Пространство над кухонными шкафами — стильные идеи, как превратить "неудобную зону" в дизайнерскую изюминку
Между верхними кухонными шкафами и потолком часто остается узкий промежуток — будто случайный, будто лишний. Но именно это пространство дизайнеры называют скрытым резервом стиля. Оно может добавить кухне характера, тепла и даже функциональности, если знать, как его использовать.
Кухня давно перестала быть лишь местом для приготовления пищи, сегодня это сердце дома, пространство для общения и эстетического удовольствия. И то, что раньше считалось дизайнерской ошибкой или «пустотой», теперь становится полотном для творчества.
Пространство над кухонными шкафами — именно из таких. Оно не бросается в глаза, но способно кардинально изменить ощущение интерьера, например, сделать его завершенным, уютным или, наоборот, драматично стильным, об этом рассказало издание Martha Stewart.
Коллекция с характером
Один из самых элегантных хитростей — выставить продуманную подборку предметов. Керамика, глиняные вазы, деревянные доски, плетеные корзины или арт-объекты создают ощущение тепла и жизни. Дизайнеры советуют:
сочетать разные высоты и формы;
придерживаться единой цветовой гаммы;
избегать случайности — все должно иметь сознательно подобранный вид.
Это работает как визуальная история вашей кухни.
Запасы
Да, это пространство может быть и практичным, его удобно использовать для хранения запасов, например, круп, муки или макарон. Главные правила:
выбирайте герметичные стеклянные банки;
используйте одинаковые емкости или намеренно разные, но в одном стиле;
маркируйте крышки или переднюю часть банок.
Порядок здесь — ключевой, иначе эффект будет противоположным.
Продолжение фартука
Одна из самых эффектных дизайнерских хитростей — удлинить кухонный фартук выше шкафов. Плитка, деревянные панели, обои или декоративные доски создают целостный образ и визуально «подтягивают» кухню вверх. Этот вариант особенно хорошо работает в современных и минималистичных интерьерах.
Текстиль и артелекты
Для тех, кто любит нестандартные решения, подойдут гобелены, текстильные панно или декоративные цепи. Они добавляют движения, фактуры и неожиданного акцента.
Важно, чтобы цвета или материалы перекликались с фасадами шкафов или другими элементами кухни.
Мягкая подсветка мягкая подсветка
Свет способен изменить все. Теплая LED-подсветка над шкафами создает атмосферу уюта, особенно вечером:
используйте диммер для регулировки яркости;
прячьте проводку, чтобы вид был чистым и дорогим.
Это решение мгновенно делает кухню «инстаграмной».
Зелень
Растения оживляют любое пространство. Для зоны над шкафами лучше всего подходят неприхотливые растения или качественные искусственные варианты с реалистичной текстурой. Главное — не экономить на качестве, ведь ухаживать или часто чистить эту зону не очень удобно.
Сезонный декор
Это пространство идеально подходит для сезонных трансформаций:
зимой — миниатюры и теплый свет;
весной — цветы и пастель;
летом — плетеные аксессуары и стекло;
осенью — фонари, тыквы и теплые оттенки.
Стоит ограничиваться несколькими предметами, чтобы избежать визуального хаоса.
Фальш-надстройка шкафов
Если декор — не ваше, можно полностью закрыть пространство фальш-панелями и сымитировать продолжение шкафов до потолка. Это создает впечатление встроенной кухни и выглядит очень современно.
Лучше всего красить такие панели в цвет фасадов и завершать конструкцию карнизом.
Деревянные балки
Для просторных кухонь идеальным акцентом становятся деревянные балки. Они добавляют архитектурной глубины, тепла и ощущение аутентичности. Особенно ценятся балки из переработанного дерева — с трещинами, фактурой, историей.
Пространство над кухонными шкафами — это не проблема, а возможность. Оно может стать стильным акцентом, функциональным хранилищем или тихим фоном, делающим кухню визуально завершенной.
Главное правило — осознанный выбор. Когда решение продумано, даже несколько сантиметров между шкафами и потолком способны изменить весь интерьер.