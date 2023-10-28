Простой лайфхак: как упаковать подарок в бумагу без скотча

Блогер Наташа Свинглер у которой 5 миллионов подписчиков в Instagram показала очередной лайфхак.

Скоро грядут рождественские и новогодние праздники, а значит упаковка подарков – вопрос весьма актуальный.

Многие из вас, наверняка, пробовали упаковывать подарки самостоятельно, чтобы сэкономить деньги и время. Обычно для этого требуется подарочная бумага и скотч. Но Наташа показывает простой способ, как это сделать без скотча.

Этот метод требует больше бумаги, чем обычно. Но совершенно не требует каких-то дополнительных элементов. Только ловкость ваших рук и это видео.

Напомним, ранее блогер делилась советом, как сделать красивый подарочный конверт из бумаги.

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