Пять самых легких в уходе морозостойких цветов, которые украсят ваш осенний сад

Холодное время года часто считается тихим временем в мире садоводства, когда в садах уже нет жизни и все готовятся к зиме. Но, на самом деле, даже поздней осенью вам сад может процветать, есть много растений, которые хорошо растут в это время года.

Глубокой осенью и даже зимой, до наступления серьезных морозов, в вашем саду могут быть цветы. Но для этого вам стоит обзавестись растениями, которые не требуют особого ухода и хорошо переносят холода.

Садоводы назвали Еxpress.co.uk пять растений, которые демонстрируют потрясающий цвет, и, кроме того, известны тем, что за ними легко ухаживать.

Седум

Пять самых легких в уходе морозостойких цветов / Фото: Credits

Седумы, также называемые очитками, представляют собой восхитительные собрасоцветия ярких цветов, которые идеально подходят для бордюров и не требуют тщательного ухода.

Седум устойчив к засухе, требует минимального полива и вряд ли пострадает от болезней или заражения насекомыми.

Это делает его отличным выбором для садоводов, у которых нет времени регулярно ухаживать за растениями. Очиток может хорошо расти при температуре до -20°C и цветет с августа по октябрь.

Зимние анютины глазки

Пять самых легких в уходе морозостойких цветов / Фото: Credits

Известно, что эти растения цветут всю зиму. Если укрывать их от особенно сильных морозов и расчищать снег, они могут продолжать украшать сад цветами до весны.

Они исключительно выносливы и хорошо себя чувствуют на приподнятых грядках с хорошим дренажем, но их также можно сажать в контейнеры, бордюры и подвесные корзины.

Анютины глазки известны своими яркими оттенками желтого, оранжевого, красного, белого, фиолетового или даже синего, которые могут придать садам многоцветия в холодный сезон.

Обязательно обрезайте все отмершие цветы, чтобы стимулировать здоровый рост. Если садовники сажают их в конце октября, им следует дать возможность расти в солнечном месте, где они смогут впитать остаток осеннего солнца.

Вереск

Пять самых легких в уходе морозостойких цветов / Фото: Credits

Вереск — один из лучших вариантов позднего осеннего цветка. Он цветет с конца лета до осени, и вы можете найти множество разных сортов на выбор. Если вы ищете простое в уходе долгоцветущее растение, которое будет украшать ваш сад до глубокой осени, то вереск будет отличным выбором. Кроме того он очень морозоустойчив и выдерживает мороз до -28 градусов.

Кошачья мята

Пять самых легких в уходе морозостойких цветов / Фото: Credits

Кошачья мята — прекрасное многолетнее растение, которое может придать осенним садам цвет и аромат. Благодаря красивым лавандовым цветам, которые могут цвести месяцами, это выносливая альтернатива лаванде, которая может пережить суровые зимы, не требуя слишком много внимания.

Морозники

Фото: Credits

Чемерица, также известная как зимняя роза, является прекрасным и уникальным дополнением любого зимнего сада. Эти многолетние растения цветут с зимы до ранней весны и бывают разных цветов: от нежных пастельных до темно-пурпурных.

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Их часто выращивают в защищенных местах, где они получают фильтрованный свет, и их можно сажать под кронами деревьев или в горшках. Важно мульчировать корни морозника для защиты от зимы.

Часто морозник зацветает прямо над шапкой снега, сообщая таким образом садоводам, что скоро весна.

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