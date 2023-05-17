Прорастают сквозь асфальт и плитку: эксперт рассказал, как избавиться от сорняков

Сорняки появляются из ниоткуда и могут выглядеть неприглядно и повреждать любое покрытие, будь то асфальт, гравий или плитка.

Существует много лайфхаков по уходу за садом, которые претендуют на решение повседневных проблем. Это касается и способов борьбы с сорняками, которые предлагается посыпать солью и заливать белым уксусом. Оказывается, не все эти способы эффективны и безобидны.

Эксперт по дорожному покрытию рассказал Express.co.uk о действительно эффективных методах удаления сорняков на ваших дорожках и верандах.

Почему нельзя использовать соль и уксус

Не используйте соль для уничтожения сорняков, так как это может повредить дорожное покрытие. Соль может не только повредить мощение, но и нанести вред здоровью почвы и растениям, если ее использовать для борьбы с сорняками в других частях сада.

То же самое касается белого уксуса, который может убить растения, если его случайно распылить на них при попытке уничтожить сорняки.

Тяните и ковыряйте

Эксперт порекомендовал вырывать руками все сорняки, которые попадаются на глаза, а для тех сорняков, которые нельзя легко выдернуть, использовать инструмент для прополки или скребок.

Как избавиться от сорняков / Фото: Credits

Пищевая сода и кипяток

Любой, кто ищет дешевое, но эффективное решение, должен рассмотреть пищевую соду или кипящую воду. Пищевая сода считается самым простым и безопасным способом уничтожить сорняки. Все, что вам нужно сделать, - это посыпать содой плитку, а затем подмести ее в зазоры между плитами. Как только вы это сделаете, просто налейте в щели немного воды. Таким образом вы не только убиваете корни - сочетание пищевой соды и воды позволит вам потом легче выкорчевать сорняки.

Если вы будете повторять этот процесс каждый месяц или около того, вы легко сможете остановить рост сорняков между плитами.

Что касается кипящей воды, эксперты обнаружили, что она может нанести серьезный ущерб любым корням или семенам сорняков, которые вы не смогли вырвать. Просто вскипятите чайник и аккуратно вылейте содержимое в щели тротуарной плитки — всегда лейте с небольшой высоты и прямо на сами сорняки. Выливание кипятка на сорняки также может облегчить их выдергивание. Почва и корни размягчаются и не так упрямо цепляются за землю.

Мойка высокого давления

Мойка высокого давления также может быть использована для удаления сорняков, но, чтобы убедиться, что работа сделана эффективно, потратьте примерно 30 секунд на каждую область, которую вы хотите очистить от сорняков.

Этот подход не следует применять регулярно. Давление воды может разрушить раствор, удерживающий брусчатку на месте. Имея это в виду, рекомендуется использовать мойку высокого давления только один раз в сезон, чтобы вымыть особенно стойкие остатки сорняков.

Песок

После того как рост сорняков будет остановлен, стоит посыпать брусчатку высушенным в печи песком, так как он заполнит пустоты и поможет предотвратить повторный рост вредителей вашего покрытия.

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