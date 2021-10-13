Работы в саду осенью: опрыскиваем, удобряем и утепляем растения

Осенью немало работы в саду. Нужно убирать опавшие листья, удобрять растения, а еще готовить их к зиме. Вся эта работа требует не только желания, энтузиазма и хорошего настроения, но и определенных знаний и умений.

О том, как правильно подготовить сад к наступающим холодам рассказал доцент кафедры растениеводства Полесского национального университета (г.. Житомир), кандидат сельскохозяйственных наук Вадим Пелехатый.

Мы сейчас собираем урожай сочных и ароматных яблок, груш, слив и поздних персиков. Но обычно часть плодов гибнет прямо на ветвях, повреждаются вредителями, или мумифицируются прямо на дереве. Такие поврежденные плоды не надо оставлять ни на дереве, ни на земле под деревом. Их нужно собирать в отдельную емкость и утилизировать: либо закопать на глубину не менее полуметра, или отнести на компостную яму и сверху накрыть не менее 50 сантиметровым слоем каких-то растительных отходов. Так нужно сделать потому, что возбудители инфекций из гнилых фруктов попадают в воздух и разносятся по всему саду. Чтобы этого не случилось, их надо локализовать. То есть те плоды, которые мы не можем собрать, не оставляют на земле или на растениях.

Что делать с опавшей листвой?

Опавшие листья нужно периодически собирать и тоже утилизировать: закапывать или компостировать. Но ни в коем случае не сжигать, потому что это вредит экологии и запрещено законом (кстати, за это предусмотрена административная ответственность). Листопад может длиться до месяца в зависимости от погодных условий, поэтому не нужно ждать, пока опадут все листья, а постепенно избавляться от них.

Как правильно делать компост?

Чтобы сделать компостную кучу, нужно огородить соответствующую площадь досками, чтобы куча хорошо обветривалась, и туда складывать различные остатки: сорняки, пищевые бытовые отходы, листья и прочее. Компостную кучу нужно периодически поливать. Если идет дождь, можно не поливать. Компост должен быть все время влажным, так как полезные микроорганизмы (дождевые черви, бактерии, которые питаются этими остатками), превращают компост из органической формы в минеральную и живут только во влажной среде. Если компост пересыхает, они погибают или приостанавливают свою жизнедеятельность. Пока погода еще теплая, накрывать компост не требуется. Компостную кучу накрывают пленкой только на зиму, чтобы компост не перемерзал.

Нужно ли опрыскивать деревья?

В начале ноября, когда вегетация деревьев уже прекращается, (это касается яблони, груши и частично сливы), деревья можно опрыскать 3-5% раствором карбамида, чтобы уничтожить ту грибковую инфекцию, которая находится на листьях. После ноября растения можно опрыскать 5% -м раствором медного купороса или бордоской смесью, чтобы уменьшить количество инфекции на ветвях и стволе.

Чем удобрять деревья и кусты?

В начале — середине сентября желательно внести фосфорно-калийные удобрения. Из фосфорных это может быть суперфосфат, из калийных — калиймагнезия. Примерно одну-две горсти на одно растение в зависимости от его размера. Но ни в коем случае не азотные удобрения, которые активизируют ростовые процессы растений, что осенью им совсем не нужно.

Удобрения рассыпают по земле и перекапывают не глубже чем на пол штыка лопаты. Причем рассыпать нужно не у самого ствола, а в диаметре двух метров от ствола, где находится основная масса корней. Если осень сухая, то после полного завершения вегетации, когда листья полностью опадут, нужно обильно полить весь сад, чтобы хорошо увлажнить 50-сантиметровый слой почвы. Это делается для того, чтобы растения зимой не подсохли, так как мороз очень высушивает ткани. А еще для того, чтобы весной, во время роста, в почве был запас влаги. Если осень была сухой, зима бесснежной, и и начало весны осадками не баловало, многие растения могут просто засохнуть за осень, зиму и весну.

Если говорить об обрезке деревьев, то это делается до начала вегетации, в конце зимы — начале весны (с середины февраля по конец марта). А кустовые ягодные культуры можно обрезать и осенью. Например, смородину, малину, крыжовник, красную смородину. Розы обрезают весной, но не рано, а где-то в середине апреля, потому что они боятся морозов.

Как утеплить растения?

Некоторые деревья и кусты очень желательно утеплять на зиму, потому что они боятся низких температур. Во-первых это персик, а также молодые 2-3-х летние деревья всех пород, потому что чем моложе дерево, тем сильнее оно подмерзает. Из кустовых плодовых культур — это ежевика и розы.

Для утепление никогда не используем пленку, потому что под пленкой не происходит воздухообмен, она играет роль термоса, и поэтому растения повреждаются еще больше. Вместо пленки можно применить агроволокно. Но не черного цвета, а белого. Потому что черный материал нагревается лучами солнца и провоцирует у растения преждевременное начало вегетации. Агроволокном обвязывают ствол и основания скелетных ветвей и закрепляют его, чтобы зимой его не сорвал ветер.

Очень хорошо использовать для утепления опилки. Кстати, ее можно использовать многократно. Розы засыпают опилками примерно на полметра. Если кустов немного, то их можно обмотать агроволокном.

Можно утеплять снытью— опавшей хвоей сосны, которую собирают в лесу. Материал для утепления должен быть воздухопроницаемой, но таким, чтобы в нем не поселились зимовать мыши, например, не солома и не сено. Нельзя утеплять также песком, потому что если он намокнет и замерзнет, то превратится в монолитную ледяную глыбу. Такая глыба промерзает еще больше, чем земля, и аккумулирует холод. Большую ошибку совершают те, кто утепляет растения опавшими листьями фруктовых деревьев. Ведь вся грибная и бактериальная инфекция и часть вредителей, которая зимует на листьях, успешно сохраняется в листьях. А весной распространяется в саду. Единственное исключение — листья грецкого ореха, в котором не сохраняются возбудители болезней других плодовых культур.

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Укрывать растения нужно в конце осени (примерно в 2-3-й декаде ноября). Раньше не надо, может быть потепление и тогда произойдет перегрев и выпревания стволов, если они обернуты.

Весной, с началом наступления тепла (примерно в конце марта) мы снимаем все утепляющие материалы, чтобы растение не прели. Не нужно держать опилки и агроволокно до мая! Это только навредит растениям.

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