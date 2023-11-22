Простой лайфхак: как сделать поздравительную открытку

Если вы думаете, что красивые поздравительные открытки можно только приобрести, то блоггерша Джоли Поа убедит вас в другом. С помощью подручных средств можно легко и быстро создать открытку своими руками.
Для этого вам понадобятся: любая банка, кисточка, вода, акварельная бумага и краски.
- Сначала нанесите золотую краску на ободок банки и сделайте ею 3-4 отпечатка на бумаге, как показала Джоли.
- Далее прорисуйте кистью от получившихся кругов листья разными оттенками зеленого.
- После этого черным цветом нарисуйте веточки с почками.
- Снова сделайте отпечаток банкой с золотой краской и прорисуйте золотые ягоды.
Вы можете использовать обычную пол-литровую банку, как это сделала блоггерша, или меньшую и корректировать этим размер самой открытки.
Такой лайфхак пригодитсх, когда вам вдруг понадобится открытка, а за счет универсального рисунка, этот вариант подойдет для любого события.
Напомним, ранее мы писали, как быстро сделать коробку-подушку своими руками.
Читайте также:
- Простой лайфхак: как сделать хороший подарочный конверт из бумаги
- Быстрый лайфхак: как упаковать безделушки на подарок
- Простой лайфхак: как упаковать подарок в бумагу без скотча
- Крутый лайфхак, как упаковать объемную игрушку для подарка