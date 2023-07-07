Пропускать нельзя: 5 важных садовых дел, которые обязательны летом

Летом работа в саду никогда не заканчивается. Поэтому, чтобы лучше организовать свое время и добиться хороших результатов, стоит определиться с приоритетными задачами, пренебрегать которыми нельзя.

Есть несколько видов садовых работ, которые нужно делать регулярно, если вы хотите пышное цветение в саду и хороший урожай на грядках.

Эксперт по садоводству поделился с Еxpress.co.uk пятью задачами, которые обязательно нужно выполнить летом.

Полив

Летом в жаркую погоду полив - одна из самых важных задач. Но в то же время важно избегать чрезмерного полива сразу, поскольку почва может не выдержать его после продолжительного засушливого периода. Полив должен быть глубоким и тщательным. А также по возможности регулярным.

Если у вас нет автоматического полива, вам стоит рассмотреть другие надежные способы для увлажнения растений без регулярного полива.

Обрезка

Обрезая растения летом, садоводы могут увидеть результат сразу. Поэтому для декоративной обрезки лето - лучший период. Кроме того, обрезка будет способствовать увеличению урожая фруктовых деревьев и кустов.

Обрезка — важная работа, которую каждый садовник должен выполнять на регулярной основе, но ее важность возрастает после засухи. Важно избегать сильной обрезки до тех пор, пока растения полностью не восстановятся, обрезая любые мертвые или поврежденные ветки с деревьев и кустарников, а также мертвые побеги на растениях, вы стимулируете новый здоровый рост.

Кондиционирование почвы

Почти неизбежно, что почва в сухую погоду будет уплотняться, особенно в отсутствии полива. Следовательно, садовникам настоятельно рекомендуется разрыхлить почву с помощью садовых вил или аэратора, чтобы воздух и вода могли проникнуть в землю.

Добавление органических материалов, таких как компост или навоз, может помочь улучшить состояние почвы, поскольку она медленно восстанавливает питательные вещества.

Мульчирование

Еще один простой и естественный способ ухода за садом после жаркой летней погоды — начать мульчирование. Этот процесс требует от садоводов нанесения слоя органической мульчи (например, древесной стружки, соломы или измельченных листьев) вокруг растений.

Это поможет вашей почве сохранить влажность, уменьшить рост сорняков и отрегулировать температуру почвы, помогая саду в жаркий период.

Борьба с вредителями и болезнями

Попытка сохранить растения живыми во время засушливого периода сама по себе является достаточно сложной задачей, но растения, пострадавшие от засухи, также более восприимчивы к вредителям и болезням.

Очень важно следить за любыми признаками заражения или болезней, такими как увядание и обесцвечивание – это важно, прежде чем принимать соответствующие меры для борьбы с ними.

Полив растений, обеспечение достаточного количества питательных веществ в почве и обеспечение достаточного количества солнечного света — типичные способы решения таких проблем.

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