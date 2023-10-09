Простой лайфхак: как сделать красивый подарочный конверт из бумаги

Блогер Наташа Свинглер у которой 5 миллионов подписчиков в Instagram показывает простой способ.

Люди часто выбирают в качестве подарка деньги и кладут их в бумажный конверт, чтобы презентовать красиво. Но, что делать, если конверт забыли купить, а времени на поход в магазин нет?

Блогер показала, как создать красивый подарочный конверт из бумаги своими руками. Для этого способа вам понадобиться любая подарочная бумага, которой обычно запаковывают коробки с подарками на праздники. Декорировать конверт можно веточкой цветов или дополнить открыткой.

Напомним, ранее блогер рассказывала, как сложить футболки, чтобы они не помялись.

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