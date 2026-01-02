- Дата публикации
Пушистые облака: 15 маленьких белых пород собак, которые украдут ваше сердце
Маленьких собак все любят, а маленькие белые собаки особенно впечатляют нас, потому что они похожи на пушистые облака.
Маленькие белые щенки привлекают поклонников своим чистым и пушистым видом, но добавьте к этому культовую индивидуальность маленькой собаки, и у вас будет пушистый друг семьи, который приносит кучу радости.
Если вы ищете пушистое пополнение в своей семье и хотите бодрого и красивого песика, рассмотрите эти 15 пород, предлагает GoodHousekeeping. Все они белые, все очаровательные, и все обязательно заполнят пустоту в вашем сердце. Просто приготовьтесь ко всем игрушкам и облизыванию, которые вы можете выдержать!
Бишон-фриз
Эти гипоаллергенные пушистые шарики известны своей жизнерадостностью и ласковостью. Их французское название буквально переводится как «пушистая белая собака». Однако бишон-фризе могут быть не самыми лучшими сторожевыми собаками, эти собачки, как правило, любят незнакомцев.
Болоньезе
Хотя породы болоньезе и бишон-фризе принадлежат к семейству бишонов (вместе с другими, такими как котон де тулеар и гаванский болонец), болоньезе более коренастые. Они также имеют более серьезный и послушный характер. В качестве бонуса, они занимают довольно низкие позиции по шкале линьки, поэтому вы не получите белый мех повсюду.
Котон де Тулеар
Эти милашки гипоаллергенны и названы так из-за их меха, похожего на вату. Их описывают как имеющих «клоунский» характер, и их часто можно увидеть стоящими на задних лапах. Котоны тесно привязываются к своим людям; они были дикими стайными животными на Мадагаскаре до одомашнивания.
Гаванский шпиц
Гаванский шпиц — это порода типа бишон, известная своим загнутым хвостом. Это любознательные, общительные домашние животные, требующие еженедельного ухода. Они являются любимыми собаками городских жителей благодаря своим компактным размерам и дружелюбному характеру.
Японский шпиц
Эти маленькие чистокровные собаки известны как энергичные, умные и сторожевые собаки первого класса. Японские шпицы не требуют много ухода. Их двойную шерсть часто называют тефлоновой, поскольку она самоочищается. А чтобы соответствовать характеру собаки, шерсть формируется в левостороннюю гриву вокруг их головы.
Мальтийская болонка
Эта игрушечная порода имеет шелковистую шерсть и является классической собачкой. Только взгляните на эту мордочку! Они любят обниматься, но могут быть подозрительными рядом с детьми и другими собаками, и под всей их милостью может скрываться упрямство.
Миниатюрный американский эскимос
Щенки миниатюрного американского эскимоса похожи на маленьких сибирских хаски. Ярко-белый мех и треугольные уши — их визитные карточки. Собаки происходят из линии фермерских пород Среднего Запада, поэтому ожидайте лая и высокие энергии в сочетании с интеллектом и озорством.
Миниатюрный бультерьер
По данным Американского кинологического клуба, отличительной чертой этой мускулистой, озорной собаки является большая яйцевидная голова. Они смелые и всегда защитники своих людей, что делает их фантастическими семейными собаками. Однако они нуждаются в регулярной дрессировке, чтобы уберечь их от озорства.
Миниатюрный самоед
Хотя они похожи на американских эскимосов — оба представители семейства шпицев — они имеют более густую шерсть и известны как пастушьи собаки. Официально порода миниатюрных самоедов не признана; обязательно проверьте их родословную, если хотите чистокровную собаку.
Миниатюрный пудель
Миниатюрные пудели могут иметь разный окрас, но белый цвет является распространенным для этой породы. Их часто используют как цирковых собак, поскольку они легко дрессируются и прекрасно выглядят на сцене. Мини-пудели любят детей, но они могут не подойти для дома с другими собаками.
Померанский шпиц
Померанцы больше склоняются к кремовому цвету, чем к белому, хотя белый все еще считается стандартным окрасом породы. Померанские шпицы очень активны и ловки несмотря на свой размер.
Вест-хайленд-вайт-терьер
По данным Американского кинологического клуба, вести являются одним из самых популярных маленьких терьеров. Это быстрые, верные и счастливые собаки, которые любят играть. Они прирожденные охотники. Имейте это в виду, если оставляете их во дворе.
Кавашон
Кавашоны — это очаровательная смесь кавалер-кинг-чарльз-спаниеля и бишон-фризе, обычно с белой шерстью, коричневыми ушами и мехом вокруг глаз. Они ласковые и любят дрессировочные игры, но могут нуждаться в определенном присмотре рядом с детьми и другими домашними животными.
Ши-тцу
Ши-тцу были выведены как собачки во дворцах в Китае, но стали одними из самых популярных щенков для городских жителей и людей с небольшими домами. Они ласковые, живые и преданные, и относятся к своим хозяевам как к королям и королевам. Ши-тцу имеют длинную шерсть, которая требует регулярного ухода.
Цвергшнауцер
Это самая маленькая по размеру служебная собака в мире. Цвергшнауцер является самой маленькой породой из группы шнауцеров. Существует 4 признанных окраса собак этой породы, один из них — белый. Это смелые, очень умные, активные и привязанные к людям собачки, которые без колебаний станут в случае необходимости на вашу защиту.