- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 140
- Время на прочтение
- 2 мин
Простые хитрости: как помочь сирени сохранять свежесть в вазе как можно дольше
Сирень — один из любимых знаков того, что холодные зимние дни наконец-то позади и наступила весна. Поэтому нам всегда хочется принести ее домой и чтобы она простояла в вазе как можно дольше.
Когда цветет сирень, аромат цветов потрясающий. Но, поскольку период ее цветения недолог, Good Housekeeping собрали несколько простых хитростей, чтобы максимально использовать эти прекрасные ветви.
Начните с правильной обрезки
Если вы обрезаете сирень в собственном саду, всегда используйте чистые, острые садовые ножницы. Высококачественные секаторы, легко срезают деревянистые стебли. Срежьте каждую ветку в месте ее начала, где она встречается с большей ветвью, чтобы стимулировать здоровое отрастание.
Выбирайте крепкие стебли, которые могут выдержать вес цветов. Для самого длинного эффекта добавьте смесь плотно закрытых бутонов и частично открытых цветов — бутоны будут продолжать цвести в вазе, продлевая жизнь и аромат вашей композиции.
Чтобы ваша сирень оставалась свежей, срежьте стебли, чтобы помочь ей поглощать достаточно воды.
Подготовка стеблей для лучшего поглощения воды
Независимо от того, выращена ли ваша сирень в саду или куплена в магазине, правильная подготовка является ключевой. Поскольку сирень имеет деревянистые стебли, она не так легко поглощает воду, как более мягкие цветы. Чтобы помочь им увлажниться, увеличьте площадь поверхности у основания каждого стебля. Вы можете сделать это, осторожно постучав по концам молотком на разделочной доске или срезав стебель вертикально кусачками. Это обнажает внутренние волокна и позволяет воде свободнее двигаться вверх по ветке. Этот трюк также хорошо работает для других цветущих ветвей, таких как форзиция, айва, цветы вишни и магнолия.
Поддерживайте чистоту воды
Как и с любой композицией, удаляйте любые листья или небольшие побеги, которые могут находиться ниже ватерлинии. Погруженные листья быстро разрушаются, что приводит к росту бактерий, которые могут сократить жизнь цветов.
Выберите правильную вазу
Выберите прочную вазу или кувшин с широким основанием, чтобы выдержали вес веток. Наполните ее холодной водой и расположите стебли, перекрещивая их для дополнительной структуры и баланса. Обновляйте воду каждые несколько дней — или раньше, если она помутнела — и удаляйте все увядшие цветы, чтобы композиция была свежей.
Дополнительный совет по обрезке на следующий год
Помните, что сирень цветет на побегах предыдущего сезона. Это означает, что время имеет значение: обрезку следует проводить в течение нескольких недель после цветения. Если ждать слишком долго, вы рискуете срезать бутоны следующего года, прежде чем они успеют развиться.