Просроченное не всегда вредно — как не выбрасывать зря продукты

Мы привыкли считать, что дата на упаковке — это строгий срок. после него пища «опасна». Но на самом деле маркировка «употребить до» обозначает лишь период, когда продукт на вкус максимально вкусный, а его текстура и аромат соответствуют ожиданиям производителя. Этот срок — о качестве, а не о безопасности. Издание Martha Stewart рассказало, что большинство продуктов можно безопасно есть после «употребить до». Стоит правильно оценивать продукты и не поддаваться иллюзии, что после даты на этикетке пища становится опасной.

Как работают даты «употребить до»

Производители ставят такие даты не для того, чтобы напомнить потребителям об опасности, а чтобы гарантировать оптимальную свежесть и вкус продукта. В лабораториях проводят тесты: пробуют на вкус, нюхают, проверяют текстуру и химические изменения — от окисления до потери влаги. К тому же производители закладывают буфер времени, чтобы продукт дошел до магазинов и попал на полки в идеальном состоянии.

Большинство сухих продуктов и консервов могут храниться годами, а хлеб, даже с консервантом, быстро черствеет или покрывается плесенью. Молоко и йогурт, если их правильно хранить, тоже часто остаются пригодными дольше, чем указано на упаковке.

Продукты, где даты важны

Орехи, семечки, шоколад: быстро окисляются, вкус может стать горьким.

Кофе, специи: аромат со временем ослабевает.

Чипсы, крекеры, печенье: черствеют, но их можно немного «оживить» в тостере.

Однако многие консервированные и замороженные продукты, сухая паста, рис, бобы и даже сахар безопасны задолго после «употребить до», при условии правильного хранения.

Как самостоятельно оценивать продукты

Стоит полагаться на свои органы чувств.

Нюхайте: неприятный запах — сигнал к утилизации.

Смотрите и держите текстуру в поле зрения: плесень, слизь, изменения цвета — сигнал к выбросу.

Пробуйте с осторожностью, если продукт вызывает сомнение, особенно скоропортящиеся продукты.

Дата на упаковке — это ориентир, а не приговор. Правильно храните продукты, используйте сенсорную проверку, покупайте только необходимые порции и проверяйте запасы, чтобы старое шло первым. Иногда даже немного просроченный товар может стать звездой вашей кухни и не нанести вред здоровью.