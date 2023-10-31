Пушистая звезда соцсетей: все в восторге от забавного пса, похожего на Моцарта

По Сети распространяется видео с пушистым домашним любимцем, которого уже успели сравнить с Вольфгангом Амадеем Моцартом. Все потому, что померанский шпиц Фугута на видео не причесан, а спутанная белоснежная шерсть на голове собаки выглядит как парик известного композитора.

Шпицу Фугу, как сокращенно называют его хозяева, чуть больше года, он из Японии и имеет страницу в Instagram, где регулярно появляются публикации с ним и еще одним любимцем — чихуахуа Тарао. Надо отметить, что страница собак пользуется популярностью, ведь за ними наблюдают 77 тысяч подписчиков.

Одно из видео привлекло особое внимание, поэтому пользователи поделились им. Комментаторы успели сравнить пса с другими композиторами: Иоганном Себастьяном Бахом, Людвигом ван Бетховеном и даже с королевой Елизаветой. Некоторые из них пишут:

"Вижу сходство с Моцартом, но вижу и 85-летнюю женщину, которая собирается в церковь";

"Это не собака. Это джентльменский парик 18-го века";

"Он просто сидит там и занимается своими моцартскими делами";

"Бро собирается представить самую крутую симфонию 2023 года".

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