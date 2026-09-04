Ради будущего процветания: 9 важных задач, которые нужно выполнить в саду в сентябре этого года

Осенний сад / © Credits

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Поскольку приятное тепло и долгие летние вечера уже позади, сейчас самое время подготовить наши открытые пространства к зимним месяцам. Начиная, конечно же, с самых важных сентябрьских садовых работ.

Хотя вы, возможно, уже выполнили все важные летние работы в начале сезона, есть целый ряд новых задач, которые необходимо выполнить, чтобы подготовить ваш сад к следующему сезону.

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Woman&Home проконсультировались с экспертами по садоводству, чтобы выяснить, какие задачи они рекомендуют выполнить в этом месяце и почему они так важны.

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Вот девять работ, которые эксперты по садоводству рекомендуют вам выполнить, чтобы обеспечить вашему саду наилучшие шансы на успех в новом году.

Уход за газоном

Независимо от того, знаете ли вы все ошибки в уходе за газоном, которых следует избегать, или нет, поддержание здоровья вашего газона как летом, так и зимой может стать настоящим испытанием. Вот почему важно позаботиться об этом сейчас, до того, как наступит более суровая погода.

Сентябрь — лучший месяц для посева семян травы. Прохладная погода и меньшее количество экстремальных погодных явлений делают его идеальным для роста травы. Если вашему газону требуется уход, внесение удобрений и прополка оживят его и подготовят к предстоящему сезону и зиме.

Регулярная стрижка играет важную роль в уходе за газоном, даже осенью, когда более короткие дни и более прохладная температура означают, что стричь газоны придется реже.

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Для газонов, поражённых мхом и сорняками, важно устранить эти проблемы перед скарификацией. Сентябрь также является идеальным временем для аэрации, которая заключается в создании небольших отверстий в почве с помощью садовых вил, чтобы обеспечить лучшее проникновение воздуха, воды и питательных веществ к корням.

Обрезание

Существует множество растений, которые ни в коем случае не следует обрезать летом, так как они извлекут из этого больше пользы в холодные месяцы после августа.

В сентябре обрежьте все летнецветущие многолетние растения, которые отцвели, чтобы придать саду ухоженный вид и перенаправить энергию в их корни.

Однако следует избегать сильной обрезки древесных кустарников и деревьев, поскольку это может стимулировать новый рост, который не успеет окрепнуть к зиме.

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Позаботьтесь о горшках

Осень — идеальное время, чтобы приступить к уборке, удалению засохших цветков и мертвых или больных ветвей; это не только придаст вашему саду опрятный вид, но и поможет предотвратить распространение болезней. Удаление увядших цветков также стимулирует растения к продолжению цветения, позволяя им сосредоточить свою энергию на новых луковицах для нового сезона.

Просто убедитесь, что вы сначала проверили, действительно ли растение, которое вы собираетесь удалить, в этом нуждается.

Разделение и посадка

Подобно тому, как вы черенкуете комнатное растение, деление растений в вашем саду называется сукцессионной посадкой, то есть со временем вы получите больше цветов.

Самое время приступить к делению растений. В течение сентября (и октября) разделите группы многолетних растений в вашем саду — это отличная возможность подарить растения друзьям и соседям или рассадить их. Деление многолетних растений (каждые 2 или 3 года) — отличный способ помочь растениям оставаться здоровыми, поскольку это способствует их активному росту.

Пересадка — это не единственное, что вам следует делать со своими растениями; сентябрь также является прекрасным временем для посадки определенных видов. Так же, как есть определенные овощи, которые нужно сажать в сентябре, есть и некоторые цветы, которые могут расти зимой.

Начните составлять и высаживать новые осенне-зимние подвесные корзины и контейнеры, готовые к великолепному красочному осеннему зрелищу. Ищите растения, которые хорошо подходят для небольших пространств и более прохладных температур, такие как первоцветы и зимние верески.

Прополка и уборка

Знание того, как избавиться от сорняков, — один из самых важных советов по садоводству, чтобы ваш сад выглядел как можно лучше. Если вы не поддерживаете тренд возврата к дикой природе, важно регулярно пропалывать, особенно с приближением осени.

В течение этого месяца удалите все сорняки из своего сада, чтобы они не успели созреть и дать семена, а также предотвратить возникновение более серьезных проблем в будущем. Также убирайте опавшие листья и мусор, чтобы предотвратить зимовку болезней и вредителей в вашем саду и не препятствовать проникновению солнечного света.

Обход вашего сада и его тщательная уборка значительно облегчат весеннюю уборку в следующем году. Это также подразумевает уборку любого летнего декора, который вы сохранили и который может не пережить приближающуюся холодную погоду.

