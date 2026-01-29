Работает ли лайфхак с проращиванием семян в мультиварке: эксперт попробовал и удивил выводом

Рассада / © Associated Press

Метод проращивания семян в мультиварке пользуется большой популярностью в социальных сетях, и многие описывают его как эффективный и удобный способ выращивания.

Эксперт GardeningKnowHow решил узнать, может ли этот трюк действительно заменить нагревательный коврик. И, что еще важнее, стоит ли он усилий для современных садоводов.

Как должен работать лайфхак с семенами в мультиварке

На бумаге метод прост: идея заключается в использовании медленного нагрева для создания теплой, влажной среды, которая имитирует идеальную температуру почвы для прорастания семян.

Большинство версий лайфа выглядят примерно так:

Добавьте 2,5-5 см воды на дно мультиварки Поместите металлическую подставку или решетку внутрь, чтобы семена были над водой Положите семена в полиэтиленовый пакет или контейнер с влажным бумажным полотенцем (или тканью, если вы хотите быть более экологичным) Установите медленную плиту на самый низкий режим (обычно «Тепло» или «Низко») Целевая температура обычно составляет около 24-29°C, хотя это зависит от растения. Некоторые семена любят тепло; другие — нет. Если вы сделаете что-то неправильно, вы рискуете либо остановить прорастание, либо полностью сварить семена.

Когда современные приборы становятся слишком умными

Стоит помнить о том, что многие современные приборы нагреваются сильнее, чем мы думаем, даже на самых низких режимах.

Перед тем, как положить в мультиварку семечки, лучше проверить температуру кулинарным термометром. Даже на самом низком режиме внутренняя температура может колебаться около 40°C, что намного выше, чем нужно большинству семечек.

Сняв крышку, чтобы немного выпустить тепло, можно снизить температуру до чуть более 30°C. Все еще тепло, но ближе к допустимому диапазону.

Эксперт ждал 76 часов, но все еще у семян огурцов, которые любят высокие температуры, не было никаких признаков прорастания.

Работает ли лайфхак с семенами в мультиварке

Лайфхак с семенами в мультиварке может сработать. Многие садоводы успешно используют этот метод.

Но все же «может сработать» и «стоит того» — это не совсем одно и то же.

Использование мультиварки для проращивания семян требует тщательного контроля температуры, частой регулировки и готовности жертвовать своей мультиваркой на несколько дней подряд. Во время сезона супов и рагу это большое безобразие.

Что работает лучше

Лайфхак с мультиваркой кажется большой тратой с ограниченным результатом. Да, это может сэкономить ваши деньги. Но это также создает стресс, неопределенность и вполне реальную возможность приготовить семена еще до того, как они прорастут.

Поэтому для выращивания семян лучше воспользоваться термоковриком с термостатом.

Базовый термоковрик обеспечивает вам постоянное тепло, соответствующее семенам. Он служит годами, если вы за ним ухаживаете, освобождает вашу кухню и избавляет от страха испортить как вашу рассаду, так и планы на ужин.