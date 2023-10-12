Пять самых легких в уходе морозостойких цветов, которые украсят ваш осенний сад

Холодное время года часто считается тихим временем в мире садоводства, когда в садах уже нет жизни и все готовятся к зиме. Но, на самом деле, даже поздней осенью вам сад может процветать, есть много растений, которые хорошо растут в это время года.
Глубокой осенью и даже зимой, до наступления серьезных морозов, в вашем саду могут быть цветы. Но для этого вам стоит обзавестись растениями, которые не требуют особого ухода и хорошо переносят холода.
Садоводы назвали Еxpress.co.uk пять растений, которые демонстрируют потрясающий цвет, и, кроме того, известны тем, что за ними легко ухаживать.
Седум
Седумы, также называемые очитками, представляют собой восхитительные собрасоцветия ярких цветов, которые идеально подходят для бордюров и не требуют тщательного ухода.
Седум устойчив к засухе, требует минимального полива и вряд ли пострадает от болезней или заражения насекомыми.
Это делает его отличным выбором для садоводов, у которых нет времени регулярно ухаживать за растениями. Очиток может хорошо расти при температуре до -20°C и цветет с августа по октябрь.
Зимние анютины глазки
Известно, что эти растения цветут всю зиму. Если укрывать их от особенно сильных морозов и расчищать снег, они могут продолжать украшать сад цветами до весны.
Они исключительно выносливы и хорошо себя чувствуют на приподнятых грядках с хорошим дренажем, но их также можно сажать в контейнеры, бордюры и подвесные корзины.
Анютины глазки известны своими яркими оттенками желтого, оранжевого, красного, белого, фиолетового или даже синего, которые могут придать садам многоцветия в холодный сезон.
Обязательно обрезайте все отмершие цветы, чтобы стимулировать здоровый рост. Если садовники сажают их в конце октября, им следует дать возможность расти в солнечном месте, где они смогут впитать остаток осеннего солнца.
Вереск
Вереск — один из лучших вариантов позднего осеннего цветка. Он цветет с конца лета до осени, и вы можете найти множество разных сортов на выбор. Если вы ищете простое в уходе долгоцветущее растение, которое будет украшать ваш сад до глубокой осени, то вереск будет отличным выбором. Кроме того он очень морозоустойчив и выдерживает мороз до -28 градусов.
Кошачья мята
Кошачья мята — прекрасное многолетнее растение, которое может придать осенним садам цвет и аромат. Благодаря красивым лавандовым цветам, которые могут цвести месяцами, это выносливая альтернатива лаванде, которая может пережить суровые зимы, не требуя слишком много внимания.
Морозники
Чемерица, также известная как зимняя роза, является прекрасным и уникальным дополнением любого зимнего сада. Эти многолетние растения цветут с зимы до ранней весны и бывают разных цветов: от нежных пастельных до темно-пурпурных.
Их часто выращивают в защищенных местах, где они получают фильтрованный свет, и их можно сажать под кронами деревьев или в горшках. Важно мульчировать корни морозника для защиты от зимы.
Часто морозник зацветает прямо над шапкой снега, сообщая таким образом садоводам, что скоро весна.
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