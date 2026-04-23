Ради крупных и сочных ягод: что нужно сделать с клубникой в апреле

Апрель — это решающее время для ваших растений клубники. Именно тогда растения просыпаются от зимнего покоя и начинают расти и цвести. После долгой холодной зимы новые побеги готовы пробиться из-под старой мульчи. Сейчас самое время правильно ухаживать за растениями, чтобы они вознаградили вас позже.

Как все сделать правильно, рассказывает GardeningKnowHow.

Выращивание клубники может быть таким же простым, как и оставление растений в покое, но, если вы хотите сильных, здоровых растений и максимизировать свой летний урожай, сейчас самое время испачкать руки. Снимите пыль с садовых инструментов, возможно, наденьте легкий свитер и зайдите на грядку с клубникой, чтобы выполнить эти пять важных задач.

Уберите свою грядку

Зима, как правило, оставляет сад немного беспорядочным. Стоит уделить немного времени, чтобы привести в порядок свою грядку с клубникой, и растения будут вам благодарны. Сначала удалите любой ненужный мусор, такой как опавшие листья и веточки. Очистите старую мульчу, которая разлагается, и удалите любые листья, оставшиеся на растениях с прошлого года. Это позволит кронам немного подышать, чтобы предотвратить гниение.

Ваша задача по уборке также должна включать удаление любых ранних сорняков. Сорняки конкурируют с ягодными растениями за питательные вещества и воду. Начните удалять их сейчас, чтобы опередить рост, но возвращайтесь к грядке в течение вегетационного периода, чтобы продолжать вырывать любые появляющиеся сорняки.

Наконец, подумайте об удалении некоторых побегов. Срежьте старые побеги, которые будут отвлекать энергию от основных растений. Если вы пытаетесь контролировать рост вашей грядки, сейчас самое время срезать новые побеги, направляющиеся в направлениях, где вы не хотите, чтобы растения распространялись. Вдавите побеги, которые вы оставляете, в почву, чтобы стимулировать рост новых растений и заполнить любые пустые места.

Добавьте свежую мульчу

После того как вы дадите кронам ваших ягодных растений немного передохнуть, хорошей идеей будет добавить свежую мульчу. Мульча важна для клубники, поскольку она удерживает влагу в почве и минимизирует рост сорняков. Мульча также обеспечивает чистую поверхность для созревания ягод.

Солома — отличный выбор для мульчирования растений клубники, поскольку она хорошо удерживает влагу в почве и обеспечивает циркуляцию воздуха, предотвращая гниение. Солома также очень чистая, обеспечивая идеальную поверхность для созревания ягод. Только убедитесь, что вы получаете солому, а не сено, и что она чистая и не содержит семян сорняков.

Мульча из коры слишком тяжелая для клубники и не пропускает достаточно воздуха.

Подкормите растения, которые постоянно плодоносят

Верите или нет, но весеннее удобрения растений может улучшить урожай позже, а может и не улучшить. Клубника требует много питательных веществ, но апрель — не время для удобрения растений, цветущих в июне. Избыток питательных веществ сейчас приводит к чрезмерному росту листьев и мягких ягод, которые легче гниют. Конец лета или осень — лучшее время для подкормки этого вида клубники.

Однако, если у вас есть растения клубники, плодоносящие постоянно или имеющие нейтральный день, сейчас самое время удобрять клубнику для поддержания непрерывного плодоношения. Используйте сбалансированный продукт, например, 10-10-10, или продукт, предназначенный для клубники.

Защитите раннее цветение от поздних заморозков

Клубника / © Associated Press

В зависимости от того, где вы живете и занимаетесь садоводством, вы, вероятно, начнете видеть цветы клубники уже в апреле. Это захватывающий просмотр будущего летнего урожая, но это также потенциально опасное время. Заморозки сейчас могут повредить или полностью уничтожить эти нежные цветы, предотвращая дальнейшее развитие ягод.

Следите за прогнозом погоды и при необходимости защищайте апрельские цветы. Используйте накрытия для рядов, если у вас много цветов, которые нужно защитить. Если у вас их только несколько, вы можете использовать полотенца, одеяла, ведра или даже дополнительную соломенную мульчу.

Удалите все цветы, поврежденные морозом, чтобы растение могло больше энергии вкладывать в другие. Повреждения от мороза легко заметить. Вы увидите черное или темно-коричневое пятно прямо в центре в течение дня после похолодания. Если повреждение сильное, весь цветок может потемнеть и даже опасть сам.

Прищипывание цветов (только первый год)

Это апрельское задание с клубникой имеет оговорку: делайте это только в том случае, если вы только что посадили новые растения в землю этой весной. Для взрослых растений вы хотите сохранить все цветы на месте, чтобы максимизировать свой урожай. Для новых растений прищипывание некоторых цветков поможет летним ягодам полнее развиться.

Следите за своими растениями и обрывайте любые новые цветочные почки, появляющиеся в течение первых двух-трех недель. После этого дайте им расти. Это позволяет растению развить здоровые, многочисленные листья в течение раннего периода роста. Наличие достаточного количества больших, здоровых листьев является критически важным для того, чтобы растение имело достаточно энергии позже для развития больших и сочных ягод.

Апрель — критическое время для летней клубники, поэтому не экономьте на этих задачах. Уделите своим растениям время и внимание сейчас, чтобы позже насладиться наилучшим возможным урожаем.