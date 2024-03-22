Простые лайфгаки для эффективной уборки: от накипи до блеска.

Люди всегда ищут способы упростить ежедневную уборку в квартире. Блогер Армен Адамян поделился в своем Instagram полезными лайфгаками, которые помогают легко и эффективно бороться с разными бытовыми проблемами.

Очистка электрической плиты

Для того чтобы очистить электрическую плиту, следует использовать комбинацию пищевой соды и лимонного сока, которая позволяет легко удалить загрязнение и обеспечить блестящую чистоту. Сначала рассыпьте соду равномерно на поверхность плиты. Выжмите лимонный сок и покройте им слой соды. При контакте соды с лимонным соком произойдет реакция, которая поможет удалить загрязнения и пятна. После этого можно использовать сам лимон, чтобы пройтись по поверхности плиты и подробно очистить ее. Вы увидите, что ваша электрическая плита будет сиять чистотой.

Удаление налета на лейке для душа

Чтобы удалить налет на лейке для душа, сначала поместите кусочек лимона в пакет и добавьте уксус. После этого закрепите этот пакет вокруг лейки для душа, например с помощью резинки или ленты, чтобы он хорошо прилегал к поверхности. Оставьте в течение одного часа.

Как погладить одежду без утюга

Простой способ исправить помятые вещи – положить их в сушильную машину с кубиком льда на несколько минут.

Очистка и блеск нержавеющей стали

Половину лайма нужно посыпать содой и протереть нержавеющую сталь, чтобы она сияла как новая.

Чистка стоков

Просто высыпьте соду в сток и залейте уксусом. Подождите 5 минут и вылейте горячую воду в отверстие стока.

Удаление пятен на деревянных досках

Чтобы удалить пятна на деревянной разделочной доске, сначала рассыпьте соль на загрязненный участок. Затем возьмите половинку лимона и используйте ее для протирания. Лимонная кислота вместе с солью проникает в поры дерева и удаляет пятна, а также улучшает вид деревянной поверхности. После этого деревянная доска будет сиять чистотой и будет выглядеть как новая.

Очистка зеркал

Чтобы удалить пятна на зеркале, окуните пакетик чая в горячую воду на несколько минут. После того, как чай успеет настояться, извлеките пакетик и дайте ему немного остыть, чтобы он не был слишком горячим. Используйте его для протирания грязного зеркала. Натертая поверхность чайным пакетиком поможет удалить пятна и блики.

Удаление водяных колец на столе

Чтобы удалить на столе водяные кольца, положите кусок чистой салфетки на место с кольцами. Включите утюг и пройдитесь по поверхности стола через салфетку. Тепло от утюга поможет выпарить воду. После этого процесса ваш стол будет смотреться как новый, а водяные кольца исчезнут.

Чистка посуды

Чтобы очистить кастрюли и сковородки, добавьте соды, лимонный сок и уксус в емкость. Доведите смесь до кипения, затем выключите огонь и дайте ей стоять в течение нескольких минут. Смесь лимона, соды и уксуса подойдет для чистки кастрюль и сковород и помогает сохранить их чистоту и долговечность.

Эти простые лайфгаки помогут каждому сделать ежедневную уборку более простой и эффективной.

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