Простой лайфхак: как сложить футболки, чтобы они не помялись

Футболки в таком виде можно сложить в комод или шкаф и они будут віглядеть прекрасно.

Блогер Наташа Свинглер у которой 4,9 миллиона подписчиков, поделилась с ними очередным лайфхаком и показала, как сложить футболки быстро и так, чтобы потом они не выглядели помятыми.

В ролике она показывает, как это делает сама, а в подписи к видео пишет, что так можно складывать и топы с длинными рукавами.

Ранее Наташа также снимала видео и показывала, как правильно складывать штаны, футболки и даже трусы. Это касалось мужских вещей, но можно таким же способом складывать и женские.

Напомним, ранее мы рассказывали, как уложить челку, чтобы она выглядела идеально и не распадалась на пряди.

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