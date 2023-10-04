Пять действенных способов избавиться от пауков в доме

Октябрь — лучший месяц для пауков, которые проникают в дома в поисках еды и тепла. Хотя они не опасны, они часто являются причиной страхов и даже панических атак как детей, так и взрослых.

Арахнофобия- боязнь пауков - может обостриться осенью, когда повсюду летает паутина и в дом пытаются проникнуть эти, в целом безобидные, но достаточно неприятные насекомые.

Софи Торогуд из технической команды Pelsis Group поделилась с Еxpress.co.uk пятью лучшими советами, как избавиться от пауков.

Чистящие средства с ароматом лимона

Пауков сильно отпугивает запах цитрусовых, поэтому чистка мебели, плинтусов и подоконников чистящими средствами с запахом лимона — это простой и естественный метод отпугивания их.

Также вы можете пользоваться цитрусовыми освежителями воздуха и и свечами с ароматом лимона или лайма.

Регулярная уборка

Регулярная уборка дома может помешать паукам гнездиться на вашей территории, особенно если при этом вы удаляете их паутину. Регулярная уборка пылесосом здесь особенно важна, так как она уничтожит не только пауков, но и отложенные ими яйца, что поможет резко сократить их численность.

Не оставляйте еду открытой и убирайте крошки на полу, так как это привлекает пауков.

Как избавиться от пауков / Фото: Credits

Перекройте точки входа

Пауки проникают в дом через щели, например, вокруг окон, поэтому важно их герметизировать. Также важно иметь на окнах сетки? которые не дадут насекомым проникнуть в дом во время проветривания.

Ловушки и пылесосы

Ловушки и пылесосы обеспечивают простой и гуманный способ борьбы с пауками: вы можете просто выпустить их обратно на улицу, подальше от дома, совершенно невредимыми.

Наружное освещение

Хотя пауков не привлекает свет, как некоторых других существ, многие насекомые, которыми они питаются, свет любят, а это значит, что их будет привлекать наружное освещение.

Если оставить включенной на ночь подсветку на веранде или на балконе, это, скорее всего, привлечет к вашему дому множество насекомых, а пауки быстро последуют за ними.

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