Рацион BARF: что это и действительно ли он полезен для домашних животных

Хотя бы раз все упорные собачники слышали о рационе BARF, а может, и владельцы кошек. Что он собой представляет и полезен ли для животного, рассказал ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина.
BARF дословно означает Bone And Raw Food (пища из костей и сырого мяса), или Biologically Appropriate Raw Food (биологически подходящая сырая пища).
То есть, рацион предполагает, что собака по своей природе хищник, поэтому и питаться должна примерно так же, как дикие родственники. Но мы должны помнить, что с момента одомашнивания собак прошли тысячи лет, и их пищеварительная система и потребности значительно отличаются от потребностей, например, волков.
Это направление разработал австралийский ветеринарный врач Ян Биллингхерст, однако до сих пор польза BARF не подтверждена ветеринарами.
Рацион BARF включает:
- сырое мясо;
- сырую рыбу;
- кости;
- субпродукты;
- сырые яйца;
- овощи;
- фрукты и ягоды;
- масла;
- орехи;
- травы.
Иногда добавляют:
- молочные продукты;
- витаминно-минеральные комплексы.
Положительные моменты BARF:
- рацион можно сбалансировать;
- известны все компоненты и их количество;
- животным нравится разнообразие вкусов и текстуры продуктов.
Негативные моменты BARF:
- не все животные способны есть полностью сырую пищу;
- для балансировки рациона требуется значительное количество разных продуктов;
- сырые продукты несут риск заражения опасными паразитарными заболеваниями;
- кости очень опасны для здоровья, поскольку могут травмировать зубы, ЖКТ, вызвать непроходимость;
- часто у животных возникает дефицит Cu, Zn, Mn, избыток витаминов А и D, нарушается соотношение Ca:P;
- кормление только мясом приводит к дефициту клетчатки, что может привести к копростазу, алиментарному гиперпаратиреозу и ломкости костей.
Кормить ли животных по системе BARF – исключительно ваше решение. Главное, чтобы продукты были полностью безопасны, и вы были уверены в их качестве. Одно обязательно проконсультируйтесь с врачом по поводу безопасности и баланса компонентов именно для вашего любимца.
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