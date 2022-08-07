Пять насекомых, уничтожающих сад: как избавиться от вредителей без химии

Не бывает сада без насекомых, но если с ними не бороться, ни цветов ни урожая у вас не будет.

Красивый сад требует от его владельца постоянной работы. При этом приходится бороться с засухой, дождями, вредителями, сорняками, болезнями растений и зачастую — с насекомыми. Хотя насекомые играют важную роль в экосистеме, некоторые виды могут нанести вашему саду серьезный урон. Пятнистая трава и скручивающиеся, обесцвеченные или поврежденные листья — это лишь некоторые из признаков того, что в вашем саду завелись вредители.

Еxpress не рекомендует пользоваться пестицидами при первой необходимости, их лучше приберечь как крайнюю меру из-за серьёзного вреда, который они могут нанести травам и растениям, и предлагает ряд домашних средств, которые также будут эффективны в борьбе с вредителями.

Для начала стоит разобраться, какие именно насекомые являются нежелательными гостями в вашем саду.

Пять насекомых, которые могут навредить саду

Наиболее опасными для сада являются такие насекомые:

тля

паутинный клещ

виноградные долгоносики

самшитовая огневка

журавлиные мухи

Как избавиться от тли

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Заядлым садоводам знакомы проблемы, которые может принести тля. Эти крошечные вредители могут нанести значительный ущерб растениям и даже способствовать росту грибков.

Вы можете увидеть, заражено ли ваше растение тлей, по пожелтевшим или скрученныым листьям, деформированным цветам или плодам, а также черным листьям или стеблям.

Чтобы справиться с любым нашествием тли, эксперты предлагают создать собственный инсектицид, смешав пару чайных ложек средства для мытья посуды или уксуса в бутылке с водой. Обильно опрыскивайте растения смесью, которая поможет разрушить внешнюю оболочку насекомого и убить его.

Как избавиться от паутинного клеща

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Паутинные клещи крошечные, поэтому вы, скорее всего, заметите тонкую паутину и пятнистость на листьях.

Клещи любят жаркую и сухую погоду, поэтому чаще всего они становятся проблемой летом, особенно, когда оккупируют растения в доме, на улице и в теплице.

Чтобы отпугнуть их, регулярно опрыскивайте растения и держите миски с водой вокруг комнатных растений, чтобы создать больше влажности.

Эфирные масла, такие как масло лимона и мяты перечной, также токсичны для паутинных клещей, поэтому смесь воды и нескольких капель масла может эффективно помочь избавиться от клещей.

Как избавиться от виноградных долгоносиков

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Виноградные долгоносики обычно обитают на плодах и декоративных растениях, хотя особенно опасны они для растений в горшках.

Взрослые долгоносики длинные и тускло-черные с желтыми отметинами на спине, а личинки бледно-желтые и обычно находятся среди корней.

Взрослые особи видны летом, когда они начинают есть листья, и вы это заметите, поскольку по краям начнут появляться неравномерные следы от укусов. Но личинки, как правило, наносят больше вреда корням осенью и зимой, что может привести к гибели растения.

Долгоносики являются важным источником пищи для других живых организмов в вашем саду, поэтому старайтесь избегать использования пестицидов. Вместо этого регулярно обрезайте пораженные листья и следите за личинками вокруг корней.

Привлечение естественных хищников, таких как лягушки, ежи и птицы, не только улучшит биоразнообразие в вашем саду, но и приведет к уничтожению ими долгоносиков.

Как избавиться от самшитовой огневки

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Еще одно существо, с которым вы можете столкнуться в теплые летние месяцы — самшитовая огневка.

Гусеницы обычно вылупляются весной, и их можно встретить в течение всего лета. В то время как многие разновидности гусеницы относительно безвредны, некоторые виды, такие как огневка, могут полностью уничтожить растения за очень короткое время.

Гусеницы получили свое название из-за того, что они предпочитают растения самшита, которые обычно используются в качестве живой изгороди. Вы можете узнать этих гусениц по их зеленой окраске с черными и белыми пятнами.

Лучший способ избавиться от этих гусениц — это собрать их вручную.

Как избавиться от журавлиных мух

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Журавлиные мухи похожи на крупных комаров, они не кусают людей и животных, но могут тайно уничтожать ваш газон.

Если вы заметили, что трава становится пятнистой или обесцвеченной, в первую очередь вам следует проверить почву. Личинки мух-журавлей застревают в корнях травы, ослабляя дернину и, в свою очередь, убивая большие участки газона.

Мухи выходят на поверхность почвы только поздней весной и осенью, а значит, бороться с ними можно только в эти периоды. Но необходимо бороться с мухами-журавлями, откладывающими яйца к концу лета, чтобы предотвратить повторение цикла. Они любят влажные места для откладывания яиц, поэтому стригите траву чаще и избегайте чрезмерного полива.

Для борьбы с журавлиными мухами вы также можете использовать кислотное питательное вещество для газона, такое как сульфат железа, которое поможет укрепить траву и отпугнет мух. Когда наступит сентябрь, вам также можно будет использовать органический биологический спрей, чтобы предотвратить вылупление личинок, когда они выйдут на поверхность.

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