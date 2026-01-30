Пространство над кухонными шкафами - стильные идеи, как превратить "неудобную зону" в дизайнерскую изюминку / © Associated Press

Кухня давно перестала быть лишь местом для приготовления пищи, сегодня это сердце дома, пространство для общения и эстетического удовольствия. И то, что раньше считалось дизайнерской ошибкой или «пустотой», теперь становится полотном для творчества.

Пространство над кухонными шкафами — именно из таких. Оно не бросается в глаза, но способно кардинально изменить ощущение интерьера, например, сделать его завершенным, уютным или, наоборот, драматично стильным, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Коллекция с характером

Один из самых элегантных хитростей — выставить продуманную подборку предметов. Керамика, глиняные вазы, деревянные доски, плетеные корзины или арт-объекты создают ощущение тепла и жизни. Дизайнеры советуют:

сочетать разные высоты и формы;

придерживаться единой цветовой гаммы;

избегать случайности — все должно иметь сознательно подобранный вид.

Это работает как визуальная история вашей кухни.

Запасы

Да, это пространство может быть и практичным, его удобно использовать для хранения запасов, например, круп, муки или макарон. Главные правила:

выбирайте герметичные стеклянные банки;

используйте одинаковые емкости или намеренно разные, но в одном стиле;

маркируйте крышки или переднюю часть банок.

Порядок здесь — ключевой, иначе эффект будет противоположным.

Продолжение фартука

Одна из самых эффектных дизайнерских хитростей — удлинить кухонный фартук выше шкафов. Плитка, деревянные панели, обои или декоративные доски создают целостный образ и визуально «подтягивают» кухню вверх. Этот вариант особенно хорошо работает в современных и минималистичных интерьерах.

Текстиль и артелекты

Для тех, кто любит нестандартные решения, подойдут гобелены, текстильные панно или декоративные цепи. Они добавляют движения, фактуры и неожиданного акцента.

Важно, чтобы цвета или материалы перекликались с фасадами шкафов или другими элементами кухни.

Мягкая подсветка мягкая подсветка

Свет способен изменить все. Теплая LED-подсветка над шкафами создает атмосферу уюта, особенно вечером:

используйте диммер для регулировки яркости;

прячьте проводку, чтобы вид был чистым и дорогим.

Это решение мгновенно делает кухню «инстаграмной».

Зелень

Растения оживляют любое пространство. Для зоны над шкафами лучше всего подходят неприхотливые растения или качественные искусственные варианты с реалистичной текстурой. Главное — не экономить на качестве, ведь ухаживать или часто чистить эту зону не очень удобно.

Сезонный декор

Это пространство идеально подходит для сезонных трансформаций:

зимой — миниатюры и теплый свет;

весной — цветы и пастель;

летом — плетеные аксессуары и стекло;

осенью — фонари, тыквы и теплые оттенки.

Стоит ограничиваться несколькими предметами, чтобы избежать визуального хаоса.

Фальш-надстройка шкафов

Если декор — не ваше, можно полностью закрыть пространство фальш-панелями и сымитировать продолжение шкафов до потолка. Это создает впечатление встроенной кухни и выглядит очень современно.

Лучше всего красить такие панели в цвет фасадов и завершать конструкцию карнизом.

Деревянные балки

Для просторных кухонь идеальным акцентом становятся деревянные балки. Они добавляют архитектурной глубины, тепла и ощущение аутентичности. Особенно ценятся балки из переработанного дерева — с трещинами, фактурой, историей.

Пространство над кухонными шкафами — это не проблема, а возможность. Оно может стать стильным акцентом, функциональным хранилищем или тихим фоном, делающим кухню визуально завершенной.

Главное правило — осознанный выбор. Когда решение продумано, даже несколько сантиметров между шкафами и потолком способны изменить весь интерьер.