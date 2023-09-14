Пять растений, которые нужно обрезать в сентябре: советы опытного садовода

Обрезка - важный и ответственный вид садовых работ. Правильная и своевременная обрезка формирует внешний вид, стимулирует рост и цветение растений, в то время как неправильная и несвоевременная может их погубить.

Поскольку дни сокращаются и температура начинает падать, многие растения готовятся к зимнему периоду покоя. Сентябрь — ключевой месяц в садовом календаре, знаменующий переход от лета к осени. Обрезка в сентябре может быть полезной, но, как и в августе, важно понимать потребности каждого растения.

Эксперт по растениям Эш Рид рассказал Express.co.uk, какие растения нужно обязательно обрезать в начале осени, чтобы весной они дали обильное цветение.

Розы

Сентябрь — «подходящее время» для обрезки кустовых роз, формирования растения и удаления старой, больной, сухостойной древесины. Однако более нежные сорта или те, что еще цветут, лучше не трогать до весны.

Летнецветущие кустарники

Многие кустарники, сезон цветения которых завершился к сентябрю, нуждаются в легкой обрезке. Это может стимулировать новый рост и способствовать более сильному цветению в следующем году.

Многолетние растения

Поскольку цветы увядают, некоторые многолетники можно обрезать. Это способствует опрятному виду сада и иногда может спровоцировать второе, хотя и не очень пышное, цветение.

Лиственные деревья

Эксперт сказал, что сентябрь может быть прекрасным временем для обрезки любых неплодоносящих лиственных деревьев, потому что движение соков замедляется, и дерево готовится к зиме. Это означает меньший стресс от обрезки и меньшую вероятность передачи заболеваний.

Малиновые стебли и виноградные лозы

Эш рекомендует обрезать стебли малины до уровня земли, как только они перестанут плодоносить в осенние месяцы. Это помогает растению сконцентрировать свою энергию на росте в следующем году. Если вы выращиваете виноград, сентябрь — время обрезке. Поступая так, вы направляете энергию растения на виноград, а не на ненужный рост листьев.

Какие растения обрезать нельзя

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Не следует обрезать в сентябре кустарники, цветущие весной, потому что они уже завязали бутоны, и обрезка будет означать срезание цветов следующего года.

Аналогично, если у вас есть растения, чувствительные к холоду, сильная обрезка может стимулировать новый рост, который будет особенно уязвим к морозу.

Главное, наблюдайте за своими растениями и обрезайте их целенаправленно и с пониманием. Обрезка – это не только наука, но и искусство, и чем больше вы знаете про ваши растения, тем красивее будет выглядеть ваш сад.

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