Пять лучших пород собак, которые прекрасно подходят новичкам / © Credits

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Автор TikTok страницы ingrid.pups поделилась своим списком лучших пород собак для новичков. В него вошли как ожидаемые фавориты, так и менее популярные, но удивительно доброжелательные и надежные породы.

Золотистый ретривер — воплощение идеальной семейной собаки

Эта порода по праву считается одной из лучших для новичков. Золотистые ретриверы — это ласковые, спокойные, общительные и очень умные собаки. Они быстро учатся, хорошо ладят с детьми и другими домашними животными, а также стремятся радовать хозяина.

Почему это отличный выбор для новичков:

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Высокий интеллект и легкость в дрессировке

Уравновешенный характер

Идеальны для активных семей

Особенности:

Требуют ежедневных прогулок и активности

Регулярный уход за шерстью

Бернский зенненхунд — большая, спокойная «домашняя пышка»

Эти собаки выглядят величественно, но внутри — настоящие нежные гиганты. Они очень преданны, дружелюбны и спокойны, это делает их идеальными компаньонами для семей с просторным домом.

Почему это хороший выбор:

Нежный, дружелюбный характер

Уравновешенный темперамент

Хорошо подходит для спокойного образа жизни

Особенности:

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Большой размер требует много пространства

Склонны к линьке и слюноотделению

Умеренная активность

Мякошерстный пшеничный терьер — энергичный и харизматичный компаньон

Милый и компактный пес среднего размера, идеален для городской жизни. Хотя эта порода имеет терьерский характер — упрямый, активный, целеустремленный — он прекрасно подходит для активных людей, готовых уделять внимание физической активности и дресуре.

Почему это вариант для новичков:

Малый размер — идеален для квартиры

Гипоаллергенная шерсть

Дружелюбный и игривый характер

Особенности:

Нуждается в активности и внимании

Может проявлять упрямство без должного воспитания

Пудель — интеллигентный эстет в трех размерах

Пудели бывают трех размеров — той, миниатюрный и стандартный — и у всех них есть одно общее: высокая интеллектуальность и энергичность. Они хорошо поддаются дрессировке, быстро учатся командам и прекрасно ладят с детьми.

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Почему стоит обратить внимание:

Чрезвычайно умны

Не линяют (шерсть гипоаллергенна)

Социальные и жизнерадостные

Особенности:

Нуждаются в регулярном груминге

Не любят оставаться в одиночестве надолго

Лабрадор-ретривер — добрый великан с открытым сердцем

Это одна из самых популярных пород в мире — и не зря. Лабрадоры — преданные, доброжелательные, нежные и очень умные собаки, стремящиеся к сотрудничеству с человеком.

Почему подходит начинающим:

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Быстро учатся

Очень социальные и лояльные

Прекрасно ладят с детьми

Особенности:

Не рекомендуется выбирать лабрадоров рабочей линии (очень энергичны для обычного быта)

Следует искать щенка у заводчика, который занимается собакой с рождения

Требуют активного образа жизни и общения

Что касается собак из приюта

Автор канала отмечает, что хотя она всячески поддерживает «усыновление» собак из приютов, первым собакам лучше быть «предсказуемыми», с известной историей здоровья и поведения. Собаки из приютов могут иметь психологические травмы или особенности, с которыми трудно справиться новичку. Ответственный заводчик — это не только о родословной, но и о поддержке, возможности возвращения и рекомендации.

Советы для начинающих

Оцените свой ритм жизни. Сможете ли вы каждый день гулять с собакой? Часто ли кто-то дома, чтобы не оставлять животное?

Обратите внимание на размер и уход. Некоторые породы нуждаются в постоянном груминге или много пространства.

Заранее договоритесь с заводчиком о поддержке. Идеально, если собаку можно вернуть в исключительном случае.

Проконсультируйтесь с ветеринаром. Особенно по поводу аллергий, стерилизации и питания.

Собака — это больше, чем любимец. Это новый член вашей семьи, с собственным характером, потребностями и эмоциями. Выбор породы — только первый шаг. Далее — любовь, воспитание, терпение и много счастливых моментов вместе.