Пушистые облака: 15 маленьких белых пород собак, которые украдут ваше сердце

Три белых собаки / © Associated Press

Маленькие белые щенки привлекают поклонников своим чистым и пушистым видом, но добавьте к этому культовую индивидуальность маленькой собаки, и у вас будет пушистый друг семьи, который приносит кучу радости.

Если вы ищете пушистое пополнение в своей семье и хотите бодрого и красивого песика, рассмотрите эти 15 пород, предлагает GoodHousekeeping. Все они белые, все очаровательные, и все обязательно заполнят пустоту в вашем сердце. Просто приготовьтесь ко всем игрушкам и облизыванию, которые вы можете выдержать!

Бишон-фриз

Эти гипоаллергенные пушистые шарики известны своей жизнерадостностью и ласковостью. Их французское название буквально переводится как «пушистая белая собака». Однако бишон-фризе могут быть не самыми лучшими сторожевыми собаками, эти собачки, как правило, любят незнакомцев.

Болоньезе

Болоньезе / © Credits

Хотя породы болоньезе и бишон-фризе принадлежат к семейству бишонов (вместе с другими, такими как котон де тулеар и гаванский болонец), болоньезе более коренастые. Они также имеют более серьезный и послушный характер. В качестве бонуса, они занимают довольно низкие позиции по шкале линьки, поэтому вы не получите белый мех повсюду.

Котон де Тулеар

Котон де Тулеар / © Associated Press

Эти милашки гипоаллергенны и названы так из-за их меха, похожего на вату. Их описывают как имеющих «клоунский» характер, и их часто можно увидеть стоящими на задних лапах. Котоны тесно привязываются к своим людям; они были дикими стайными животными на Мадагаскаре до одомашнивания.

Гаванский шпиц

Гаванский шпиц / © Associated Press

Гаванский шпиц — это порода типа бишон, известная своим загнутым хвостом. Это любознательные, общительные домашние животные, требующие еженедельного ухода. Они являются любимыми собаками городских жителей благодаря своим компактным размерам и дружелюбному характеру.

Японский шпиц

Японский шпиц / © Credits

Эти маленькие чистокровные собаки известны как энергичные, умные и сторожевые собаки первого класса. Японские шпицы не требуют много ухода. Их двойную шерсть часто называют тефлоновой, поскольку она самоочищается. А чтобы соответствовать характеру собаки, шерсть формируется в левостороннюю гриву вокруг их головы.

Мальтийская болонка

Мальтийская болонка / © Credits

Эта игрушечная порода имеет шелковистую шерсть и является классической собачкой. Только взгляните на эту мордочку! Они любят обниматься, но могут быть подозрительными рядом с детьми и другими собаками, и под всей их милостью может скрываться упрямство.

Миниатюрный американский эскимос

Миниатюрный американский эскимос / © Credits

Щенки миниатюрного американского эскимоса похожи на маленьких сибирских хаски. Ярко-белый мех и треугольные уши — их визитные карточки. Собаки происходят из линии фермерских пород Среднего Запада, поэтому ожидайте лая и высокие энергии в сочетании с интеллектом и озорством.

Миниатюрный бультерьер

Миниатюрный бультерьер / © Associated Press

По данным Американского кинологического клуба, отличительной чертой этой мускулистой, озорной собаки является большая яйцевидная голова. Они смелые и всегда защитники своих людей, что делает их фантастическими семейными собаками. Однако они нуждаются в регулярной дрессировке, чтобы уберечь их от озорства.

Миниатюрный самоед

Миниатюрный самоед / © Credits

Хотя они похожи на американских эскимосов — оба представители семейства шпицев — они имеют более густую шерсть и известны как пастушьи собаки. Официально порода миниатюрных самоедов не признана; обязательно проверьте их родословную, если хотите чистокровную собаку.

Миниатюрный пудель

Миниатюрный пудель / © Associated Press

Миниатюрные пудели могут иметь разный окрас, но белый цвет является распространенным для этой породы. Их часто используют как цирковых собак, поскольку они легко дрессируются и прекрасно выглядят на сцене. Мини-пудели любят детей, но они могут не подойти для дома с другими собаками.

Померанский шпиц

Померанский шпиц / © Associated Press

Померанцы больше склоняются к кремовому цвету, чем к белому, хотя белый все еще считается стандартным окрасом породы. Померанские шпицы очень активны и ловки несмотря на свой размер.

Вест-хайленд-вайт-терьер

Вест-хайленд-вайт-терьер / © Associated Press

По данным Американского кинологического клуба, вести являются одним из самых популярных маленьких терьеров. Это быстрые, верные и счастливые собаки, которые любят играть. Они прирожденные охотники. Имейте это в виду, если оставляете их во дворе.

Кавашон

Кавашон / © Credits

Кавашоны — это очаровательная смесь кавалер-кинг-чарльз-спаниеля и бишон-фризе, обычно с белой шерстью, коричневыми ушами и мехом вокруг глаз. Они ласковые и любят дрессировочные игры, но могут нуждаться в определенном присмотре рядом с детьми и другими домашними животными.

Ши-тцу

Ши-тцу / © Associated Press

Ши-тцу были выведены как собачки во дворцах в Китае, но стали одними из самых популярных щенков для городских жителей и людей с небольшими домами. Они ласковые, живые и преданные, и относятся к своим хозяевам как к королям и королевам. Ши-тцу имеют длинную шерсть, которая требует регулярного ухода.

Цвергшнауцер

Цвергшнауцер / © ТСН

Это самая маленькая по размеру служебная собака в мире. Цвергшнауцер является самой маленькой породой из группы шнауцеров. Существует 4 признанных окраса собак этой породы, один из них — белый. Это смелые, очень умные, активные и привязанные к людям собачки, которые без колебаний станут в случае необходимости на вашу защиту.