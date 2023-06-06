Пять правил, которые помогут избежать конфликтов с соседями по даче: опыт британцев

Конфликт с соседями по садовому участку нередко становится неизменной составляющей дачной и загородной жизни. Поэтому не лишним будет узнать, каких правил поведения придерживаются садоводы в других странах. Расскажем вам про опыт британцев.

Дача или загородный дом не всегда может быть источником только положительных эмоций. Очень часто в садоводческих кооперативах или коттеджах поселках между соседями вспыхивают скандалы. Воспитанные и вежливые британцы в этом смысле тоже не являются исключением. Недавние исследования показали, что 60% семей в Великобритании сталкивались с соседскими спорами по крайней мере с одним из своих соседей.

Поэтому Еxpress.co.uk недавно опубликовал для любителей загородной жизни пять основных правил поведения, которые позволят избегать конфликтов с соседями.

Тщательно выбирайте время для стрижки газона

Самое раздражающее действие на приусадебном участке - стрижка газона. Стричь газон — это шумная работа, которая часто, если вы используете не электрическую газонокосилку, сопровождается неприятными выхлопами. Убедитесь, что вы косите газон в разумное время.

Если это будний день и вы знаете, что ваши соседи работают из дома, попробуйте косить в обеденное время. В выходные избегайте раннего утра. Вечер - время семейного ужина - тоже не лучшее время для покоса. Наличие маленьких детей у ваших соседей тоже сильно усложнит задачу, но, если вы узнаете расписание их сна, это поможет вам выбрать правильное время для работ, а соседей настроит на позитивный лад и ответную любезность.

Помогите соседу с продажей

Когда покупатели покупают недвижимость, они покупают не просто недвижимость, а образ жизни. Частью этого образа жизни является соседи. Если вы видите, что имущество вашего соседа выставлено на продажу, постарайтесь привести в порядок свой участок и поддерживайте чистоту в местах общего пользования. В конце концов, чем быстрее ваш сосед найдет покупателей на свою недвижимость, тем меньше беспокойства вам причинят многочисленные покупатели, которые, как правило, паркуют свои авто у вашего забора, с интересом рассматривают ваш сад и иногда даже пытаются заглянуть вам в окна.

Держите батуты подальше от заборов

Батут в саду с детьми стал нормой. Однако при выборе места для батута помните, что существует вероятность вторжения в частную жизнь соседей, поскольку дети могут заглядывать через заборы, когда подпрыгивают слишком высоко.

Помните, сосед тоже может купить себе батут и установить его, например, перед окнами вашей спальни, кухни или гостиной.

Пять правил, которые помогут избежать конфликтов с соседями по даче / Фото: Credits

Узнайте, кому принадлежит забор

Прежде чем садовники возьмутся красить или даже перестраивать забор, они должны быть уверены, что забор принадлежит им, даже если он выходит прямо в сад.

Тем, у кого забора нет, эксперт рекомендует спросить разрешения у соседа. Покраска чужого забора может показаться безобидной, но это может привести к серьезному конфликту, особенно если владелец собирается продать собственность.

Будьте осторожны со струйной мойкой

Струйная мойка снаружи дома — отличный способ навести порядок, однако делайте это с осторожностью. Мойка под давлением может привести к разбрызгиванию грязи и камней по саду и за его пределами. На соседних участках могут пострадать машины, окна и растения. Будьте осторожны с давлением, которое вы используете при струйной мойке, и с тем, насколько близко вы стоите к очищаемым участкам. Это поможет избежать причинения какого-либо ущерба.

Также спорным моментом может стать использование гербицидов, инсектицидов, средств от слизней и даже удобрений. Но тут, к сожалению, универсальных советов нет. В любом случае с соседями лучше не конфликтовать и решать вопросы полюбовно.

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