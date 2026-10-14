Против приливов, стресса и бессонницы: 5 эфирных масел для облегчения симптомов менопаузы

Лаванда и продукты с лавандовым маслом / © Credits

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Несколько капель подходящего эфирного масла могут помочь вам снова почувствовать себя собой — без сложных процедур и больших финансовых затрат.

Врач рассказала Woman`s World о лучших эфирных маслах для облегчения симптомов менопаузы и о том, как включить их в свой ежедневный уход.

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Как эфирные масла облегчают симптомы менопаузы

Эфирные масла — это концентрированные растительные экстракты, которые на протяжении веков ценились за их ароматы и мягкое воздействие на настроение и самочувствие. Конечно, они не заменяют медицинской помощи или менопаузальной гормональной терапии (МГТ), но могут стать простым и доступным средством, которое поможет облегчить такие симптомы, как приливы, или улучшить качество сна.

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Доктор медицины Эми Шах — сертифицированный врач, эксперт по вопросам питания, отмечает, что эфирные масла могут стать простым средством для поддержания настроения, контроля уровня стресса и общего самочувствия в период изменения гормонального баланса.

5 лучших эфирных масел при менопаузе

Ароматы перечисленных ниже эфирных масел могут способствовать плавному повышению уровня эстрогена с возрастом. Вот пять масел, которые стоит держать на тумбочке у кровати или в сумочке.

Шалфей мускатный

Это одно из моих лучших масел для общей поддержки гормонального здоровья. Небольшое исследование показало, что эфирное масло мускатного шалфея, добавленное в базовое масло или увлажняющий крем и втертое в кожу стоп, может помочь облегчить приливы.

Герань

Помимо поддержки выработки гормонов, это масло известно своей способностью снимать воспаление и уменьшать тревожность, отмечает доктор Шах. Если вы чувствуете напряжение в плечах и вас преследуют тревожные мысли, стоит попробовать использовать герань в диффузоре во время отдыха.

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Лаванда

Лаванда, известная своими успокаивающими свойствами, может помочь расслабиться и улучшить сон — две сферы, которые часто страдают после наступления менопаузы. Несколько капель эфирного масла на ватном диске, положенном в наволочку, могут помочь вам крепко спать в этот период.

Жасмин

Насыщенный цветочный аромат эфирного масла жасмина мгновенно поднимает настроение; его также используют для борьбы с депрессией. Оно также считается афродизиаком, что является приятным бонусом, ведь многие женщины в этот период сталкиваются со снижением либидо.

Нероли

Еще одно любимое масло доктора Шах — нероли; оно полезно при тревожности, депрессии и различных симптомах менопаузы. Её яркий аромат цветов апельсина способен поднять настроение даже в самый тяжёлый день.

Как безопасно использовать эфирные масла во время менопаузы

Эфирные масла обладают сильным действием, поэтому следует проявлять осторожность. Ни в коем случае не принимайте эфирные масла внутрь. Вместо этого доктор Шах советует использовать аромадиффузор или смешивать одну-две капли с базовым маслом или лосьоном и наносить на кожу. Можно также капнуть несколько капель на ватный диск и просто вдыхать целебный аромат. Если у вас чувствительная кожа, сначала протестируйте средство на небольшом участке. А если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете лекарства, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем включать новое масло в свой ежедневный уход — особенно если планируете использовать его постоянно.

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Менопауза может казаться сложным испытанием, когда приходится справляться со многими проблемами одновременно, но правильно подобранные успокаивающие эфирные масла помогут облегчить симптомы.

Распыляйте лаванду перед сном, наносите немного масла мускатной шалфея на подошвы ног или вдыхайте аромат нероли, когда день кажется тяжёлым. Такие простые ритуалы помогут вам чувствовать себя более уравновешенными и спокойными — с каждым глубоким вдохом.

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