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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
13
Время на прочтение
4 мин

Пряжа: как ее правильно выбрать и ухаживать за вязаными изделиями

Мягкие клубки, цветные нити, бескрайние ряды мотков на полках — все это выглядит довольно заманчиво, что хочется немедленно взять в руки спицы или крючок.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Пряжа: как ее правильно выбрать и ухаживать за вязаными изделиями

Пряжа: как ее правильно выбрать и ухаживать за вязаными изделиями / © Associated Press

Как не потеряться в этом разноцветном царстве и выбрать именно ту пряжу, которая подходит для конкретного изделия и как сделать так, чтобы любимый свитер или шапка сохранили свою форму и мягкость после стирки, рассказало издание Martha Stewart.

Что такое пряжа: основы, которые следует знать

Пряжа — это текстильный материал, изготавливаемый из природных или синтетических волокон. Основные источники:

  • Животного происхождения — шерсть, ангора, мохер, кашемир, альпака;

  • Растительного происхождения — хлопок, конопля, лен, шелк;

  • Синтетические — полиэстер, нейлон, вискоза.

Волокна переплетаются в нити, а затем скручиваются в нити разной толщины (от тоненьких, как паутинка, до грубых, объемных). Выбор зависит от назначения изделия, сезона, ухода и даже стилистики модели.

Категории плотности: как не ошибиться с толщиной нити

Пряжа делится на весовые категории. От этого зависит внешний вид петель, четкость узора и скорость вязания:

  • Категория 0 (кружево) — сверхлегкая, идеальная для салфеток, шалей или кружевных вставок.

  • Категории 1–3 (сверхтонкая, тонкая, легкая) — подходит для носков, детской одежды, шапок.

  • Категория 4 (средняя) — самая популярная: универсальная, хорошо держит форму, подходит для свитеров, кофт, шалей.

  • Категории 5–6 (объемная, нужная) — отличный выбор для быстрых проектов: одеяла, пледы, декоративные вещи.

Что лучше выбрать

  • Шерсть. Самая распространенная пряжа, особенно мериносовая. Теплая, эластичная, дышит, сохраняет форму. Может вызвать раздражение у чувствительных людей. Уход: ручная стирка в теплой воде, сушка в горизонтальном положении.

  • Мохер. Роскошное волокно из козы ангорской породы. Необычайно теплое, блестящее, пушистое. Идеально для легких, воздушных шалей или свитеров. Уход: химчистка или деликатная машинная стирка.

  • Хлопок. Естественная, крепкая, гипоаллергенная. Хорошо подходит для летней одежды и детских вещей. Однако имеет меньше эластичности. Уход: стирать в машинке, лучше в деликатном режиме.

  • Кашемир. Символ роскоши. Очень мягкий, теплый, невесомый. Идеален для шарфов, шапок, элегантной верхней одежды. Уход: химчистка или осторожная ручная стирка.

  • Ангора. Из меха ангорского кролика. Легкая, нежная, изысканно теплая. Трудно вязать через скользкую текстуру, однако результат невероятный. Уход: ручная стирка в холодной воде или химчистка.

  • Альпака. Плотная, гипоаллергенная пряжа. Подходит для детских вещей или людей с чувствительной кожей. Очень теплая. Уход: химчистка или ручная стирка.

  • Шелк. Гладкий, блестящий, идеальный для ажурной вязки. Часто смешивают с другими волокнами для лучшей упругости. Уход: деликатная ручная стирка или химчистка.

  • Вискоза. Имеет свойства шелка, но более доступна. Красиво драпируется, приятна к телу. Подходит для летней одежды. Уход: ручная стирка, с обязательным изучением этикетки.

  • Нейлон и полиэстер. Крепкие, стойкие к износу, легкие в уходе. Часто используются в смесях для понижения цены и увеличения износостойкости. Уход: можно стирать в машине.

Как правильно прочитать этикетку пряжи

Выбирая пряжу, обращайте внимание на отметки:

  • Состав волокна — например, «100% меринос», или «70% хлопок, 30% полиэстер».

  • Вес и длина — сколько граммов и метров в одном мотке.

  • Категория толщины — от кружевной до сверхъёмной.

  • Рекомендуемый размер спиц или крючка.

  • Плотность — сколько петель и рядов приходится на 10 см.

  • Номер партии покраски — важно для равномерного цвета в готовом изделии.

  • Инструкции по уходу — значки стирки, глажки, химчистки и т.д.

На что нужно обратить внимание

Прежде чем купить моток, подумайте:

  • Будет ли изделие постирано машинной или ручной стиркой?

  • Для какого времени года предназначено вязание?

  • Должно ли оно быть эластичным, мягким, воздухопроницаемым?

  • Нужна ли четкая структура стежков?

  • Важна ли скорость работы над проектом?

К примеру, плотная шерстяная пряжа согреет в зимний день, а легкая вискоза подарит комфорт в жарком городе. Детские вещи лучше вязать из гипоаллергенного материала, такого как хлопок или альпака.

Как ухаживать за вязаными вещами

Изделия ручной работы требуют особой осторожности. Главные правила:

  • Не стирать в горячей воде. Это приводит к усадке и потере формы.

  • Сушить только горизонтально. На полотенце, не на вешалке.

  • Избегать интенсивного отжима. Выжимать легкими движениями.

  • Гладить через марлю или совсем не гладить.

  • Хранить в сложенном виде. Не вешайте свитера на вешалки.

Пряжа — это не просто материал для вязания, это основа будущей вещи. От ее выбора зависит все: и облик, и долговечность, и комфорт. Так что к выбору следует подходить с осведомленностью. В конце концов именно с правильно подобранного мотка начинается тепло — в прямом и переносном смысле.

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