороженными / © Credits

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Замороженные овощи и фрукты обычно собирают на пике спелости и быстро замораживают, благодаря чему они не уступают свежим по витаминам. Но, несмотря на все преимущества «морозилки», некоторые продукты лучше употреблять только в свежем виде.

Эксперты издания Real Simple вместе со специалистами в области питания отмечают: есть определенные продукты, которые теряют текстуру, вкус и даже ценные свойства после замораживания. Иногда покупка замороженного варианта — это компромисс, а не полноценная замена. Итак, какие продукты лучше покупать свежими — не только ради вкуса, но и для вашего бюджета и здоровья.

Блинчики, вафли и французские тосты

Завтрак с морозилки звучит как мечта, особенно в будни, когда времени мало. Но блюдо из теста, которое прошло замораживание, редко сохраняет ту же текстуру. Блинчики могут быть жесткими по краям, французские тосты размокшими. Даже несмотря на дополнительное сливочное масло и сироп — вкус не тот. Приготовьте эти блюда заранее сами — даже из магазинной смеси, результат будет гораздо вкуснее.

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Совет: приготовьте домашние блины в выходные и храните их в холодильнике (не морозильнике) — они сохранят текстуру до 3 дней.

Стейк

Замороженное мясо — не всегда дешевле, как думают многие. Его упаковка, транспортировка и правильное хранение стоят денег. А главное — во время размораживания стейк теряет влагу и часть вкусовых качеств. Свежий стейк будет более нежным, сочным и вкусным. Иногда даже дешевле — особенно если покупать его акционно в мясном отделе.

Факт: свежий стейк приготовленный сразу же после покупки содержит больше доступного белка и меньше потерь во время термической обработки.

Постные белки: куриное филе и белая рыба

Мясо с меньшим содержанием жира хуже переносит замораживание. В жире сохраняется влага, помогающая поддерживать мягкость и текстуру во время замораживания. Куриное филе или треска, долго лежавшие в морозильной камере, могут получиться сухими, даже если вы готовили их по идеальному рецепту.

Совет: покупайте постное мясо или рыбу в свежем виде и готовьте сразу или маринуйте заранее, чтобы сохранить влагу во время приготовления.

Хлеб и хлебобулочные изделия

Чесночные булочки, хлебные палочки или пирожки из морозилки — спасают в крайних случаях, но если хотите ресторанный вкус — выбирайте свежую выпечку. Замораживание изменяет структуру крахмала и хлеб становится сухим или слишком жестким. Даже подогретый в духовке, он не сравнится с только что испеченным батоном из пекарни.

Альтернатива: купите хлеб в пекарне и храните его в полотняном мешочке или специальной хлебнице — так он дольше останется мягким.

Свежие травы

Да, в морозилке можно найти измельченный базилик или имбирь в форме кубиков. Но если вы хотите изысканного вкуса и аромата — только свежие травы. Замороженные варианты содержат много влаги, а это может сделать блюдо редким или менее ароматным. Особенно это касается зелени, которую прибавляют в конце приготовления.

Факт: свежий базилик, петрушка или кинза содержат в 2–3 раза больше эфирных масел, чем замороженные или сушеные аналоги.

Некоторые фрукты

В большинстве случаев замороженные ягоды и фрукты — полезны, доступны и удобны. Но не всегда дешевле. Например, замороженная клубника, манго, черешня или черника часто дороже свежих — особенно в сезон. Также после размораживания изменяется их структура, и они теряют хрусткость.

Совет: летом покупайте сезонные фрукты оптом, готовьте из них варенье, пюре или замораживайте самостоятельно — это выгоднее и полезнее.

Некоторые овощи

Замороженные овощи — отличная опция для супов и гарниров. Но не все все равно хорошо переносят холод. К примеру, спаржа, брокколи или сладкая кукуруза в замороженном виде часто теряют цвет, хрупкость и часть вкуса. Эти овощи в сезон выгоднее покупать свежими.

Факт: спаржа и брокколи теряют до 40% витамина С во время замораживания и хранения более 3 месяцев.

Замороженные продукты — это не враг. Но некоторые категории следует выбирать свежими, чтобы наслаждаться настоящим вкусом и качеством. Если вы хотите получить максимум от блюда предпочтите свежесть.