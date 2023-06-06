Пять правил, которые помогут избежать конфликтов с соседями по даче: опыт британцев

Конфликт с соседями по садовому участку нередко становится неизменной составляющей дачной и загородной жизни. Поэтому не лишним будет узнать, каких правил поведения придерживаются садоводы в других странах. Расскажем вам про опыт британцев.
Дача или загородный дом не всегда может быть источником только положительных эмоций. Очень часто в садоводческих кооперативах или коттеджах поселках между соседями вспыхивают скандалы. Воспитанные и вежливые британцы в этом смысле тоже не являются исключением. Недавние исследования показали, что 60% семей в Великобритании сталкивались с соседскими спорами по крайней мере с одним из своих соседей.
Поэтому Еxpress.co.uk недавно опубликовал для любителей загородной жизни пять основных правил поведения, которые позволят избегать конфликтов с соседями.
Тщательно выбирайте время для стрижки газона
Самое раздражающее действие на приусадебном участке - стрижка газона. Стричь газон — это шумная работа, которая часто, если вы используете не электрическую газонокосилку, сопровождается неприятными выхлопами. Убедитесь, что вы косите газон в разумное время.
Если это будний день и вы знаете, что ваши соседи работают из дома, попробуйте косить в обеденное время. В выходные избегайте раннего утра. Вечер - время семейного ужина - тоже не лучшее время для покоса. Наличие маленьких детей у ваших соседей тоже сильно усложнит задачу, но, если вы узнаете расписание их сна, это поможет вам выбрать правильное время для работ, а соседей настроит на позитивный лад и ответную любезность.
Помогите соседу с продажей
Когда покупатели покупают недвижимость, они покупают не просто недвижимость, а образ жизни. Частью этого образа жизни является соседи. Если вы видите, что имущество вашего соседа выставлено на продажу, постарайтесь привести в порядок свой участок и поддерживайте чистоту в местах общего пользования. В конце концов, чем быстрее ваш сосед найдет покупателей на свою недвижимость, тем меньше беспокойства вам причинят многочисленные покупатели, которые, как правило, паркуют свои авто у вашего забора, с интересом рассматривают ваш сад и иногда даже пытаются заглянуть вам в окна.
Держите батуты подальше от заборов
Батут в саду с детьми стал нормой. Однако при выборе места для батута помните, что существует вероятность вторжения в частную жизнь соседей, поскольку дети могут заглядывать через заборы, когда подпрыгивают слишком высоко.
Помните, сосед тоже может купить себе батут и установить его, например, перед окнами вашей спальни, кухни или гостиной.
Узнайте, кому принадлежит забор
Прежде чем садовники возьмутся красить или даже перестраивать забор, они должны быть уверены, что забор принадлежит им, даже если он выходит прямо в сад.
Тем, у кого забора нет, эксперт рекомендует спросить разрешения у соседа. Покраска чужого забора может показаться безобидной, но это может привести к серьезному конфликту, особенно если владелец собирается продать собственность.
Будьте осторожны со струйной мойкой
Струйная мойка снаружи дома — отличный способ навести порядок, однако делайте это с осторожностью. Мойка под давлением может привести к разбрызгиванию грязи и камней по саду и за его пределами. На соседних участках могут пострадать машины, окна и растения. Будьте осторожны с давлением, которое вы используете при струйной мойке, и с тем, насколько близко вы стоите к очищаемым участкам. Это поможет избежать причинения какого-либо ущерба.
Также спорным моментом может стать использование гербицидов, инсектицидов, средств от слизней и даже удобрений. Но тут, к сожалению, универсальных советов нет. В любом случае с соседями лучше не конфликтовать и решать вопросы полюбовно.
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