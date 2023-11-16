Пять типов личности - тест для собак: узнайте больше о характере свое питомца

Узнайте тип личности вашей собаки с помощью этого простого теста, призванного помочь владельцам узнать больше о поведении своего питомца и о том, какие ему нужны стимулирующие игрушки.

Эксперт по поведению домашних животных Анна Уэбб составила для Мirror тест для собак, который поможет владельцам определить, какой из пяти описанных типов личностей соответствует их домашнему любимцу.

Это знание поможет вам раскрыть потенциал вашей собаки и подобрать соответствующие совместные игры и развлечения, а также игрушки.

Тест

1. Охарактеризовали бы вы свою собаку как чрезмерно лающую? Если ответ "да", перейдите к вопросу 2. Если ответ "нет", перейдите к вопросу 3.

2. Могли бы вы описать свою собаку как существо, стремящееся угодить? Если ответ "да", перейдите к вопросу 4. Если ответ "нет", перейдите к вопросу 5.

3. Вы бы назвали свою собаку заботливой или ласковой? Если ответ "да", перейдите к вопросу 6. Если ответ "нет", перейдите к вопросу 7.

4. Ваша собака приветлива или настороженна? Если ответ "приветлива", переходите к "трудоголику". Если ответ "настороженна", перейдите к "защитнику".

5. Охарактеризовали бы вы свою собаку как энергичную? Если ответ положительный, переходите к "трудоголику". Если ответ отрицательный, переходите к "посыльному".

6. Вы бы назвали свою собаку дивой? Если ответ положительный, переходите к "джокеру". Если ответ отрицательный, перейдите к "защитнику".

7. Вы бы назвали свою собаку экстравертом или интровертом? Если ответ "экстраверт", переходите к "джокеру". Если ответ "интроверт", переходите к "нежной фиалке".

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Трудоголик

По словам профессионалов, трудоголик — это собака, которая всегда в движении, обычно уткнувшись носом в землю, вынюхивая следующее открытие. Трудоголики любят быть в движении — они полны энергии и любят усердно работать для своих владельцев, тренируясь и играя. Если трудоголик не удовлетворен, этим собакам может стать скучно, и они начнут лаять, прыгать и жевать что-то. Долговечные интерактивные игрушки или жевательные игрушки — отличный способ свести к минимуму это нежелательное поведение.

Трудоголики стремятся доставить удовольствие и преуспевают в своей занятости, поэтому ежедневная практика послушания с положительными наградами, такими как угощения или беззвучные игрушки, — отличный способ занять их. Максимально используйте их стремление вынюхивать и находить с помощью игр со спрятанными игрушками дома или в саду.

Этот тип личности часто встречается у кокер-спаниелей, бордер-колли и немецких овчарок.

Нежная фиалка

Нежную фиалку определяют как классического интроверта, склонного к непостоянному поведению и пугающегося внезапных шумов. Склонные к нервозности и неуверенности фиалки встречаются в любой породе. Это могут быть собаки, переехавшие в дом из приюта, или собаки, которым не хватало социализации в щенячьем возрасте.

Фиалки могут быть напуганы внезапными шумами, поэтому жизненно важно, чтобы у них было безопасное место, куда можно уединиться. Этим собакам нужно много терпения, и владелец может укрепить их уверенность с помощью положительного подкрепления. Они могут не знать, что им понравится играть, поэтому мягкие плюшевые игрушки со скрипом — отличный способ их заинтересовать.

Защитник

Ожидайте, что защитнику будет удобнее патрулировать его территорию или следить за вашими передвижениями, полагая, что он обеспечивает вашу безопасность, говорят профессионалы. Защитники, естественно, хотят защитить свою территорию и могут с подозрением относиться к другим собакам и людям. Лучший способ борьбы с этим — активное общение и вознаграждение вашего щенка лакомствами за хорошее поведение с другими собаками.

Как от природы хорошие специалисты по решению проблем, они могут начать жевать что-то запрещенное, если их не перенаправить. Избегайте скрипучих игрушек, которые могут чрезмерно возбуждать и вызывать негативное поведение, и вместо этого сосредоточьтесь на активных играх, таких как таскание или перетягивание. Защитники легко обучаются, поэтому использование их мозга для решения проблем с помощью сигналов послушания — отличный способ занять их. Возможно, им захочется следовать за вами по дому, поэтому тренируйте успокаивающий сигнал для определенного безопасного места в каждой комнате.

Защитниками, как правило, являются более крупные породы, такие как акита, доберманы и ротвейлеры.

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Посыльный

По словам экспертов, эти собаки — ваша личная сигнализация, предупреждающая вас о любых возможных "угрозах", как автомобильная сигнализация. Они очень умны, что позволяет им лучше осознавать "угрозы". Например, они, скорее всего, будут первыми, кто сообщит вам, когда рядом окажется курьер. Обученный посыльный будет лаять и бросаться к своему хозяину, чтобы убедиться, что он его услышал, прежде чем вернуться на свое место и позволить вам открыть дверь. Таким образом, владельцы должны сосредоточиться на создании границы вокруг входной двери, обучая свою собаку ждать на месте и вознаградить ее за это. Использование разнообразных игрушек поможет поддерживать интерес посыльного в течение дня, благодаря чему его меньше будут беспокоить окружающие раздражители. Базовые сигналы послушания и вкусные награды также помогут уменьшить нежелательное поведение.

Тибетские терьеры, пудели, весты и чихуахуа — породы посыльных, которые любят предупреждать своих владельцев.

Джокер

Эти натуральные комики сделают все возможное, чтобы привлечь ваше внимание. Джокеры — независимые мыслители и прирожденные комики. Они точно знают, чего хотят, что может привести к поведению, требующему внимания, чтобы добиться своего. Эти "истерики" означают, что вы можете обнаружить, что джокеры рвут подушки или грызут ножки стола. Лучше избегать плюшевых игрушек, так как джокер легко их разорвет. Вместо этого выберите не скрипучие или интерактивные игрушки, чтобы поддержать веселый характер вашего пса.

Отработка основных сигналов, таких как сидеть, лежать и стоять, каждый день с джокером может помочь уменьшить количество прыжков и лая, требующих внимания.

Французы, бостоны, бультерьеры и британские бульдоги — прекрасные примеры личности джокера.

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