Удобрение и мульчирование

Хотя вы, возможно, уже научились поливать свои садовые растения, понять, когда и как их подкармливать и удобрять, может быть немного сложнее.

Когда ваши растения готовятся к периоду покоя, их потребности в питательных веществах меняются. Подкормка растений в начале осени помогает им накапливать энергетические резервы, которые они используют, чтобы пережить зиму и вернуться сильнее весной.

Однако важно не перекормить растения. Не следует подкармливать их в октябре, чтобы они могли подготовиться к заморозкам и развить определенную устойчивость.

Что касается мульчирования, сейчас самое время уложить слой мульчи вокруг любых деревьев, кустарников и многолетних грядок, чтобы помочь сохранить влагу и регулировать температуру почвы в холодное время года.

Защита

С наступлением осени вы можете забыть о защите своих растений от мороза. Независимо от того, используете ли вы старые полотенца в своём саду в качестве защиты от мороза, или применяете свой собственный подход, вам стоит убедиться, что ваши самые уязвимые растения смогут пережить холодную погоду.

Мороз может сильно повредить наши сады. Растения в контейнерах более уязвимы к перепадам температуры, чем те, что посажены в грунт. Когда наступает холодная погода, этим растениям может потребоваться дополнительная защита.

Если возможно, переместите растения в контейнерах в более защищенное место — идеально подойдут такие места, как теплица или помещение. Если это невозможно, такие места, как стена, выходящая на юг, или под навесом, помогут им сохранить тепло и защитят от сильных ветров.

Уход за прудом

Пруды — это отличный способ привлечь диких животных в ваш сад, но чрезвычайно важно знать, когда и как чистить пруд и ухаживать за ним.

Удаляйте увядшие листья и стебли растений, растущих в пруду или вокруг него, до того, как они полностью отомрут, так как это предотвратит накопление разлагающейся растительной массы в воде.

Вы также можете накрыть пруд сеткой, чтобы собирать опавшие листья, но проверьте, есть ли в сетке щели, через которые могут пролезть дикие животные, если это необходимо. Удалите все пушистые водоросли из пруда, но прежде чем полностью вынуть их из воды, следует оставить их возле пруда на несколько дней, чтобы дикие животные, нашедшие в них убежище, могли убежать.

Уборка теплиц

Теплицы — одна из наших любимых идей для дачных садов; однако они занимают много места, поэтому, если вы стремитесь визуально увеличить свой небольшой сад, возможно, у вас их нет. Однако, если у вас они есть, сейчас самое время уделить им немного внимания.

После того как летние культуры будут высажены и убраны, вы можете очистить теплицу, чтобы подготовить её к зиме. Вам также следует снять любую сетку для затенения или смыть краску для затенения, прежде чем уровень освещенности снизится в конце месяца.

Вентиляционные отверстия теплиц, возможно, придется закрывать на ночь, если погода станет прохладнее, а сентябрь — идеальное время, чтобы проверить, исправно ли работают обогреватели.

Так же, как существуют распространённые ошибки в летнем садоводстве, которых следует избегать в тёплые месяцы, есть некоторые работы, которые не следует выполнять в этом месяце.

Хотя обрезка лиственных деревьев и кустарников может быть полезной, сильная обрезка в сентябре может стимулировать рост новых побегов, которые могут не успеть окрепнуть к зиме, что делает их более уязвимыми к повреждениям от морозов.

Лучше воздержаться от посева нежных однолетних растений в сентябре, поскольку эти растения особенно чувствительны к морозам и могут не пережить зимние условия.

Если вы хотите преобразить свой сад при ограниченном бюджете и вырастить растения из семян, вам, возможно, будет интересно узнать, когда лучше всего это делать. К сожалению, это зависит от того, что вы сеете.

Сентябрь — подходящее время для посева семян, так как это может дать некоторым семенам возможность сформировать крепкую корневую систему до наступления заморозков. Почва ещё будет тёплой после лета, но повышенная вероятность дождей обеспечит больше влаги.

Более прохладные ночные температуры могут способствовать приживаемости семян без прорастания. Среди семян, которые можно сеять в сентябре, — шпинат, листья салата, фасоль, редис и репа

Многие культуры готовы к сбору урожая в сентябре, например, лук, помидоры, картофель и осенняя малина. Листовую зелень также можно сеять в сентябре, чтобы получить ранний весенний урожай, или вы можете сеять быстрорастущие овощи, такие как репа или редис.

Также рекомендуется сеять сидераты. Если у вас есть участки земли, которые вы планируете оставить незасеянными на зиму, хорошей идеей будет посеять на них сидераты. Это подавит сорняки и обогатит почву питательными веществами. Это выгодно для всех.

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