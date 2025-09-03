Просто и дешево: как вывести мох с подъездной дорожки вашего сада

Мох / © ТСН

Реклама

Наступил сентябрь, и мы уже наблюдаем прохладные и влажные погодные условия. Хотя это может быть хорошей новостью, если вы хотите проводить вечера, завернувшись в плед на диване, но это не так хорошо, когда дело доходит до вашего сада.

После долгого и сухого лета для многих приход осени может привести нежелательного гостя в ваш сад. Мох чаще появляется, когда влажная погода, и этот скользкий налет является серьезным красным флажком для домовладельцев. Это может создавать серьезную угрозу для здоровья, поэтому важно решить проблему, как только вы ее заметите.

К счастью, вам не нужны дорогие химикаты, чтобы это исправить, уверяют эксперты Ехргеѕѕ.co.uk

Реклама

На самом деле все, что вам нужно, — это бытовой предмет, который, вероятно, уже есть в вашем шкафу — белый уксус. Этот продукт отлично подходит для широкого спектра задач по уборке, а также он очень удобен в саду.

Как удалить мох с вашей подъездной дороги

Чтобы избавиться от любой потенциально опасной зелени с вашей подъездной дороги, все, что вам нужно сделать, — это смешать равные части белого уксуса и воды в распылителе или лейке. Для патио нормального размера вы можете приобрести бутылку белого уксуса.

Затем в сухой день щедро распылите смесь на патио и подъездную дорожку. Оставьте ее на минимум 15-30 минут, чтобы природная кислота расщепила грязь и уничтожила зелень.

Наконец, используйте жесткую метлу, чтобы почистить поверхность, а затем тщательно смойте водой.

Реклама

Действовать надо быстро, когда вы замечаете мох или другую зелень на своей подъездной дорожке, чтобы избежать потенциальных затрат на ремонт любых повреждений.

Первым признаком проблемы является скользкая зеленая пленка или пятна мха, особенно в затененных местах, поэтому следите за их появлением во время влажной погоды в сентябре.

Плесень между трещинами на вашей подъездной дорожке также может быть признаком того, что вода не отводится должным образом во время дождя.