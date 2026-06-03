Простые хитрости, как вернуть ощущение уюта вашему дому / © Associated Press

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Дом — это гораздо больше, чем просто место для сна или работы. Именно здесь мы восстанавливаем силы, ищем покой после напряженного дня и создаем собственный мир, защищенный от внешнего шума.

Однако даже самый красивый интерьер со временем становится привычным. То, что когда-то казалось стильным и современным, начинает выглядеть обыденно. Любимая мебель перестает привлекать внимание, а комнаты больше не дарят того ощущения комфорта, которое было в начале, об этом рассказало издание Woman&Home

Хорошая новость заключается в том, что для обновления атмосферы совсем не обязательно тратить значительные суммы на ремонт или полную замену мебели. Вот проверенные способы, которые помогут взглянуть на свой дом по-новому.

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Обновление текстиля

Иногда самые большие изменения начинаются с мельчайших деталей. Плоские подушки, изношенные пледы, постельное белье, которое потеряло форму, или текстиль с давно неактуальными принтами могут незаметно делать интерьер скучным и «уставшим».

Дизайнеры советуют начать с декоративных подушек, новых пледов или свежего комплекта постельного белья. Особенно актуально в теплое время года заменить тяжелые зимние ткани на легкие и воздушные материалы.

В тренде — теплые нейтральные оттенки, естественные зеленые цвета, нежные голубые акценты и земляные терракотовые тона. Даже новые шторы или другая ткань для изголовья кровати могут кардинально изменить восприятие комнаты.

Перестановка мебели

Иногда для обновления пространства не нужно покупать ничего нового. Простая перестановка мебели способна полностью изменить атмосферу комнаты, улучшить ее функциональность и наполнить пространство светом.

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Начните с определения главного акцента помещения, это может быть камин, большое окно, картина или эффектный предмет мебели. После этого попробуйте построить композицию вокруг него.

Не стоит бояться отодвигать мебель от стен, такая хитрость делает пространство уютнее и визуально продуманнее.

Новая жизнь для кухни

Кухня часто является сердцем дома, поэтому именно здесь сильнее всего ощущаются изменения. Если полный ремонт не входит в планы, можно обновить лишь фасады кухонных шкафов или заменить фурнитуру. Новые ручки, другой цвет дверцы или матовое покрытие вместо глянца способны полностью изменить впечатление от помещения.

Еще одна актуальная идея — обновить кухонный фартук. Именно эта зона позволяет добавить цвета, текстуры или узоров без перегрузки интерьера.

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Масштабное разхламление

Беспорядок влияет не только на внешний вид жилья, но и на эмоциональное состояние его жителей. Захламление часто возникает из-за отложенных решений, чувства вины или привычки хранить вещи «на всякий случай».

Пересмотрите все, чем давно не пользуетесь. Подарите, продайте, отдайте на благотворительность или переделайте вещи, которые больше не приносят радости. Чем меньше лишнего в доме, тем больше пространства для спокойствия и легкости.

Цветовая гамма

Цвет очень влияет на наши эмоции. Поэтому прежде чем выбирать новую краску для стен, стоит задать себе вопрос, какое настроение вы хотите создать: уютное, спокойное, возбуждающее или теплое.

После этого можно сформировать палитру из трех-пяти оттенков и использовать ее в разных элементах интерьера. Даже одно окрашенное акцентное пространство или обновленная стена могут кардинально изменить атмосферу комнаты.

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Освещение

Освещение — один из самых недооцененных инструментов в интерьере. Одна люстра в центре комнаты редко создает уют. Зато сочетание настольных ламп, бра, торшеров и декоративной подсветки добавляет глубины и тепла.

Особое внимание стоит обратить на температуру света. Теплые лампы создают более комфортную атмосферу в спальнях, гостиных и столовых, тогда как холодный свет часто делает пространство менее уютным.

Естественный свет

Чем больше дневного света попадает в дом, тем просторнее и комфортнее он кажется. Если в комнате темно, обратите внимание на оформление окон. Плотные темные шторы могут блокировать значительную часть естественного освещения даже в открытом состоянии.

Легкие ткани, светлые ролеты и жалюзи помогут наполнить комнату солнечным светом и сохранить приватность. Особенно хорошо работают светлые оттенки и натуральные текстуры, которые дополнительно отражают свет и делают пространство более воздушным.

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Мелочи

Именно детали создают характер дома. Новая картина, стильные подсвечники, ароматические свечи или комплект качественного постельного белья могут принести не меньше удовольствия, чем дорогие покупки.

Дизайнеры также советуют обратить внимание на пропорции текстиля. Например, одеяло большего размера, чем сама кровать, создает тот самый роскошный эффект, который ассоциируется с хорошими отелями. Еще одна интересная хитрость — замена коротких массивных ножек мебели на более изящные, это добавляет пространству легкости и визуально увеличивает комнату.

Генеральная уборка

Иногда лучшее обновление для дома — не новые покупки, а чистота. Уборка помогает буквально увидеть жилье другими глазами. Ковры, мягкая мебель, межплиточные швы, труднодоступные углы и места под мебелью часто накапливают пыль и посторонние запахи, которые влияют на общее ощущение от пространства. Поэтому даже один день тщательной уборки может вернуть дому свежесть и комфорт.

Влюбиться в собственный дом во второй раз гораздо проще, чем кажется. И для этого вовсе не нужен дорогой ремонт или кардинальные изменения. Ведь настоящий уют рождается не из модных трендов, а из ощущения, что именно здесь вам хорошо, спокойно и по-настоящему комфортно.

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