Простой лайфхак: как сделать поздравительную открытку

Если вы думаете, что красивые поздравительные открытки можно только приобрести, то блоггерша Джоли Поа убедит вас в другом. С помощью подручных средств можно легко и быстро создать открытку своими руками.

Для этого вам понадобятся: любая банка, кисточка, вода, акварельная бумага и краски.

Сначала нанесите золотую краску на ободок банки и сделайте ею 3-4 отпечатка на бумаге, как показала Джоли.

Далее прорисуйте кистью от получившихся кругов листья разными оттенками зеленого.

После этого черным цветом нарисуйте веточки с почками.

Снова сделайте отпечаток банкой с золотой краской и прорисуйте золотые ягоды.

Вы можете использовать обычную пол-литровую банку, как это сделала блоггерша, или меньшую и корректировать этим размер самой открытки.

Такой лайфхак пригодитсх, когда вам вдруг понадобится открытка, а за счет универсального рисунка, этот вариант подойдет для любого события.

Напомним, ранее мы писали, как быстро сделать коробку-подушку своими руками.

Читайте также: