Работает ли лайфхак с проращиванием семян в мультиварке: эксперт попробовал и удивил выводом
Вы могли этого не знать, но многие люди считают мультиварку обязательным условием для выращивания семян.
Метод проращивания семян в мультиварке пользуется большой популярностью в социальных сетях, и многие описывают его как эффективный и удобный способ выращивания.
Эксперт GardeningKnowHow решил узнать, может ли этот трюк действительно заменить нагревательный коврик. И, что еще важнее, стоит ли он усилий для современных садоводов.
Как должен работать лайфхак с семенами в мультиварке
На бумаге метод прост: идея заключается в использовании медленного нагрева для создания теплой, влажной среды, которая имитирует идеальную температуру почвы для прорастания семян.
Большинство версий лайфа выглядят примерно так:
Добавьте 2,5-5 см воды на дно мультиварки
Поместите металлическую подставку или решетку внутрь, чтобы семена были над водой
Положите семена в полиэтиленовый пакет или контейнер с влажным бумажным полотенцем (или тканью, если вы хотите быть более экологичным)
Установите медленную плиту на самый низкий режим (обычно «Тепло» или «Низко»)
Целевая температура обычно составляет около 24-29°C, хотя это зависит от растения. Некоторые семена любят тепло; другие — нет. Если вы сделаете что-то неправильно, вы рискуете либо остановить прорастание, либо полностью сварить семена.
Когда современные приборы становятся слишком умными
Стоит помнить о том, что многие современные приборы нагреваются сильнее, чем мы думаем, даже на самых низких режимах.
Перед тем, как положить в мультиварку семечки, лучше проверить температуру кулинарным термометром. Даже на самом низком режиме внутренняя температура может колебаться около 40°C, что намного выше, чем нужно большинству семечек.
Сняв крышку, чтобы немного выпустить тепло, можно снизить температуру до чуть более 30°C. Все еще тепло, но ближе к допустимому диапазону.
Эксперт ждал 76 часов, но все еще у семян огурцов, которые любят высокие температуры, не было никаких признаков прорастания.
Работает ли лайфхак с семенами в мультиварке
Лайфхак с семенами в мультиварке может сработать. Многие садоводы успешно используют этот метод.
Но все же «может сработать» и «стоит того» — это не совсем одно и то же.
Использование мультиварки для проращивания семян требует тщательного контроля температуры, частой регулировки и готовности жертвовать своей мультиваркой на несколько дней подряд. Во время сезона супов и рагу это большое безобразие.
Что работает лучше
Лайфхак с мультиваркой кажется большой тратой с ограниченным результатом. Да, это может сэкономить ваши деньги. Но это также создает стресс, неопределенность и вполне реальную возможность приготовить семена еще до того, как они прорастут.
Поэтому для выращивания семян лучше воспользоваться термоковриком с термостатом.
Базовый термоковрик обеспечивает вам постоянное тепло, соответствующее семенам. Он служит годами, если вы за ним ухаживаете, освобождает вашу кухню и избавляет от страха испортить как вашу рассаду, так и планы на ужин.