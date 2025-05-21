- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 298
- Время на прочтение
- 3 мин
Пять лучших пород собак, которые прекрасно подходят новичкам
Завести первую собаку — это огромный шаг, полный эмоций, ожиданий и, конечно же, ответственности. Домашний питомец становится частью семьи, поэтому важно, чтобы выбранная порода гармонично вписывалась в ваш стиль жизни, уровень активности и ритм будней.
Автор TikTok страницы ingrid.pups поделилась своим списком лучших пород собак для новичков. В него вошли как ожидаемые фавориты, так и менее популярные, но удивительно доброжелательные и надежные породы.
Золотистый ретривер — воплощение идеальной семейной собаки
Эта порода по праву считается одной из лучших для новичков. Золотистые ретриверы — это ласковые, спокойные, общительные и очень умные собаки. Они быстро учатся, хорошо ладят с детьми и другими домашними животными, а также стремятся радовать хозяина.
Почему это отличный выбор для новичков:
Высокий интеллект и легкость в дрессировке
Уравновешенный характер
Идеальны для активных семей
Особенности:
Требуют ежедневных прогулок и активности
Регулярный уход за шерстью
Бернский зенненхунд — большая, спокойная «домашняя пышка»
Эти собаки выглядят величественно, но внутри — настоящие нежные гиганты. Они очень преданны, дружелюбны и спокойны, это делает их идеальными компаньонами для семей с просторным домом.
Почему это хороший выбор:
Нежный, дружелюбный характер
Уравновешенный темперамент
Хорошо подходит для спокойного образа жизни
Особенности:
Большой размер требует много пространства
Склонны к линьке и слюноотделению
Умеренная активность
Мякошерстный пшеничный терьер — энергичный и харизматичный компаньон
Милый и компактный пес среднего размера, идеален для городской жизни. Хотя эта порода имеет терьерский характер — упрямый, активный, целеустремленный — он прекрасно подходит для активных людей, готовых уделять внимание физической активности и дресуре.
Почему это вариант для новичков:
Малый размер — идеален для квартиры
Гипоаллергенная шерсть
Дружелюбный и игривый характер
Особенности:
Нуждается в активности и внимании
Может проявлять упрямство без должного воспитания
Пудель — интеллигентный эстет в трех размерах
Пудели бывают трех размеров — той, миниатюрный и стандартный — и у всех них есть одно общее: высокая интеллектуальность и энергичность. Они хорошо поддаются дрессировке, быстро учатся командам и прекрасно ладят с детьми.
Почему стоит обратить внимание:
Чрезвычайно умны
Не линяют (шерсть гипоаллергенна)
Социальные и жизнерадостные
Особенности:
Нуждаются в регулярном груминге
Не любят оставаться в одиночестве надолго
Лабрадор-ретривер — добрый великан с открытым сердцем
Это одна из самых популярных пород в мире — и не зря. Лабрадоры — преданные, доброжелательные, нежные и очень умные собаки, стремящиеся к сотрудничеству с человеком.
Почему подходит начинающим:
Быстро учатся
Очень социальные и лояльные
Прекрасно ладят с детьми
Особенности:
Не рекомендуется выбирать лабрадоров рабочей линии (очень энергичны для обычного быта)
Следует искать щенка у заводчика, который занимается собакой с рождения
Требуют активного образа жизни и общения
Что касается собак из приюта
Автор канала отмечает, что хотя она всячески поддерживает «усыновление» собак из приютов, первым собакам лучше быть «предсказуемыми», с известной историей здоровья и поведения. Собаки из приютов могут иметь психологические травмы или особенности, с которыми трудно справиться новичку. Ответственный заводчик — это не только о родословной, но и о поддержке, возможности возвращения и рекомендации.
Советы для начинающих
Оцените свой ритм жизни. Сможете ли вы каждый день гулять с собакой? Часто ли кто-то дома, чтобы не оставлять животное?
Обратите внимание на размер и уход. Некоторые породы нуждаются в постоянном груминге или много пространства.
Заранее договоритесь с заводчиком о поддержке. Идеально, если собаку можно вернуть в исключительном случае.
Проконсультируйтесь с ветеринаром. Особенно по поводу аллергий, стерилизации и питания.
Собака — это больше, чем любимец. Это новый член вашей семьи, с собственным характером, потребностями и эмоциями. Выбор породы — только первый шаг. Далее — любовь, воспитание, терпение и много счастливых моментов вместе.