Просто и эффективно: знаменитый британский садовник рассказал, что делать с осенними листьями

Если на вашем участке растут лиственные деревья и есть проблемы с вывозом мусора, это может стать настоящей проблемой с наступлением осеннего листопада.

Сжигать опавшие листья не просто плохая идея - это преступление. Но многие садоводы осенью сталкиваются с проблемой - куда девать листья.

Знаменитый садовник Монти Дон поделился замечательной идеей по переработке опавшей листвы. Она подойдет даже тем, кто не имеет компостной кучи.

Храните их влажными

Знаменитый садовник рекомендует хранить их влажными в мусорных мешках или компостных кучах, чтобы получился лиственный перегной. Листья разлагаются в основном под действием грибков, а не бактерий, что означает, что сухим листьям может потребоваться очень много времени, чтобы превратиться в прекрасный, рыхлый, сладко пахнущий мягкий материал, которым неизменно становится настоящий лиственный перегной. Так что либо собирайте листья, когда они мокрые, либо будьте готовы хорошо их замочить, прежде чем накрывать следующим слоем.

Измельчайте газонокосилкой

Также очень помогает их измельчение. Самый простой способ сделать это — косить их, что также соберет их по мере того, как вы это делаете. Конечно, если листья слишком мокрые, они засорят газонокосилку, поэтому лучше подмести и сгрести их в линию, когда они сухие, проехать по ним газонокосилкой, а затем замочить их водой. Если у вас нет места для листьев, то положите скошенные листья в черный мусорный мешок, проделайте несколько дренажных отверстий в дне, замочите их и дайте воде стечь, а затем уберите их с глаз долой. Эта система работает отлично.

В любом случае листья тихо превратятся в лиственный перегной в течение следующих шести месяцев без какого-либо дальнейшего внимания. Вы также можете использовать их весной в полуразложившемся состоянии в качестве очень хорошей мульчи вокруг прорастающих растений.

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