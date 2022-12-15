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Рацион BARF: что это и действительно ли он полезен для домашних животных

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Рацион BARF: что это и действительно ли он полезен для домашних животных

Фото: Associated Press

Хотя бы раз все упорные собачники слышали о рационе BARF, а может, и владельцы кошек. Что он собой представляет и полезен ли для животного, рассказал ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина.

BARF дословно означает Bone And Raw Food (пища из костей и сырого мяса), или Biologically Appropriate Raw Food (биологически подходящая сырая пища).

То есть, рацион предполагает, что собака по своей природе хищник, поэтому и питаться должна примерно так же, как дикие родственники. Но мы должны помнить, что с момента одомашнивания собак прошли тысячи лет, и их пищеварительная система и потребности значительно отличаются от потребностей, например, волков.

Это направление разработал австралийский ветеринарный врач Ян Биллингхерст, однако до сих пор польза BARF не подтверждена ветеринарами.

Рацион BARF включает:

  • сырое мясо;
  • сырую рыбу;
  • кости;
  • субпродукты;
  • сырые яйца;
  • овощи;
  • фрукты и ягоды;
  • масла;
  • орехи;
  • травы.

Иногда добавляют:

  • молочные продукты;
  • витаминно-минеральные комплексы.

Положительные моменты BARF:

  • рацион можно сбалансировать;
  • известны все компоненты и их количество;
  • животным нравится разнообразие вкусов и текстуры продуктов.

Негативные моменты BARF:

  • не все животные способны есть полностью сырую пищу;
  • для балансировки рациона требуется значительное количество разных продуктов;
  • сырые продукты несут риск заражения опасными паразитарными заболеваниями;
  • кости очень опасны для здоровья, поскольку могут травмировать зубы, ЖКТ, вызвать непроходимость;
  • часто у животных возникает дефицит Cu, Zn, Mn, избыток витаминов А и D, нарушается соотношение Ca:P;
  • кормление только мясом приводит к дефициту клетчатки, что может привести к копростазу, алиментарному гиперпаратиреозу и ломкости костей.

Кормить ли животных по системе BARF – исключительно ваше решение. Главное, чтобы продукты были полностью безопасны, и вы были уверены в их качестве. Одно обязательно проконсультируйтесь с врачом по поводу безопасности и баланса компонентов именно для вашего любимца.

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Дата публикации
Просмотры
95
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