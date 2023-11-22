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Простой лайфхак: как сделать поздравительную открытку

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
104
Время на прочтение
1 мин
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Простой лайфхак: как сделать поздравительную открытку

Как сделать поздравительную открытку / Фото: Credits

Если вы думаете, что красивые поздравительные открытки можно только приобрести, то блоггерша Джоли Поа убедит вас в другом. С помощью подручных средств можно легко и быстро создать открытку своими руками.

Для этого вам понадобятся: любая банка, кисточка, вода, акварельная бумага и краски.

  • Сначала нанесите золотую краску на ободок банки и сделайте ею 3-4 отпечатка на бумаге, как показала Джоли.
  • Далее прорисуйте кистью от получившихся кругов листья разными оттенками зеленого.
  • После этого черным цветом нарисуйте веточки с почками.
  • Снова сделайте отпечаток банкой с золотой краской и прорисуйте золотые ягоды.

Вы можете использовать обычную пол-литровую банку, как это сделала блоггерша, или меньшую и корректировать этим размер самой открытки.

Такой лайфхак пригодитсх, когда вам вдруг понадобится открытка, а за счет универсального рисунка, этот вариант подойдет для любого события.

Напомним, ранее мы писали, как быстро сделать коробку-подушку своими руками.

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